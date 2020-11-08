美國大選2020｜拜登勝選總統　對華關鍵問題態度速讀

2020年的美國大選在爭議中塵埃落定，根據賓州最新選情，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）已經超過特朗普0.5個百分點，且持續擴大優勢，意味着拜登將獲得超270張選舉人票，擊敗共和黨總統候選人、美國現任總統特朗普（Donald Trump）當選美國總統。 特朗普一直指責拜登對華軟弱，稱如果拜登贏得大選，「中國將擁有美國」。那麼拜登的對華政策究竟是怎樣？

概括而言之：拜登認為中國是美國「最大的競爭對手」，並非「最大威脅」，俄羅斯才是最大威脅。中美會否捲入更嚴重的軍事競爭取決於美國如何處理兩國關係。至於如何處理中美關係，拜登的總體框架是以規則為導向，既競爭又合作。

拜登10月22日投書美國中文媒體《世界日報》，稱他應對中國的方式是聚焦增強美國競爭力，再興國內優勢，並更新美國在海外的聯盟與領導力。他也強調，他會在符合美國利益的領域與中國合作，包括公共衛生和氣候治理。拜登在同特朗普進行辯論時也表示，他若當選，會讓中國遵守國際規則。

對於一些具體的涉華問題，拜登的政策也是有迹可循的。

一、中美貿易戰何去何從

特朗普在第一任期裏發起了對華貿易戰，對數千億美元的中國輸美產品徵收了關税，中國也採取了反擊措施。雖然兩國簽署了第一階段貿易協議，但是貿易戰仍在繼續，那些追加的關税也並沒有完全取消。對於中美貿易戰，拜登會如何做呢？

民主黨的黨章曾指出，特朗普的貿易戰是魯莽的，讓美國損失了30萬個就業崗位，讓農民破產。特朗普也沒有贏得貿易戰的計劃，給美國農民、製造商、工人和消費者帶來了難以想象的困難。

中美簽署了第一階段貿易協議，但是貿易戰仍在繼續（點擊圖集瀏覽）：

8月5日的時候，拜登接受美國全國公共廣播電台（NPR）採訪時表示，他若當選將取消特朗普政府對中國進口商品加徵的關税，因為這等同於對美國公司和消費者徵税。

但是拜登後來的立場稍微有些變化。路透社10月28日報道，拜登的兩名首席顧問表示，如果拜登當選，在決定如何處理美國對華關税之前，他將立即與美國的主要盟國磋商，爭取「集體影響力」以強化他制衡中國的能力。

顧問們不願說明拜登如果當選，是否會傾向於取消對中國的高額關税。「在我們確切了解會繼承一些什麼東西之前，他不會過早鎖定任何立場上，但與盟友的協商將是其中的核心部分。」

對於華為的5G技術，特朗普政府採取封殺態度，同時還施壓盟友不要使用。

拜登對外政策高級顧問布林肯（Antony Blinken）在接受採訪時曾說，拜登將試圖通過北大西洋公約組織（NATO）來處理中國對全球安全的威脅，其中可能包括處理中國華為在德國等歐洲國家幫助建設5G通信網絡的作為。

他說：「這是個問題、一個實際的問題，也是我們迫切要解決的一個問題，但我們要共同處理，而不是各自處理。」他強調與歐洲盟友合作的必要性，而不是對它們橫加指責。

民主黨的黨章也指出，美國要同盟友以及夥伴合作，開放安全的5G網絡，應對任何網絡空間的威脅。

三、孟晚舟能否獲釋？

華為高管孟晚舟在2018年12月在温哥華機場被捕，美國指控其涉嫌銀行欺詐，進而違反美國對伊朗的制裁，要求加拿大政府將其引渡歸案，引渡案目前仍在繼續。

有移民律師認為，如果拜登當選美國總統，美國可能撤銷引渡案。

四、TikTok能否避免封殺命運

特朗普下封殺令，TikTok在美國的命運備受關注（點擊瀏覽高清圖）：

特朗普政府已經對中國公司字節跳動旗下的TikTok下了禁令，如果11月12日前相關安全問題得不到解決，將在美國封殺TikTok。雖然相關禁令被叫停，但是懸念仍然存在。

拜登陣營雖然沒有公開談過TikTok的問題，據美媒7月份報道，因為安全顧慮，拜登的競選團隊成員必須從個人和辦公用的手機中將抖音國際版TikTok刪除。

因此，在TikTok問題上，拜登未必會採取特朗普一樣的封禁或強行出售等要求，但也將持規管態度。