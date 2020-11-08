【專家有話說・劉兆佳】拜登上台　中美「必有一戰」的大局未變

美國大選跌宕起伏，目前雖然特朗普（Donald Trump，川普）依舊否認敗選，但拜登（Joe Biden）已經發表了勝選演講。美國各大媒體也紛紛宣布，拜登擊敗了特朗普，率先贏得選舉人票270張票，鎖定勝局。加拿大總理、德國外長、愛爾蘭總理、英國首相、法國總統等人都已經祝賀拜登勝選。 圍繞美國大選後中美關係的走向，以及美國在香港問題上的做法，《香港01》採訪香港中文大學社會學榮休講座教授、中國全國港澳研究會副會長劉兆佳。 此為上篇。

01：目前各方都比較關心的是，拜登上台後，美國自身會怎麼變，中美關係會怎麼變，世界會怎麼變。先來談第一個問題：拜登上台後，對美國的改變會有多大？

劉兆佳：美國國內的政治格局未有因為總統選舉而發生根本性的改變，美國仍然處於高度分化和內訌的僵局之中。美國總統在總統大選後要面對一個國內長期政治動盪，種族、民族、黨派、階級、世代、地區、宗教、價值觀鬥爭不斷的局面。

美國的經濟狀況會不斷惡化，美國人會繼續受到新冠肺炎疫情的蹂躪，而負債累累問題議也會造成重大困擾。總統大選後爆發的政治、法律和暴力衝突也會讓美國在一段時間內處於國內衝突鬥爭不斷的局面。

拜登發表勝選演講，歡騰場面引關注，戳大圖查看☟☟☟

01：雖然美國內部難題和矛盾很多，但似乎中國政界和學界已經篤定，拜登上台後，不僅拜登對美國的改變會少之又少，而且中美關係也並不會更好，反而在戰略上會更遭。

劉兆佳：拜登宣布當選美國總統後，在中國不再是選舉議題和沒有選舉壓力的情況下，他應該會對多年來遏制中國的政策作出檢討，認真評估其成敗利害得失。美國遏制中國崛起的大目標不會改變、但拜登清楚知道單靠美國一己之力難以扳倒中國，所以我估計美國會更着重運用政治、軍事和外交手段（當然並非是要放棄經濟、科技和金融手段）逼迫中國，目的是要減少它所要付出的經濟和利益代價。

比如，美國會拉攏「盟友」特別是西方國家和日本，重新在貿易上給予它們一些好處，與它們重構各種聯盟（安全、貿易）關係、連手迫使中國改變其外交、經濟和軍事策略。美國會重新重視國際組織和國際條約的作用，並以它們為平台與中國爭取國際社會的支持。美國會嘗試挑撥離間中國和俄羅斯的關係，甚至希望把俄羅斯拉到西方陣營中去。在南海問題上，美國會加緊破壞中國與越南、菲律賓和馬來西亞的關係。美國會進一步把台灣和印度納入其旨在圍堵中國的「自由印度太平洋」戰略之中，讓它們發揮掣肘中國的作用。

01：美國大選前，中美之間「必有一戰」，新冷戰等說法不斷，拜登上台後，這個大的趨勢還是沒有變，只不過「戰」的方式有些變化而已。

劉兆佳：沒錯。幾乎所有美國的政客、政黨、智庫、學者和專家都不接受美國與中國「平起平坐」，相互尊重，共同為世界和平和全人類福祉而努力的提議。因此，美國國內不同黨派和勢力之間的分歧只是在遏制中國崛起的方式、策略、領域、速度和願意付出多少代價之上而已。

中美關係在拜登上台後會如何發展，各方難言樂觀。（AP）

基於此，就算拜登上台，美國對中國實施全方位、多層次和大力度的遏制已經是不可改變的國策和事實，尤其是在軍事、外交、科技、金融、貿易和意識形態等領域。時至今天，儘管共和黨和民主黨在許多問題上南轅北轍，水火不容，但在對華政策上卻罕有地存在相當共識，情況就如在上世紀二次大戰結束後東西方冷戰時期般。

今後美國固然會盡量減少對中國的依賴，而中國也同樣會儘可能減少對美國的依靠。美國對中國的遏制戰略不但體現在不少的政策和措施之中，而且更重要的是通過法律手段不斷固化、深化、強化和擴大化。美國製定的一系列的針對中國內地、台灣、香港、新疆、西藏、解放軍、科技、企業、媒體、官員、黨員、學者的法律法規對美國政府的對華政策形成牢固的規範和制約，不容易廢除或改變。