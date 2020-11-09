如果特朗普拒絕離開白宮當如何？

美國大選日結束後的第四天，拜登（Joe Biden）終於發表了勝選演說，他從前美國副總統成為美國當選總統（president-elect）。在特拉華州威爾明頓（Wilmington）現場，數千民眾不顧新冠疫情，自發聚集，來見證這一歷史性的時刻。

為了這一天，第三次競選美國總統的拜登等了36年。拜登說他將摒棄把美國妖魔化的可怕時代，在國家經歷歷史性內亂之際，他將竭盡全力團結美國。

拜登的勝選演說不僅僅是講給自己7,400萬支持者的，更是講給7,000萬特朗普的支持者，他說自己理解特朗普支持者的失望，但希望能夠回到過去那個友好的時代，不管人與人之間有多大的政治分歧。拜登呼籲現在應該停止苛刻的言論，讓局勢降溫，相互傾聽，停止把對手視為敵人。這也是拜登當晚演說中唯一談到特朗普的時刻。

但是對於特朗普來說，選舉卻遠遠沒有結束。實際上，就在拜登發表勝選演說當天，特朗普發推特宣布自己獲勝，而且「勝了很多」。不過這一條繼續被Twitter標記。

特朗普自稱勝利的Twitter被標註為不實信息。（推特截圖）

特朗普競選團隊官方聲明是這樣寫的：「競選還沒有結束，目前宣布拜登獲勝的結果是錯誤的，這一結果是基於四個還遠沒有完成最終統計的州。喬治亞州（Georgia）目前仍在重新計數，而且我們有信心，我們已經發現了一些有問題的選票傷害了我們，特朗普總統將會重新贏得喬治亞。在賓夕法尼亞州發生了很多不同尋常的狀況，包括競選官員阻止我們的合法志願者去前往計票站，我們已經在法院提出了上訴，但是剝奪了寶貴的時間，並且失去了法律賦予我們的透明與公開的權力。同樣，在內華達（Nevada），我們發現了有數千張不符合程式的郵寄選票。而在亞利桑那州（Arizona），特朗普本會合法的贏得該州，但是卻被美聯社與霍士新聞錯誤地宣布了結果。拜登就是靠着這些州虛假的勝利宣布自己勝選。一旦最終結果宣布，特朗普將會贏得連任。」

雖然聽起來特朗普陣營信心十足，但是7日特朗普去打高爾夫球減壓，看起來並不是很開心。

拒絕認輸的特朗普7日還忙着Twitter上宣布將召開重大的新聞發布會，他說他的法律團隊將會在費城的「四季酒店」進行一場發布會。結果他的推特剛發沒多久，四季酒店一臉懵，隨後發推澄清：「澄清一下，特朗普總統的發布會並沒有在費城的（Four Seasons Hotel Philadelphia）『四季酒店』進行。舉辦地將會是『四季全景酒店（Four Seasons Landscaping Total ）』，和本酒店沒有任何關係。」

特朗普私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）和特朗普的法律團隊，就出現在這麼一個破爛不堪的場地，對着各大媒體開了發布會。然後現場媒體的關注重點也因此變成了：「我為什麼會在這裏？」

這「四季全景酒店」對面，是當地的一家火葬場，旁邊還有一家成人用品商店，裏面賣一些奇奇怪怪的東西。也不知道是特朗普團隊內部的工作人員搞出了大烏龍，還是特朗普需要省錢來試圖在幾個州重新計票……

特朗普法律團隊在賓夕法尼亞州的四季全景酒店外召開新聞發布會，場地相當破爛。（美聯社）

從「總統」到「入侵者」？

拜登陣營現在思考的一個問題是：如果特朗普拒絕承認大選結果，而且拒絕離開白宮怎麼辦？拜登的競選經理發表聲明說：相信美國政府有能力將「入侵者」請出白宮。言下之意就是，拜登在1月20日宣誓就職後，將讓國土安全部下屬特勤局將特朗普趕出去。

特朗普不是對選舉結果提出異議的第一位總統，但是美國歷史上沒有總統因為敗選而拒絕離開白宮。美國憲法對於前任總統任期終止，新任總統任期開始是有明確規定的。憲法第20修正案寫道：總統和副總統任期在1月20日結束，新任總統任期開始。參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）明確表示堅決捍衛憲法。

按照傳統，拜登在發表就職演說時，前任將會坐在他後面，以此象徵美國政府權利的和平交接。但是，如果特朗普拒絕承認選舉結果，繼續待在白宮的話，拜登上任後有權指示特勤局強行把特朗普驅逐出白宮。（畫面大概就是保安把被裁員的員工「請」出辦公室一樣）。而特朗普將不再擁有進入白宮的許可權。

需要特別指出的是，特勤局不屬於美軍，美國軍隊不在大選中扮演任何角色，即使是出現特朗普拒絕交權的情況。美軍參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）明確表示，在選舉發生爭議的時候，需要通過法院和國會來解決爭端，而不是美軍介入。

特朗普7日前去打高爾夫時似乎心情不佳。（美聯社）

而還有一種情況是，如果在1月20日前，美國大選仍然沒有一個正式的官方結果怎麼辦？這種情況下，特朗普則可以繼續待在白宮，直至結果出爐。但這是一個完全未知的領域，美國歷史上從未發生過。美國海軍戰爭學院國家安全專家科恩（Lindsay Cohn）表示，如果總統拒絕讓步和離開，那麼在結果出爐前，拜登方面沒有任何選項。

如果特朗普的訴訟進入最高法院，情況就會更複雜。目前最高法院有六位保守派大法官，三位都是特朗普親自任命的，在最極端的情況，他們可以作出對特朗普連任有利的判決。但是前提是，特朗普陣營提出的訴訟是有效、有證據、有說服力的。

而這還不是最糟糕的情況，如果美國國會在最高法院作出決定前就已經宣布拜登獲勝了，這怎麼辦？這是最令人擔心的一種情況：美國將會陷入憲法危機。

誰能笑到最後？

雖然美國大選結束了，卻更令人擔心了，因為拜登慶祝勝選只是暫時的，後面他面臨的困局可能比歷任總統都更糟糕。

首先，拜登要全力以赴迎戰特朗普的法律訴訟。雖然目前還沒有任何跡象顯示，官司可能會打到最高法院。但是特朗普將會在周一宣布新的律師團，繼續挑大選的漏洞。

其次，拜登將接受的是一個新冠疫情在美國大爆發的爛攤子，疫情在美國發展到今天，即使拜登聽取福奇（Anthony Fauci）的所有建議，可能也無法逆轉疫情在美國的爆發趨勢。

另外，拜登所面臨的將是一個分裂的國會，這也將讓新總統根本沒有施展拳腳的機會。無論誰在2021年擔任美國總統，都比四年前更加困難。

費城的特朗普支持者11月7日包圍了點票中心。（Getty）

2020年11月7日，對於拜登來說是歷史性的一天，他實現了已故長子博・拜登（Beau Biden）的遺願，成功被選為美國總統。

2020年11月7日，對美國來說也是歷史性的一天，拜登成為「當選美國總統」，特朗普的時代（大概率）即將畫上句號，美國將進入一個新的時代。但變得更好還是變得更糟，沒有人知道。這將考驗拜登這位「老政客」的能力，行動往往比承諾難得多。

不少共和黨人已開始為了2024年蠢蠢欲動。如果拜登在未來四年無法兌現競選承諾，那麼2024年對於共和黨總統候選人來說，屆時入主白宮的機會將比特朗普今年連任大得多。而那時的美國，亦將比今天更加分裂。