美國大選對台灣的啟示：努力成為「搖擺州」

美國總統大選開票仍在進行當中，但拜登入主白宮幾乎已成定數。

是以，蔡英文也於當地時間11月8日透過Twitter貼出拜登今年1月恭喜她連任的推文，並表示「現在輪到我祝賀拜登與賀錦麗當選總統與副總統了」。

此外，除了11月1日緊急召開國安會議，強調「持續深化與美國兩黨關係，爭取美國跨黨派對台灣支持」外，蔡英文也在拜登宣布勝選後再度召開國安會議，就台美當前情勢進行討論。

雖然特朗普尚未承認敗選，但蔡政府近期的相關舉動，顯然已就美國總統易主後的戰略進行調整，台灣輿論對此也提出質疑，認為蔡政府在今年以來大力配合特朗普（Donald Trump，川普）的一連串行為是否「押錯了寶」，導致台灣今天不僅「失去了後盾」，兩岸關係也一去不復返。

11月7日，拜登發表勝選講話，稱要恢復美國靈魂，贏得全球的尊重。（Reuters）

對於拜登當選後所受的質疑和嘲諷，原本力挺特朗普、甚至在開票到一半就已大肆狂歡、慶祝特朗普當選的台派支持者而言，自然是無比難堪，也因此出現了諸多令人啼笑皆非的反駁之詞。

例如有偏綠民代（民選官員）警吿，現在嘲笑台灣「介入美國大選還選錯邊」的說法，是意圖挫傷蔡政府的公信力、對外破壞台美友誼，都是「親共人士」在帶風向，呼籲台灣人不要上當。也有許多人故作不在意的表示，台灣從來沒有過「單押川普」、「單押美國」，尤其是蔡政府，「你覺得他們有可能笨到單邊押寶嗎？會這樣想也太天真了吧」。

其實從美國大選前的民調都很清楚的表明，大力站邊特朗普、對拜登極盡抹黑的本來就是這些自稱「台派」的支持者們，選前信誓旦旦特朗普必定當選，將特朗普形容為「救世主」，而大肆出征、抨擊他人的名嘴、網紅、綠營側翼亦是隨處可見，這些真正撕裂台灣、濫用言論自由的民粹煽動者，在選後竟能大言不慚的指責他人「破壞台美友誼」、「分裂台灣」，倒也十足展現其與特朗普間高度的相似性。

蔡英文在選前和拜登當選後分別開啟兩次國安會議，就台美形勢變化進行討論。（陳卓邦／多維新聞）

至於蔡政府到底有沒有跟隨這些民粹「單押」特朗普？民眾不妨冷靜下來思考，美豬牛進口問題延宕多年，蔡政府為何急於在選前送給特朗普這份「大禮」？台灣駐美國代表處又為何要在Twitter轉貼美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）的助選推文？蔡英文就職時又為何獨厚共和黨員、大幅減少民主黨賀詞的曝光？而蔡政府若未押寶，又為何在近期多次強調「深化兩黨關係」、「誰當選都將與台灣友好」？

或許蔡政府確實是「雙押」，但是在特朗普與拜登之間的押寶比例，恐怕是出現了極大差距，也造成近期需要對這段落差做出填補。其實「單押」與否就如同鐵票區或搖擺州，台灣如果真將自己視為美國的第51州，那外界也不會將台灣視為「雙押」的搖擺州，而是最深紅的特朗普鐵票倉。

在開票時台灣人十分關切美國搖擺州的選情，眾所皆知，搖擺州難以預估的性質，可能對選情造成關鍵影響，成為兩黨候選人的兵家必爭之地。若從美國的內部選舉放大到國際情勢也是同樣道理，要台灣不去爭取美國支持、向大陸撤底靠攏並不現實，不論或統或獨、或是維持現狀，美國都必然在台海問題中佔據重要角色，對北京而言自然也清楚此點。

但這並不代表台灣要成為美國的「鐵票區」，若從事實情況來看，台灣這陣子極力配合美國一連串對北京施壓的的結果，除了買到一些武器和進口美豬牛之外，台美間的貿易協議依舊遙遙無期，特朗普也終究未對「保衛台灣」一事明確定性。其實這道理再清楚不過，對於差距過大的鐵票區，雙方都不會用心給出實惠拉攏，而是專注於如何贏得搖擺區的民心。

當「擺顆西瓜都能當選時」，沒有人會在意該地的選情，而對大陸而言，若認知到台灣已徹底成為美國的「鐵票」，怎麼爭取都無法翻盤，甚至還會跟着美國一齊挑事時，那爭取民心和讓利也變得毫無必要，若台灣尚求在兩岸間保有一定的主動權及斡旋餘地，那成為能與大陸往來的「搖擺州」，當成比「鐵票倉」更加有利。

對於該次美國大選中搖擺州的重要程度，台灣民眾應有深刻體會。（陳卓邦／多維新聞）

當然，對許多台派和綠營支持者而言，「不要單押美國」就意味着「看衰台灣」、「單押大陸」，這說法不僅毫無邏輯，更是分不清「看衰」與「現實」間的區別。許多人總喜歡無視現實情勢，只依照自己的「喜好」和「願望」行事，藉由毫無依據民粹激起沒來由的信心，導致最終誤判形勢，今次美國總統大選，就是一次絕佳例證。

從該次美國總統大選的結果，以及台灣民眾對「搖擺州」重要性的認知應該得到啟示，徒然擁有義和團般的無畏，除了加速台灣分化對立之外，並不會改變任何現實的局面，抱持着客觀冷靜的態度看待真正局勢變化，讓台灣成為一個充滿彈性、又難以被捉摸掌握的「搖擺州」，遠比毫無根據的勇氣來的更加有用。

對於影響美國總統大選的搖擺州選情，台灣民眾可說十足關切。從搖擺州的重要性，台灣人也應從中獲得如何在國際和兩岸局面中擔當「搖擺州」的啟示。