美國大選2020｜特朗普應盡快承認敗選

11月7日，美國大選投票日4天後，也即香港時間昨夜凌晨，拜登勝選了。

點票程序其實尚未完結。但隨着賓夕法尼亞州（Pennsylvania）的計票進入尾聲，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）在該州領先共和黨總統候選人、現任總統特朗普（Donald Trump，川普）逾0.5個百分點，且優勢還在持續擴大，這意味着該州選舉結果不會重新計票，也意味着拜登所被分配的選舉人票，正式跨越當選所需的270票門檻，成功當選美國新一屆總統。

待得拜登同時領先的喬治亞州重新計票、亞利桑那州點票完畢，拜登最終預估將以306票的成績正式確認勝選。這也是近三十年來首次有挑戰者擊敗尋求連任的現任總統。

人民已經做出選擇，我們尊重民主體制的莊嚴。我剛剛致電了克林頓州長，向他表示祝賀。他的確打造了一場強大的選戰，我祝願他在白宮一帆風順。我的整個執政團隊將同他的團隊緊密合作，確保權力平穩過渡。接下來有很重要的工作待完成，美國總是第一位的。所以，我們支持新總統，祝願他一切都好 美國第41任總統老布殊

這是美國前總統老布殊（George H. W. Bush）在1992年大選敗選演講的開始部分。接下來，老布殊感謝自己的支持者和選民，提到自己為正義而戰，堅定了信念，維護了美國總統的榮譽，並再次呼籲自己的選民支持當時的當選總統克林頓（Bill Clinton）。

28年後的今天，民主黨挑戰者拜登（Joe Biden）所分配的選舉人票率先超過270張門檻，進而鎖定勝局，成為美國新當選總統。

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面對自己連任敗選的現實，美國總統特朗普（Donald Trump）可能很難像老布殊這樣，從國家大局出發，言辭懇切地呼籲自己的選民支持拜登。但為了擺脱四年來裂化總統的身份標籤，將此次爭議選舉帶給美國民主體制和聲譽的傷害降至最低，特朗普應該儘早聽從黨內外聲音，承認敗選。

連日來，全世界都在關注美國大選的結果。很多人都在問，美國作為世界上頭號經濟強國，很多人心目中的民主燈塔，竟然投票設施落後，計票程序繁雜，選舉效率低下，特朗普對選舉結果的質疑和指控，更進一步敗壞了美國民主信譽。而法院對選舉干涉與否，也將再次衝擊三權分立與制衡的原則。

當地時間11月4日凌晨，關鍵戰場州計票剛剛過半，特朗普就過早宣布勝選，而且隨後以莫須有的指控在多個州發起法律訴訟，企圖通過法律仗和輿論戰將這次大選結果進一步爭議化。但是，多州訴訟請求被駁回，意味着特朗普通過法律途徑改變大選結果的嘗試不可能成功。即便地方法院同意重新計票，也改變不了大選結果，畢竟郵寄選票存在大規模舞弊的可能性極低。

在輸了大選普選票和選舉人票的情況下，特朗普又輸了官司，這種「雙輸」豈不是自取其辱？在Twitter實時核實和標識特朗普不實指控、刪除「特朗普國師」班農（Stephen Bannon）極端言論、全社會加大監督之際，特朗普想要藉助總統力量為自己所得選票帶來轉機，根本不可能。

而且，國內外都很清楚，對於這場爭議選舉，特朗普半年來早已做好了輿論鋪墊。選後訴諸法庭並就此展開輿論動員，其實就是一種拖延戰術，重在挽回自己敗選後的一些臉面。但這種拖延姿態無疑會讓爭議延續，進一步撕裂美國社會，讓美國體制內的各種弊端與瑕疵更多赤裸裸地展現在世界面前。

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特朗普應該承認，自己消極抗疫導致新冠肺炎病毒持續蔓延，拖累美國經濟並且使得郵寄選票史無前例地增加。現在，他反而否定百萬郵寄投票，根本得不到輿論的支持。而且，高投票率也讓拜登成為歷史上獲得普選票最多的總統，這也是讓特朗普不得不接受的現實。

特朗普自稱比拜登強勢、健康和更有男人氣概，但到了關鍵時刻，特朗普卻輸不起，缺乏男人的擔當。如果他能儘早承認敗選，反而會挽回一些聲譽。如果他以一己之私，拒絕承認敗選，只會繼續令美國民主蒙羞，給自己徒增污點，留下比被彈劾更臭的罵名。

而且，為長遠計，特朗普也要為自己家族未來可能的政治仕途考慮。老布殊總統當年做出了榜樣，他的兩個兒子後來的政治生涯也是一帆風順。特朗普也是如此。如果自己過度撕裂美國民主肌理，污點過多，反而不利於其家族今後在政界的生存與發展。

可以說，大度地承認敗選，並出席拜登就職典禮，然後當一位正常的「前總統」，是特朗普離任前修復個人形象和挽救家族聲譽的絕佳機會。