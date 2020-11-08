美國大選2020｜拜登為何贏了特朗普

美國大選的計票結果逐步出爐，美國全國廣播公司（NBC）、CNN、《華盛頓郵報》、《紐約時報》、《華爾街日報》等11月7日紛紛宣布，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）擊敗共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump），率先贏得選舉人票270張票，鎖定勝局。目前，加拿大總理、德國外長、愛爾蘭總理、英國首相、法國總統等人都已經祝賀拜登勝選。

既沒有特朗普的執政優勢，衝刺階段的競選集會也不及特朗普「瘋狂」，拜登是如何贏了今年的大選的？

關鍵搖擺州的郵寄選票

關鍵搖擺州決定大選結果。今年大選最受關注的三個搖擺州是密歇根州、威斯康星州和賓州。按照媒體總結的數據，這三個州都被拜登拿下。

而拜登能贏得關鍵搖擺州，郵寄選票發揮了至關重要的作用。在賓州、密歇根州和威斯康星州三個關鍵搖擺州，特朗普一度領先拜登，但這尚未將郵寄選票計算在內。

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因為疫情的原因，民主黨選民傾向於採取郵寄選票方式，而共和黨選民傾向於選舉日當天前往投票點投票。

賓州、密歇根和威斯康星州是「鐵鏽地帶」，老年人居多，2016年的大選中，特朗普以10到29個百分點的優勢贏得了幾個搖擺州的老年選民。老年人群是受疫情影響最為嚴重的群體之一。特朗普防控疫情不利，一方面將之稱作「中國瘟疫」，另一方面卻又不斷弱化疫情的影響，稱其為「大號流感」，「病毒會自己消失」等等，不斷發出有違科學的眼亂，就連競選集會，戴口罩、保持一定的社交距離也未能遵守。

拜登則更注意對疫情的防控，一直支持戴口罩，競選集會也出於疫情防控的考慮，採取了免下車（drive-in）的模式，讓出席集會的民眾都留在車內，避免可能的疫情傳播。按照拜登的計劃，他建議制定全國民眾戴口罩政策、推出免費病毒檢測和疫苗注射計劃，並為所有必要服務人員提供個人保護器具，讓學校和商家安全復工。這些政策都與特朗普形成了鮮明對比，至少拜登表明自己有意願去防控疫情。

2020年10月29日，佛羅里達州勞德代爾堡，拜登面戴口罩在競選勝利中心外對民眾發表講話。（AP）

因此，拜登的立場可能更受老年人的歡迎，並且他也支持郵寄選票。在這樣的雙重因素之下，郵寄選票，尤其是老年人的郵寄選票增加對拜登有利。賓州、密歇根州和威斯康星州的郵寄選票相對來說比較多，比如賓州，在11月3日已經收到的郵寄選票和缺席選票超過260萬，其中來自登記民主黨選民的選票是共和黨選民的三倍。並且，最高法院已經裁定，該州的郵寄投票在投票日後3天內送達仍可以點算。

藉此，拜登逐步彌合了與特朗普的差距，「贏家通吃」，率先拿下關鍵的兩州——威斯康星州和密歇根州。

拜登勝選也要歸咎於今年的高投票率。美國大選中有一個不成文的說法，投票率高的時候對民主黨有利，投票率低則對共和黨有利。在大選前兩天，就已經有超過9,000萬選民已經提前投票或郵寄投票，約為2016年大選總數的65%。

經濟，還是經濟

拜登的競選攻勢、民眾的投票熱情等是拜登贏得大選的現實原因，從深層次來看，是新冠肺炎（COVID-19），或者更為具體的說，新冠肺炎衝擊美國經濟讓拜登贏了特朗普。

疫情的惡化導致了美國經濟的惡化。美國實際國內生產總值（GDP）繼今年第二季度按年率計算創紀錄下跌31.4%後，第三季度年化率增長33.1%（同比去年第三季度下降2.9%）。按照美聯儲6月的估計，今年美國的GDP增速為-3.5%。

並且，美國失業率也不斷高漲，在4月一度達到了14.7%，為上世紀30年代經濟大蕭條以來最高值。儘管就業率在9月降至7.9%，但仍高於奧巴馬的任期的表現。美國勞工部10月29日發佈的數據，僅一周的時間，美國有75.1萬人首次申請州政府失業救濟，處於歷史高位。

经济在美国总统大选中发挥了至关重要的作用。2020年10月30日，在密歇根州沃特福德镇，特朗普乘坐空军一号从奥克兰县国际机场的竞选集会上起飞，广告牌上写着“特朗普总统正在为我们繁荣的经济加油”。（AP）

美國大選前，國會與白宮無法就新一輪財政刺激措施達成一致。倉促重啟經濟等帶來的影響遲遲不能散去，經濟復甦仍需要時間。

歷史上，選前發生經濟衰退卻能成功連任的機會非常渺茫。美國前總統老布殊（George Herbert Walker Bush）、卡特（Jimmy Carter）、福特（Rudolph Ford）等人都是因為經濟問題無緣連任。在疫情未爆發之前，特朗普在經濟上的成績還算拿得出手，可惜，疫情重挫美國經濟。在這樣的一種情況之下，民眾希望能借助換一個人上台來解決問題，除了特朗普之外就只剩拜登這個選項。

美國的自我修正

拜登勝選也是美國自我糾偏的過程。特朗普2016年贏得大選有着現實的原因，特朗普的非精英身份、反傳統、民粹主義迎合了當時美國不少民眾的訴求。但不能否認的是，特朗普上台進一步加劇了美國的撕裂，兩黨政策極端對立，種族、槍支等問題日趨嚴重。對外，特朗普對多邊主義的反對、與盟友齟齬不斷、在國際議題上的反覆都使得美國的全球地位和形象受損。

特朗普造成破壞的結果正在顯現，如果接下來的4年時間裏，特朗普繼續連任，美國在民粹的道路上只會越走越遠。特朗普的出現不應該成為美國政治或者民主的「常態」。作為西方民主的代表，美國的「民主」受到越來越多的挑戰之時，美國有必要進行自我糾偏，讓特朗普這樣的人出現成為美國的「個例」，而不能成為普遍現象。

拜登是一名老牌政客，在政壇摸爬滾打多年，曾擔任參議院議員、美國副總統，屬於傳統意義上的政客。相比於特朗普的不按常理出牌，拜登是更為穩妥的存在。拜登的上台也意味着美國在努力讓政治迴歸正常和理性的狀態。拜登可能不會最好的選擇，但起碼是相對比較好的選擇。英國前首相邱吉爾（Winston Churchill）曾說過：「民主不是最好的社會制度，但可以防止最壞的事情發生」。這一次，美國民眾是讓拜登上台防止國家繼續犯錯。