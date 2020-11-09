美國大選2020｜市場憂心特朗普「抗爭」　樂見國會分庭抗禮

2020美國總統選舉逐漸明朗，民主黨候選人拜登（Joe Biden）在贏得內華達及賓夕法尼亞州的20張選舉人票後，已拿到279張選舉人票，超過勝選所需的270張。包括親共和黨的霍士新聞（Fox News）等主流媒體均已宣布拜登贏得總統大選。儘管特朗普（Donald Trump）並未承認失敗，但金融市場的不確定性似乎正在減小，投資者因此受到鼓舞。

從目前的情況看，兩黨極有可能在參眾兩院形成分庭抗禮的局面，這也是股市更喜歡的局面。自1928年以來，由共和黨控制國會兩院時，標普500指數年回報13%，民主黨控制國會時，指數年回報11%。如果兩黨拆分國會，年收益率則為17%。

根據英國媒體路透（Reuters）報道，分析師認為，自11月3日大選日以來，市場做出的明顯決定就是預期僵局將持續，因為預計參議院仍將由共和黨掌控。此後，預計股市將開始出現相應的獲利了結。再加上美元疲軟，預計避險交易將導致美債收益率下降。

▼美國多個媒體11月7日宣布拜登勝選後，總統特朗普連續兩日往返華府和維珍尼亞打球。在車隊於8日駛入球場時，有示威者舉牌的內容引發網友熱議：

由於兩黨依然存在分歧，新的經濟刺激機會是否能在年內出台？規模有多大？這仍然是市場關注的焦點。不過市場似乎更喜歡拜登，因為拜登不會太左。美國將會有一箇中間派政府，而不是用推特（Twitter）執政。拜登政府的可預測性會有所增強，且將執行更傳統的外交政策。

一個分裂的政府，即民主黨的白宮和共和黨掌控的參議院，這可能會給美國聯邦儲備局（Fed）帶來更大壓力，要求其擴大資產負債表規模。這種印鈔做法將推高黃金、比特幣等數量無法減少的資產之價格。

不過，特朗普將在幾周內繼續抗爭。特朗普已經多次指責拜登「迫不及待地冒充自己是勝利者」，並將提起訴訟。這會讓市場有點不安。但大多數評論人士相信拜登會獲勝，大選已經結束，參議院將不得不做出讓步。