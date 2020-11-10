美國大選2020｜拜登勝選　習近平緣何尚未電賀？

民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）勝選已成定局，各國領導人紛紛發去賀電。據不完全統計，英法德日韓等20多個美國核心盟友領導人均已向拜登表達祝賀。華人輿論將關注的焦點放在了中國領導人遲遲沒有電賀拜登上。

中方給出的說法是「大選的結果會按照美國的法律和程序做出確定」，「將按照國際慣例辦理」。換句話說，特朗普還未宣布敗選，率先承認拜登有一定的風險。

但也有人問，為什麼美國盟友不擔心法律的風險問題？拜登勝選大勢已定，這是眾所周知的事實，中國領導人的考量僅僅只是程序？

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顯然，這不僅關乎對拜登的態度如何，還有避免陷入爭議的考量。過往中俄都被指責干涉美國大選，尤其特朗普（Donald Trump）曾多次指責拜登和中國有關係。防範特朗普對美中關係發揮利用很關鍵。過去的「通俄門」調查如果演變為「通華門」調查，無疑是對中美關係的損傷。



自1980年美國大選以來，中國領導人基本都會向當選的美國總統發去賀電。2004年，小布殊（George W. Bush）當選總統後，時任中國國家主席胡錦濤不僅發去賀電，還首次以通電話的方式表示祝賀。自此之後，「發賀電加上打電話」成了中國國家主席向美國新總統祝賀的慣例，2008年，奧巴馬（Barack Obama）當選美國總統，胡錦濤沿襲了這一慣例。2016年11月9日特朗普勝選後，習近平當天給特朗普發去賀電，並於當年11月4日通話特朗普。



可以預見，一旦特朗普承認敗選或者美國國家法律程序確認拜登將成為下一任美國總統，習近平對拜登的祝賀不會缺席更不會降格。

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伴隨着中美矛盾日漸成為全球最主要的矛盾，無論是習近平，還是拜登都會更重視中美關係。拜登擔任美國副總統期間曾經為了認識、了解習近平專程訪華。習近平主政中國以來，對中美領導人構建更加緊密的合作關係做出了新安排。



2013年3月當選為國家主席後，習近平2013年6月即前往美國加利福尼亞州安納伯格莊園同奧巴馬舉行了不打領帶的非正式會晤。2014年11月，習近平在北京陪同奧巴馬夜遊中南海瀛台。



2017年1月20日，特朗普就任美國新一任總統，當年4月，習近平特朗普就在美國佛羅里達州海湖莊園舉行了非正式會晤。2017年11月，特朗普對華進行國事訪問期間，習近平夫婦陪同特朗普夫婦參觀故宮，並在故宮茶敘，欣賞京劇表演。

拜登就任新一任美國總統後如何兑現他的對華強硬政策，引人關注。（中國央視網）

中美元首通過多種途徑構建積極合作的關係已經是常態，未來拜登上台後，中美元首類似的相關安排會很快提上日程。



有分析認為，特朗普當政期間，美國的單邊主義保護主義政策不斷損害美國的利益，特朗普在任對中國有利。拜登上台後，美國和盟友的關係得以修復，這對中國極為不利。



而事實上，美國外交重回理性，並非壞事，對中國亦如此。一個可預期，不極端的美國領導人有助於中美關係繞過修昔底德陷阱。