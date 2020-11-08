美國大選2020｜特朗普敗選的三個原因

美國2020年總統大選基本上塵埃落定，共和黨總統候選人、現任美國總統特朗普（Donald Trump）輸掉此次大選，符合過去半年多來的民調。

按照過去半年多以來的民調，特朗普的支持率一直落後於民主黨總統候選人拜登（Joe Biden），甚至一度落後超過10個百分點。在大選前一天（11月2日），RealClearPolitics網站的民調還顯示，特朗普的民調仍落後拜登6.7%。在關鍵搖擺州，比如賓州、佛州、亞利桑那州和威斯康星州，特朗普的民調也在拜登之後。

從3月1日至今，美國大選前特朗普與拜登的民調，兩人差距非常明顯。（realclearpolitics網站截圖）

從媒體的預測來看，包括《經濟學人》、《紐約時報》、《華盛頓郵報》、CNN等主流西方媒體，紛紛判定拜登得勝。並且，特朗普在募集資金上也一直不及拜登，大選前兩周，拜登陣營共募集了9.5億美元，特朗普則為6.1億美元。

作為在任總統，特朗普手中的優勢和資源比拜登要好得多，但為何他還是如各方輿論所預料的那般輸掉了選舉？

一、丟掉關鍵搖擺州

決定勝選的關鍵在於搖擺州。雖然特朗普一開始拿下了佛州、德州等，但在「鐵鏽地帶」的三個州：賓州、密歇根州和威斯康星州，他都一一丟掉了。

因為疫情的原因，今年很多選民選擇郵寄選票來投票，賓州、密歇根州和威斯康星州老年選民比較多，出於防控疫情的需要、對特朗普防控疫情不利的不滿，他們更傾向於民主黨總統候選人拜登。因此，在郵寄選票尚未統計之時，特朗普還遠遠領先拜登，可隨着這些郵寄選票逐步統計時，特朗普的相對優勢就在縮小，直至被拜登追上。

THE OBSERVERS WERE NOT ALLOWED INTO THE COUNTING ROOMS. I WON THE ELECTION, GOT 71,000,000 LEGAL VOTES. BAD THINGS HAPPENED WHICH OUR OBSERVERS WERE NOT ALLOWED TO SEE. NEVER HAPPENED BEFORE. MILLIONS OF MAIL-IN BALLOTS WERE SENT TO PEOPLE WHO NEVER ASKED FOR THEM! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020

另外，特朗普敗選還在於丟掉多年來的「紅州」——亞利桑那州。自1996年以來，這一州就一直被共和黨收入囊中。但隨着拉丁裔人口的增加以及新居民（主要是從生活成本高企的「藍州」加州而遷入的），這一州的人口結構發生了變化，對民主黨更為友好。這也使得特朗普失去了關鍵的一個州。

二、經濟假象

上一位共和黨人老布殊（George Herbert Walker Bush）未能贏得連任在於他經濟上失分，特朗普如今無緣連任是重蹈老布殊的舊轍。

特朗普2016年打出「讓美國再次偉大」、讓製造業迴流等等都是觸及美國經濟的話題。在上任後，他在經濟議題上動作不斷，對內最大規模的減税、對外與中國打貿易戰等無不是拼經濟。特朗普任內前三年的經濟成績單相對來說也算亮點，美國的經濟年均增長率為2.5％，高於前任奧巴馬政府最後三年的增長水平2.3％。同時，美國的失業率也在走低，在2月，失業率僅為3.5%，是50年來最低水平。

疫情似乎打亂了一切。美國確診人數居全球首位，日均確診人數還以7萬以上的速度增長，在選舉的這幾天裏，美國一天的確診人數超過了10萬。美國經濟受到嚴重衝擊，比如美國實際國內生產總值（GDP）在第二季度按年率計算創紀錄下跌31.4%，失業率在4月一度達到了14.7%。

雖然特朗普多次宣稱要「讓美國再次偉大」，但疫情對美國經濟的影響非常之大，他的承諾很難兌現。2020年10月26日，特朗普在賓夕法尼亞州阿倫敦HoverTech國際公司的競選集會上發表講話。（AP）

隨着全國解封，美國的經濟有所回暖，第三季度美國實際國內生產總值（GDP）按年率計算增長33.1%。失業率也從兩位數跌至個位數，7月、8月和9月的失業率分別為10.3%、8.4%和7.9%，都低於美聯儲6月預測的失業率數據——9.3%。

在大選前，美國經濟有所反彈，成為特朗普用來炫耀的成績，他在競選集會上多次稱美國經濟很好，比如10月29日，特朗普在佛州的競選集會上稱：「我們做得很好。你們看到今天發佈的數據了麼？33.1，GDP！」但第三季度GDP按年率計算大幅增長，是建立在第二季度按年率計算暴跌31.4%的基礎上的，且所謂33.1%是按美國慣用的年化率計算，按各國通用的同比方式，美國第三季度GDP相較於2019年同期下降2.9%。特朗普更多的是在玩文字遊戲。

這些反彈仍是美國經濟復甦的「假象」，遲遲未能走出疫情，美國經濟的復甦不會輕鬆。這是特朗普不能掩蓋的現實。

三、民粹難以行得通

特朗普2016年贏得勝利是有美國社會的大背景為支撐的。當年，他「異軍突起」在於他利用了美國社會的不滿，諸如種族矛盾、貧富兩極分化、中等收入群體減少、製造業衰退等，特朗普打出反精英、反移民、反全球化的主張迎合了美國國內的民粹主義訴求。

經過特朗普這四年，尤其是疫情所引發的經濟和社會問題，使得既有的問題未能得以解決，反而進一步惡化。民眾的失望、對立情緒並未得到緩解。

特朗普這個奇特的出現不是偶然，而是美國的大環境所造就的。但美國繼續這樣隨特朗普起舞，和他一起「瘋狂」下去，舊問題無解，新問題叢生，民眾不得不用選票來將其選下去。特朗普失敗，敗在失民心。