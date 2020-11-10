美國大選 | 沒有特朗普的特朗普主義　拜登勝選後美國何去何從？

紛擾已久的2020美國總統大選結果逐步清晰，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）所得選舉人票數已經超過270張，提前鎖定勝局。一個隨之而來的問題是，拜登當選真的能從實質上改變美國的走向嗎？

一個冰冷的事實是特朗普（Donald Trump）現象是美國自列根新政時代以來，長期積弊難解的產物。

以新自由主義為主導執政理念的列根政體（Ronald Reagen），在幫助美國贏得冷戰，並擴展全球霸權等方面的確助力甚多。但由此帶來的產業空心化、貧富差距急速拉大等積弊也長期困擾着之後的歷屆政府。上述積弊在2008年金融危機之後已呈逐漸爆發之勢。

1987年6月12日，美國時任總統列根在柏林勃蘭登堡門前發表了著名的「拆除鐵幕」演講。期間，他公開呼籲「戈爾巴喬夫（Mihail Gorbachev）先生（時任蘇聯最高領導人），請打開這扇門」。這場演講也被國際輿論普遍認為是美國開始在冷戰博弈中取得壓倒性優勢的標誌性事件。（GettyImages）

而隨着被各方寄予厚望，期待其能夠挽救列根政體頹勢的「奧巴馬新政」在各方掣肘下以失敗吿終。在2016年的總統大選到來之後，已經積重難返的列根政體更加風雨飄搖。

政治上，美國國內僵局和極化日益嚴重；經濟和民生上，去管制、降福利、減税與美國中下層民眾對福利和平等的需求難以調和；外交和安全上，中國崛起、恐怖主義蔓延以及後冷戰時代的到來，也早已超出列根政體的解決能力。

甚至在共和黨內部，不同派別、群體間的訴求和利益也越來越難以協調。

於是乎，在2016年的大選中，建制派候選人悉數出局，政治素人出身的特朗普成功上台。這樣的結果標誌着美國選民認為傳統的建制派力量已無法給出解決方案，因此他們寄希望於特朗普這種「外人」來「重症下猛藥」。

2016年11月10日，美國總統奧巴馬在白宮會見當選總統特朗普。（GettyImages）

特朗普當政以來，在「下猛藥」方面可謂是不負眾望。在國際層面，特朗普試圖通過「斷舍離」的方式重塑國際秩序以及美國在新秩序中的領導角色。

特朗普在2017年發佈的《國家安全戰略報吿》中提出「有原則的現實主義」（principled realism），就是上述「斷舍離」的最好體現。所謂「現實主義」，其實就是做減法和收縮，扔掉不必要的議題和包袱，只與想法接近（like-minded）的國家合作等。

在具體舉措上，包括但不限於以下案例：退出《跨太平洋夥伴關係協定》（TPP）、用《美墨加協定》（USMCA）取代《北美自由貿易協議》（NAFTA）、退出《巴黎氣候協定》、撕毀「伊朗核協議」、中美貿易戰、制裁華為和5G之爭、退出聯合國人權理事會和教科文組織，以及最近發生的退出世衛組織。

在國內層面，特朗普當局的「猛藥」本質上是把列根時代的某些做法不斷強化甚至極化，其中包括仰仗列根為共和黨奠定的基本盤——南方、中下層白人和宗教右翼，同時強調減税、去管制、製造業回流等新時代的「列根經濟學」。

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簡而言之，在國內議題上，特朗普與列根政體下其他共和黨總統更多的是「量」而非「質」的差別。特朗普之所以給人「動靜更大」之感，一是其本人的行事作風張揚，二是進入列根政體末期的美國社會本就更加極化和撕裂。

兩相比較之下，特朗普主義的輪廓也逐漸清晰起來。簡而言之，這是一條「自外向內」的變革思路——即通過改變國際秩序，來「出口轉內銷」地改變美國。

而在特朗普執政團隊看來，中國崛起就是他們需要着力改變的國際秩序焦點所在，正是中國的崛起威脅到了四十年來讓美國總體而言處於「舒適區」的國際秩序。

這套國際秩序正是由列根政體一手打造，且由美國長期佔據主導地位的。因此，從某種意義來說，美國這一輪政體變遷，與其對華戰略調整和國際秩序重組是同步的。

比如對於特朗普當局來說，雖然特朗普當局無意也無力實現國內的團結與整合，但他的一些對外政策若見效（比如貿易戰），在一定程度上的確可以轉移和緩解國內壓力。

對於2020年的總統大選來說，即便特朗普未能連任，特朗普主義的影響也仍將持續下去。

換言之，國際秩序的重組、列根政體的衰亡和美對華政策的調整皆不可避免，那麼不管之後上台的總統來自何黨何派，其繼續使用特朗普的話語和政策，並將之與自己原本的議程、工具和「武器」疊加的可能性同樣不小。