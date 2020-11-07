美國大選2020｜特朗普的選舉訴訟能扭轉戰果嗎

美國時間11月5日下午，特朗普隱身超過一天之後終於露面發表談話。一如所料，他一發言說開宗名義宣稱：「如果你點算合法選票，我會輕易地勝；如果你點算不合法的選票，他們可以試圖偷走我們的選舉。」

隨後，他就保證未來會有「很多的訴訟」。問題是：這些訴訟能不能扭轉目前點票尚未結束的各州戰果？

目前，特朗普的團隊至少在賓夕法尼亞（Pennsylvania）、密歇根（Michigan）、喬治亞（Georgia）、內華達（Nevada）等四個尚未完成點票的關鍵州份都發起了訴訟，同時亦於其票數正緊追拜登的亞利桑那州（Arizona）加入相關訴訟。

雖然特朗普多次談及聯邦最高法院介入，可是其團隊在各州的訴訟也以點票規程的問題為主，幾乎無望打上聯邦最高法院——畢竟選舉程序屬各州事務。

唯一一宗有可能涉聯邦最高法院的訴訟關乎賓夕法尼亞州的州最高法院有沒有權單方面將點算合規郵寄選票的接收期限延至11月6日。雖然聯邦最高法院中有3位保守派大法官已表達可能重新審視此案的意願，然而，根據目前的數據，拜登在賓州的得票不必延期接收的郵寄選票也能追上特朗普。因此，此訴訟對特朗普勝選之願而言，已屬「此路不通」。

當然，各州受官司爭議的選票也未必沒有可能影響選舉結果。可是，照目前特朗普多宗州內官司來看，除了申訴人的案件理據不足之外，其所爭議的選票數字也難以影響選舉結果。

例如在喬治亞州共和黨人指有53張「遲到」選票誤當「準時」郵寄選票的官司就因為該州最高法院法官認為「毫無證據」而不獲接納；在密歇根州共和黨人有關部份點票場地未有點票觀察人員在席的訴訟，也被法官指為「告錯官員」和「來得太晚」而不被接納。

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在內華達州，特朗普團隊11月5日為大概3,000張郵寄選票提出訴訟，指它們屬於已死或已搬離的不合資格選民。然而，共和黨提出的6頁法律文件卻只提到很少的具體案情，最終亦不獲接納。而在鄰近的亞利桑那州，特朗普團隊也要求加入一個已被證偽的陰謀論官司——該官司由一位選民發起，指控選舉當局所用的「marker筆」導致選票未能被機器點算。

從上述官司的性質中可見，特朗普要以官司改變各關鍵州份的點票結果，其實極其困難。

如果他確要「無所不用其極」的話，也可以在要求各州重算點票的時候，鼓動支持者干擾點票，把事情拖到12月初各州必須向聯邦政府交付其選舉人團投票結果的最後一刻。此時，由國會決定總統選舉結果的憲法危機將至。

然而，事情發展到此般嚴重的機會甚微，尤其是共和黨其他主流政客至今也未敢確實無誤的支持特朗普對選舉被操縱的不實指控，而只敢含糊其詞的附和。