美國大選2020｜拜登對華政策智囊團成員一覽

當地時間11月7日，美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）已確定取得超過270張選舉人票。雖然特朗普（Donald Trump）拒絕敗選，聲稱要自下周起發起法律挑戰，但對各大媒體及向拜登發送賀電的多國領袖而言，2020美國總統大選的勝出者已經沒有爭議。

待得明年1月拜登政府就任，他的對華政策又將由哪些人幫手策劃？

《美國之音》（Voice of America）報道，根據已知信息，拜登的中國政策顧問幾乎全部來自奧巴馬政府。主要顧問成員有：

布林肯（Antony Blinken）、沙利文 （Jake Sullivan）、萊斯（Susan Rice）、坎貝爾 （Kurt Campbell）、拉特納 （Ely Ratner）、佛洛諾伊（Michele Flournoy）、鮑威爾（Samantha Power）、多尼倫（Thomas Donilon）。

其中多數人員仍然在本次拜登參加總統競選時擔任其外交政策顧問或策略師。例如Blinken、Sullivan和Donilon。後者更是拜登競選團隊的首席策略師。Ratner雖然已經離開政府在智庫工作，但他隨時會在拜登政府就職。至於長期在國防軍方體系任職的Flournoy，則不排除在拜登的國家安全顧問團隊扮演要職。