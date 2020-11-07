美國大選2020｜民主黨翻轉參議院希望渺茫　拜登施政難度大

本次國會參議院選舉的結果與總統大選同步，雖然最終結果還沒有確定，但是局面已經大致明朗：共和黨預估將至少控制50個席位，民主黨翻轉參議院機率渺茫。雖然民主黨已經淨增一個席位，且喬治亞州的兩個參議員席位都要在1月進行第二輪投票，理論上民主黨仍有可能拿到50席，再靠副總統一票佔有優勢，但這種機率很小。

可以預見，未來的兩年，民主黨仍然不能掌握參議院的話語權。

民主黨嚴重失算

此次選舉結果與之前的預測結果相差較大。民調機構FiveThirtyEight曾預測民主黨有75%的機會翻轉參議院。

但選舉結果顯示，在本來被視為搖擺州的蒙大拿州，共和黨參議員戴恩斯（Steve Daines）以超過對手10個百分點的得票率大勝對手。選前，兩人民調很接近，且民主黨挑戰者布洛克（Steve Bullock）在第三季度籌集了2,689萬美元資金，而戴恩斯只籌集了780萬美元。

美國選舉的特點是「錢主政治」，素有「金錢是政治的母乳」之說。競選資金優勢會提高布洛克勝選的可能性。但是，因為該州為深紅州，在本次選舉中，特朗普以超過16個百分點的優勢得到蒙州的3張選舉人票。而戴恩斯是特朗普的堅定捍衛者之一，這或許是他贏得選舉的原因。

2020年11月4日星期三，賓夕法尼亞州哈里斯堡，人們在賓夕法尼亞州國會大廈外遊行，要求對所有選票進行清點。(AP）

南卡羅來納州也是民主黨寄希望於成功挑戰現任共和黨參議員成功的一個州。東卡羅來納大學在10月24至25日做的一份民調顯示，兩人差距不大，民主黨候選人哈里遜（Jaime Harrison）只落後共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）3個百分點。但是，最終格雷厄姆以超過10個百分點的絕對優勢勝出。

同布洛克一樣，哈里遜也在競選籌款方面碾壓對手。他曾創下參議員單季籌款紀錄，在第三季度籌得5,700萬美元，而對手同期只籌到329萬美元。但問題是，哈里遜籌到的資金有很大一部分是來自外州。因為格雷厄姆曾就巴雷特（Amy Coney Barrett）被提名為最高法院大法官一事表態稱，他不會贊同在任何選舉年提名大法官，然而在投票時，卻投了贊成提名的票。他出爾反爾的行為激怒了全國範圍內的自由派人士，導致他們都捐款給哈里遜。但是，哈里遜的競選資金在多大程度上能反映出他在南卡州的選民基礎，以及南卡州選民的情緒？從本次選舉中可以看出，答案是隻有一小部分。

在艾奧瓦州，此前有些民調機構顯示民主黨候選人格林菲爾德（Theresa Greenfield）的支持率高於現任共和黨參議員厄恩斯特（Joni Ernst），但另一些民調顯示厄恩斯特的支持率更高，兩人領先幅度均為4個百分點。但選舉結果顯示，厄恩斯特以超過對手6.6個百分點的較大優勢贏得該州國會參議員的席位。

民主黨總統候選人、前副總統拜登於2020年11月4日在德爾威爾明頓向支持者發表講話。(AP）

在本屆總統選舉中，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）以將近10個百分點的優勢贏下緬因州，但是在參議員的選舉上，現任共和黨參議員柯林斯（Susan Collins）以8個百分點的壓倒性優勢打敗民主黨挑戰者。這是因為，柯林斯雖然為共和黨籍，但是是黨內最温和的議員之一，也經常與共和黨唱反調，與其說是一位共和黨人，不如說是一位中間派政治家。

在10月底，美國國會參議員對美國總統特朗普（Donald Trump）提名的最高法院大法官巴雷特最終確認投票中，柯林斯是共和黨陣營投下唯一一張反對票的人。或許正是由於她的中立，她得到了支持特朗普選民的票，也得到了反對特朗普選民的票，同樣也有拜登支持者的票。

民主黨翻轉參議院失敗，就像一位不願透露姓名的民主黨議員向美國有線電視新聞網（CNN）表示的那樣，「我們嚴重失算了」。

拜登施政將受到掣肘

儘管選民們在總統選舉中傾向於拜登，但是在國會參眾兩院的選舉中，他們似乎更傾向於共和黨。除了參議院，在同時進行的眾議院選舉中，民主黨雖然繼續保持了控制權，但是失去了部分席位，共和黨贏得了更多席位。

這說明了，選民不願意由民主黨人同時掌控白宮和國會，而傾向於由共和黨起到制衡的力量。雖然選民對於特朗普政府治理疫情表現出失望，但是仍然沒有準備好迎接「藍色浪潮」的來臨。

自2014年起，民主黨就沒有拿到過參議院控制權，這已經是連續第三屆了。而本次美國總統大選，盡管媒體和兩位候選人都沒有宣布最後的結果，但是拜登勝局基本已經塵埃落定。假如拜登入住白宮，在將來的兩年，他的施政遠景仍然會很大程度上受限。

美國民主黨總統候選人拜登於選舉日2020年11月3日，在賓夕法尼亞州斯克蘭頓人群中穿行。（Reuters）

參議院有決定是否通過總統的人事任命權。若拜登執掌白宮後，在提名國務卿、財政部長、國防部長等內閣成員，參議院定會為其設置障礙。

拜登在競選時表明，他希望擴大《平價醫療法案》（ACA）；推出類似於「羅斯福新政」的經濟刺激計劃；開發新能源，改善環境，以及支持合法移民等。而這些政策主張將會遇到參議院的阻礙。另外，由於目前最高法院大法官中，保守派與自由派大法官數量比為6：3，民主黨又呼籲擴大大法官數量，此事在眾議院提出提案時，也定會遭到參議院的阻礙。

總之，國會手握財權、內閣人事任命審核權，掌握着每一項法案的通過權。這其中涉及到拜登和眾議院，與參議院之間反覆的談判等。拜登曾在奧巴馬政府時期與國會有過豐富的談判經歷，在很多奧巴馬無法談攏的事情上，拜登出面曾和國會達成共識。他上台以後，和國會談判的過程是否會運籌帷幄，是值得關注的。