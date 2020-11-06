特朗普僅為美國選舉亂象三大原因之末

2020美國總統大選選情對特朗普（Donald Trump）愈發不利。民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）在內華達（Nevada）和亞利桑那（Arizona）這兩個州的優勢雖然很小，卻着實難以被逆轉，且有愈發擴大的趨勢。而拜登只需拿下這兩州，便已可按270張選舉人團票的成績勝出。反觀特朗普則必須拿下所有尚在點票的州份，其中阿拉斯加應是紅州，北卡羅萊納（North Carolina）尚需點票數日，被拜登反超的幾率也不大，但喬治亞（Georgia，又譯佐治亞）和賓夕法尼亞（Pennsylvania）卻隨時有被「翻藍」的可能。

是以，特朗普很焦慮，以至於他一直在跟Twitter做抗爭：一面盤算如何才能通過「停止計票」、「停止舞弊」等表態獲取支持，一面又要防止自己的推文因內容不實和有誤導性而被Twitter隱蔽。

面對自己總統的這般表現，特朗普支持者以外的美國網民頻頻在其推文下留言，有人調侃，有人譏笑，還有人感傷：我們引以為傲的「民主」，引以為傲的美式選舉制度，何以落到了這般田地？

在特朗普Twitter推文的留言中，時而可以看到有人發出1992年原總統老布殊（George W. H. Bush）、2008年共和黨總統候選人麥凱恩（John McCain）乃至2016年民主黨總統候選人希拉里（Hillary Clinton）當年的敗選演講視頻。

在那些片段中，老布殊、麥凱恩和希拉里皆呼籲自己的支持者要接受選舉結果，要團結在新總統周圍，表述自己雖然敗選，但美國選舉制度通過了再次試煉。用希拉里的話講，「我們的憲政民主制度堅持權力的和平轉移，我們不僅尊重這一點，還珍惜它……我們的憲法也要求我們的參與」。更有甚者，當麥凱恩在演講中提到奧巴馬時，其台下的支持者發出了不滿的噓聲，麥凱恩的反應不僅不是義憤填膺，而是立刻示意人們不要如此。

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為政者，內聖外王也。這不僅是中國儒道傳承，更是普世接受的價值。時光荏苒，看回如今特朗普在敗績愈發明顯時相形見慚的反應，難免不令那些珍視美國民主制度的人唏噓。

然而這也是問題。促就當下亂象的原因是什麼？「特朗普因素」自是其一，美國愈發加劇的社會問題固為其二，但此外呢？為什麼蔑視法制、政治素質低劣的人竟能沐猴而冠？事實上，相較於德、法、乃至英國的選舉制度，美國的選舉制度本身就是很有問題的。

揀好聽的說，美國雖然有相較於其他英語國家更為強力的中央政府，但其選舉制度也通過各州選舉法體現了地方對中央權力的制衡；而以「選舉人團」（electoral college）的間接代表制民主，又彰顯了對「暴民政治」的遏制。

可事實上我們看到的又是什麼？是繁雜低效，有大量空間供人花錢請律師以模棱兩可的「違憲」理由假公濟私；是民意被政黨通過選區劃分「巧妙」的呈現，以至於親民主黨的社區可以被劃分至數個周遭親共和黨的選區；是選舉期動輒耗時一兩年，非足夠財力無以支撐；是兩黨之外以及黨內持少數派政見者，如自由黨或持「社會民主主義」的桑德斯（Bernie Sanders），永遠受到兩大主流排擠的現實；乃至兩百多年前美利堅國父們出於「制約暴民政治」的考量，所設定的選舉人資格門檻，已經隨着美國對政治平權的追求而基本殆盡。

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而今的情況就是，誰有錢又或有財團支持，誰鬧得最兇最會嘩眾取寵，誰能喊出最響亮的口號並在上任後給利益組織最大好處，誰的勝算就大。是否很好地代表民意？是否針對民生所困有所作為？這些實際上都異化得不那麼重要，反正只要有媒體的配合，無論真假，在言論自由這受憲法保護的、不可撼動的標桿下，輿論都變得很好煽動。

其結果是什麼呢？寒門無法「入閘」，性格內斂者無法獲得眼球，有錢的、有財閥支持的、敢於嘩眾取寵的人在選舉環境下如魚得水，大行其道。如果說，在選民受到良好教育、社會平穩而有共識、怨氣不大的時候，「理性的選民」尚可以將這些沐猴而冠者屏蔽在外，那麼當教育資源愈發因貧富差距而極化，當產業政策失調等問題造成愈來愈多的社會失調，當鼓勵社會參與的「旋轉門」制度成為官商勾結的合法渠道，美國不亂，誰亂？