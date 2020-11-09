美國大選2020｜拜登的功課：美國不需要「和事佬」總統

民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）勝選基本上已經是定局。從參議員到副總統再到總統，從政50年後，拜登的政治生命達到了最高點。這是他人生中的高光時刻。拜登在11月7日的演講中信誓旦旦地表示，自己將是為所有美國人而工作的總統。

老驥伏櫪，志在千里。拜登將要78歲了，將是美國最高齡的就任總統，他對解決美國的問題仍抱有極大的熱情和信心。

但無論是從年齡還是從美國的大環境來說，拜登的上台可能會讓人唏噓「英雄遲暮」。

拜登已經是77歲的老人了。為了讓自己看上去年輕一些，他喜歡穿着西服，打上有花紋的領帶。以前看着頭髮稀疏甚至有禿頂迹象的他，竟然這幾年裏頭髮又茂密起來，一頭銀髮梳起背頭，也顯得很有精神。以往額頭的皺紋似乎也少了很多。這些努力卻依然不能改變他年事已高的現實。

拜登在面貌、穿着上都有着精妙的包裝，點擊大圖瀏覽：

當然，年齡算不上是特別大的缺點，畢竟眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）80歲、參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）78歲了也還活躍在政壇。拜登的最大問題可能還是健康。早在1988年，他被查出患了腦動脈瘤，手術兩次才保住性命。在今年的大選中，他狀況頻出，上節目打起了瞌睡，被特朗普起了個名為「眼瞓喬」（Sleepy Joe）的綽號。在競選活動中，他多次口誤，將佛州稱為明尼蘇達州，把孫女叫成大兒子的名字，還弄混了特朗普和小布殊的名字，稱美國因新冠肺炎死亡1.2億人。不少人甚至擔憂稱他可能出現了輕度老年痴呆的症狀。

年齡大、身體狀況存疑的拜登，即便當上總統，他能否有體力和經歷完成4年的任期嗎？還是說他只做4年、做一個過渡總統？這樣一個隨時可能因為身體原因而暫停工作的總統，外界又能期待他給美國帶來多大的改變呢？

同時，美國的問題已經不是拜登的豪言壯語和滿腔熱情能解決的。特朗普2016年贏得連任就是一個信號，美國的反精英、反傳統的民粹主義思潮在泛濫。

大選後，美國全國多市出現集會，波特蘭示威者持步槍燒國旗，點擊大圖瀏覽：

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拜登擊敗了特朗普不假，但特朗普獲得了7,000萬張普選票也是真的，同樣創下歷史記錄。在關鍵的搖擺州，兩人的差距也只是幾千到幾萬票。如果不是因為疫情，如果不是因為郵寄選票，拜登贏面並不大。特朗普即便下去了，城鄉、種族等等之間幾近完全對立的狀態也是留給拜登的難題。

拜登在華府摸爬滾打半個時間，深諳從政之道，獲得民主黨內部支持之外，他在參議院與不少共和黨人保持了良好的關係，比如與麥康奈爾私交甚篤，在拜登的大兒子博（Beau Biden）去世時，麥康奈爾曾出席其葬禮，兩人也曾就税收和預算談判後達成協議。拜登不像特朗普這般極端，而是更為中庸、温和，這對於彌合當下美國的撕裂、尤其是華府「為反對而反對」的氛圍是有利的。

但美國的問題已經不是一兩個總統任期所能破解的，也不是左右逢源能化解的，而是需要進行深層次的改革。沒有強大的魄力與勇氣，以「和事佬」身份對美國修修補補的拜登恐怕也只是治標而非治本。