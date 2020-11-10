國內外政策曾誤判連連　拜登能否帶領美國走出困境？

此次美國大選，民主黨候選人拜登（Joe Biden）創紀錄地拿下逾7,400萬普選票，成為史上得票最多的總統。但與其說是拜登的個人魅力，更多地還是要歸功於民主黨選民對於特朗普（Donald Trump）的憤恨。至於拜登本人，與過往的民主黨候選人對比可以說是較為中庸、缺乏亮點，还曾在國內外政策上有過一系列誤判。身為溫和中間派路線代言人的他，雖或能為極化的政治壞境降溫，但能否有判斷力和魄力帶領美國走出危機？

拜登從1972年踏入政壇，是美國人民十分熟悉、甚至略感乏味的面孔。他在36年聯邦參議員生涯中大多跟隨黨內中間路線，並隨着黨內政治大環境的改變而調整主張。

多跟隨黨內主流意見

例如他70年代中期在參院打響名聲時，靠的是積極反對使用校巴接送不同族裔學生的政策（可幫助消除學校種族隔離現象）。不過，在民主黨黨內和社會大環境越來越進步後，拜登也逐漸轉移了關注，並在此後對這段歷史避而不談，直到去年參選總統後才被對手「挖墳」攻擊。

此後，在80年代列根（Ronald Reagan）政府發動「毒品戰爭」（War on drugs）、推行「嚴打犯罪」（Tough on crime）政策期間，拜登也積極響應了這一在兩黨中都頗為流行的思想，更在1994年主導了美國史上最大型《暴力犯罪控制和執法法案》（又稱拜登法案），這一當時得到兩黨支持的法案為監獄人數暴增、尤其是非裔的大規模監禁（mass incarceration）埋下禍因，如今受到民主黨黨內的普遍攻擊。此次競選時，拜登忙不迭承諾推進司法改革，扭轉1994年法案的部分負面影響。

拜登1987年第一次競選總統，最終因演講抄襲爭議草草收場。（美聯社）

在拜登擅長的外交政策上，他做出的糟糕判斷也不少。曾在2006年至2011年擔任美國國防部長的蓋茨（Robert Gates）更是毫不留情地批評他，「儘管拜登為人正直，不可能不喜歡他。但他過去40年在重大外交和國家安全政策上幾乎都出了錯。」

當然，這樣的批評太過於苛刻，忽略了拜登在倡導美蘇軍控、施壓列根政府干預南非種族隔離問題、推動克林頓政府介入波黑戰爭等等一系列成就，但他確實有不少失誤時刻，例如在1990年反對海灣戰爭、2003年支持伊拉克戰爭、2007年又拒絕投入更多資金平息伊拉克叛亂。這些都是民主黨當時的主流意見，但事後看來均屬於誤判。

而他在中東政策上連連栽跟頭後，似乎也對這一地區失去了興趣，在擔任奧巴馬副手期間一直勸說其不要往阿富汗過度增兵，也負責了伊拉克撤軍，最後留下的權力真空導間接導致了極端組織ISIS的崛起。

可以說，在國內政策上，拜登有較強的時代局限性，缺乏對於國內結構性問題的深刻見解，但他也會隨時代發展而不斷調整立場，跟隨黨內主流意見的進步而前進。在外交政策上，他維護多邊秩序，認為美國應發揮大國責任，但有時顯得隨波逐流。

另外，他也注重老式的兩黨合作精神，但在黨爭越發激烈的現在，他若單純認為憑藉自己在參院多年攢下的兩黨人脈，便可回到合作立法的黃金年代，可能會低估了未來面對的立法難度。

拜登（左）與共和黨參議員格雷厄姆（右）是常年好友，但格雷厄姆在過去四年已轉變為特朗普的忠實支持者，他會否在拜登執政時與其修復關係？（Getty）

危機時刻更需魄力

這樣一個最明顯標籤就是「溫和中間派」的政客，能否帶領美國走出危機？顯然，拜登打算在姍姍來遲的職業高光時刻成就一番事業，從他的政綱中，我們可以看到他的雄心壯志，例如旨在逆轉製造業空心化的7,000億美元的「買美國貨」計劃，大力向清潔能源轉型，以及提供更優質的醫保方案等等，更別說經濟刺激方案了。

但錢從哪里來？拜登表示將重新提高公司稅和富人稅，且不說由於疫情導致經濟不景氣的大背景，他公司稅提升幅度已算謹慎，從21%漲至28%，沒有回到特朗普減稅前的（可高達）35%。但倘若共和黨掌握了參議院，他最後會否發揮妥協及務實精神，為了向美國民眾展露出兩黨合作的一面，從而進一步調低稅改規模？而這可能中了精於計算的參院多數黨領袖奈爾（Mitch McConnell）的下懷，反而讓對方掌握了主動權。

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而即使民主黨勉強拿下參院，拜登會否因不願激起保守派選民對於大政府和加稅的擔憂、從而掀起茶黨運動2.0，因此顧慮重重？在2010年中期選舉領教過茶黨運動厲害之處的民主黨眾議長佩洛西（Nancy Pelosi），會否因此次眾議院優勢縮小而更傾向於打安全牌，從而連帶着拜登更加保守謹慎？被壓制的民主黨內自由派新生政治力量，又在達到將特朗普趕下台的目的後，是否還能團結在拜登身後？

如果拜登政府過於瞻前顧後，又可能使國庫收入提高不夠，最終或許不得不訴諸最簡單的「放水」招數，但這又會給美國債務問題增加新的風險。總之，倘若拜登政府未在加稅方案上展現出一定的魄力，後續在環保、醫保乃至司法及教育方面的一系列改革中就可能缺乏足夠的彈藥。美國正是多重社會問題集中爆發、亟需改革之時，拜登能否頂着因特朗普空前團結的共和黨選民，推進一系列未有兩黨共識的政策？

波士頓行人10月27日走過一家即將倒閉的商店。（美聯社）

至於迫在眉睫的防疫問題，拜登除計劃實行全國口罩強制令，其他類似增加個人防護裝備產量、增強檢測和追蹤能力的承諾，都顯得略微綿軟無力。畢竟，中國和歐洲的例子證明了，在疫情已失控的情況下，封城幾乎是唯一的解決方案，強制隔離切斷傳染源也必不可少。但民主黨主流意見顯然完全將此排除在考慮範圍之內。而拜登政府，似乎也並無為民眾健康賭上政治前途的打算。

目前美國確診個案以每日10萬左右失控增長，競選前的密集政治集會無疑起到火上澆油的作用，而特朗普在未來兩個多月的「垃圾時間」內，想必自然會甩手不理。華盛頓大學健康計量評估研究中心（Institute for Health Metrics and Evaluation）估計，在拜登明年1月20日正式入主白宮時，美國恐已有37.2萬人因新冠肺炎病逝，拜登無疑需要使用加辣招數遏制疫情，他是否能頂得住已將防疫政治化的右翼民眾的反撲？

一個溫和、正派、富有同情心的的領袖或許可以在高度對立的社會發揮粘合劑的作用，但是否能在危機時刻擁有足夠魄力帶領全國走出困境？這將是拜登和賀錦麗兩個職業政客在入主白宮後，必須要回答的問題。