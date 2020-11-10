埃斯珀被革職　恐怕是美國陷入混亂的開始

美國總統特朗普（Donald Trump）在11月9日辭退了國防部長埃斯珀（Mark Esper）的職務，由國家反恐中心主任米勒（Christopher C. Miller）擔任署理部長。 這是一個突然但令人不感意外的舉動，因長期以來埃斯珀已被指與特朗普關係欠佳。但以特朗普目前處境來看，特朗普舉動可能是暴風雨的前奏，潘多拉的盒子已經打開，更可怕的事情可能陸續有來。

圖為3月18日，特朗普與國防部長埃斯珀（Mark Esper）在白宮舉行的記者會。（Reuters）

特朗普未有公開指出革職原因，埃斯珀亦未有在接受辭退的聲明中流露不滿或解釋理由。全國廣播公司（NBC）指出，埃斯珀曾在多個地方上與特朗普出現矛盾，包括拒絕停刊報章《星條旗報》（Stars and Stripes），及有意在起草《國防授權法》（NDAA）法案時，排除以南方邦聯（美利堅聯盟國）的將領命名。

同時埃斯珀亦在「黑人的命也是命」抗議活動中，拒絕動用現役美軍鎮壓示威，引起特朗普不滿。加上埃斯珀已知在下任拜登（Joe Biden）上任後會被撤換，所以已準備好辭職信，特朗普的革職是預期內的事。

圖為11月4日，特朗普表示自己將會勝選的演說。特朗普的票數遭拜登反超前，至今仍否認敗選。（Getty）

圖為11月8日，特朗普的支持者在亞利桑那州鳳凰城揮舞旗幟。全國有一半的人支持特朗普，同樣有一半的人支持拜登。（Reuters）

1月20日前特朗普仍是總統

然而，特朗普的行動可以視之為暴風雨的前奏。特朗普距離正式離任還有近兩個月，由今天起至2021年1月20日，他仍然是美國總統。

特朗普至今未承認敗選，他的律師團隊已準備入稟各州法院，質疑投票制度以致推翻選舉結果。按照大選日至今，特朗普與其親密的盟友顯然未有意願接受大選結果。特朗普在選前曾表明過：「要贏很容易，但要輸就很難」。可想而知他不會輕易地接受失敗，最少在現階段。

這意味着，辭退埃斯珀可能只是開端。特朗普至今對很多聯邦政府的高層曾表達不滿，包括國家過敏症和傳染病研究所（NIAID）所長福奇（Anthony Fauci）、聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗雷（Christopher Wray）、中央情報局（CIA）局長哈斯佩爾（Gina Haspel）、甚至是司法部長巴爾（William Barr）等等，這些都可能會被逐一革職。

↓相關圖輯：美國大選2020｜民調機構再失靈的三大原因

+ 5 + 5 + 5

這是為可能的動亂所準備？

革職只是第一步，換上誰擔任才是更重要的。從特朗普過去管治的經驗，他撤換高官目的都是為了換上一批「聽話的」自己人上去，方便管治。但在特朗普今天的處境下，他要換上「聽話的」人擔任國防部長會是什麼意義？

倘若特朗普拒絕下台，事件拖延下去將引起拜登及民主黨的支持者不滿。而緊接的官司，必然會令全國一半的人民神經緊張。更甚若特朗普企圖製造憲法危機，迫使國會決定總統人選以推翻民選結果，無所不用其極令自己連任，美國恐怕會爆發戰後以來最大規模的示威動亂。

埃斯珀是因為拒絕動用現役美軍，鎮壓示威而被革職嗎？特朗普的下一步會是什麼？潘多拉的盒子已經打開，可真令人毛骨悚然。