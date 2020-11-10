美國大選2020｜拜登如何將拉丁裔選民拱手相讓？

拜登贏得了2020年的美國大選，卻輸掉了拉丁裔選民之爭。拉丁裔選民的轉向大大减小了拜登在佛州（Florida）和德州（Texas）的贏面，而這兩個州又恰恰是民主黨認為有希望「翻藍」的州份。競選期間，包括民主黨內部競選戰略分析師在內的不少分析人士對拉丁裔選票去向感到憂慮，認為拜登沒有在這個群體當中獲得足夠的支持。從結果來看——尤其是幾個關鍵搖擺州的出口民調（exit poll）來看，這些憂慮確實成真了。

早在大選開始之前，拉丁裔選民對於本屆大選的重要性就已經是公認的事實。從數據上看，2020年有3200萬拉丁裔選民擁有投票權，皮尤研究中心（Pew Research）此前根據2000年以來拉丁裔選民的增長情況，預測拉丁裔選民將超過非裔，成為白人選民以外佔比最大的少數族裔群體。此外，其數據還顯示，有三分之二的拉丁裔選民聚集在五個州份，而當中三個州——德州、佛州和亞利桑那州在今年均為潛在的搖擺州。

德州、佛州之失

根據愛迪生研究公司（Edison Research Center）2016年和2020年佛羅里達州的出口民調，從族裔上看，特朗普與民主黨候選人收穫的白人選票的差距大體不變，但拜登在拉丁裔選票上損失重大。希拉里四年前在佛州贏下65%拉丁裔選票，特朗普僅贏得29%。而今年這一比重變成52%（拜登）對47%（特朗普），相差不過5個百分點。與佛州的出口民調數據所呈現的形勢類似，兩位候選人在德克薩斯的選票差亦大幅降低。

不過，值得注意的是，不同地區拉丁裔選民的背景不盡相同。拜登在佛州損失較大的主要是以古巴裔選民為主的邁阿密戴德郡（Miami-Dade County），其次為南佛羅里達聚集着委內瑞拉裔和哥倫比亞裔人口的選區。而在德克薩斯州，特朗普收穫的則是位於南部與墨西哥接壤的鄉村地區選民的選票。

2016年，希拉里赢得了65%的拉丁裔選票，特朗普僅獲29%。圖為希拉里的支持者舉著用西班牙語寫著「有希拉里在的美國」的標誌。（Getty）

被拜登忽視的「拉丁議題」

但只要回顧拜登的競選活動，就會發現選票的流失幾乎是意料之中的。從進行共和黨內總統候選人開始至大選結束，拜登沒有面向拉丁裔選民發表哪怕一次重要的講話。皮尤研究中心2020年的調查顯示，對拉丁裔選民而言，經濟、醫療保障和新冠疫情是最重要的三個議題。後兩者作為拜登此次競選的核心議題，拜登確實在競選廣告、各種場合的演講中作為重點反覆「推銷」，但卻並沒有專門針對拉丁裔人口進行拉票。

但實際上可被用來攻擊特朗普政府、為拜登拉票的「拉丁裔議題」比比皆是：在美國2800多萬沒有醫療保險的人群中，超過三分之一為拉丁裔；且拉丁裔是此次新冠疫情受難最嚴重的群體——根據衛生研究機構Salud America的數據，全美接近三分之一死於新冠肺炎的人為拉丁裔，而拉丁裔民眾僅佔總人口的19%。而造成高死亡人數的一個重要因素便是有着大量拉丁裔工人的肉類食品加工工廠，而特朗普在疫情期間強制這些工廠繼續運營，並向這些企業保證政府將保護他們、無須承受法律責任。但拜登團隊卻沒能將這些重要的競選訊息傳遞出去。

10月29日，拜登在佛州參加競選活動，圖為拜登在當地接受記者採訪。（Getty）

姍姍來遲的投入

不過，這種「冷淡處理」的背後或許有不得已的原因。受疫情的影響，拜登本次競選基本以避免人員聚集和親臨現場的方式進行，當特朗普隔三差五就在佛州進行一次大規模的集會時，拜登只能在線上舉辦活動。今年5月拜登曾與拉丁裔美國民眾同盟（League of United Latin American Citizens）合辦一場線上活動，譴責肉類食品包裝工廠環境惡劣、無法保障工人安全。但這場活動最終線上流量有限、媒體亦報道不多。

但是，除線下活動外的許多其他競選途徑也沒有被充分利用。據《華盛頓郵報》今年9月的報道，包括與拜登較為親近的盟友在內，不少人對他對拉丁裔選民的「漠不關心」感到不滿，認為他沒有在競選早期就開始在西班牙語媒體上大量投放廣告，且和西班牙語新聞機構進行的採訪也不夠多。

隨着外界持續幾個月的批評和民調數字的下滑，拜登終於在距離大選僅兩個月時開始試圖追趕，在佛州的一些來自波多黎各的民眾聚集地與拉丁裔選民進行互動。一位拉丁裔國會議員在接受政治新聞網站POLITICO的匿名採訪時表示：「我看不出來他們（拜登團隊）在拉丁裔社群上的競選策略是什麼。我不確定他們是不是有（針對拉丁裔的）策略。」

11月1日，離大選還有兩天之時，特朗普在佛羅里達州的一個機場舉辦集會。（Getty）

特朗普的主動出擊

相比之下，特朗普在拉丁裔選民上的策略就清晰的多。他利用對拉美國家的外交政策吸引選票，並將民主黨和左翼的標籤捆綁在一起。

據佛羅里達國際大學（Florida International University，FIU）對古巴裔美國人的政策觀點的調查，許多在邁阿密戴德縣的古巴裔美國人雖然反對特朗普對移民的限制、降低美國企業向古巴的投資等政策，但有三分之二支持其對古巴左翼政府的措施。此外，特朗普在去年一月向委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro ）出擊，承認反對派領袖瓜伊多（Juan Guaidó）為總統，又在三月瓜伊多試圖發起軍事政變時做出支持的表態——在此之前，沒有任何一位美國總統向馬杜羅政府做出過如此強硬的表態。由於上屆大選以來，佛羅里達州的委內瑞拉裔選民數量大幅增長，這一措施很可能是為了爭取委內瑞拉選民支持之舉。

與此同時，特朗普還利用各種機會——電視廣告、集會和各類訪談，將拜登與左翼威脅的標籤捆綁在一起，利用拉丁裔選民的恐懼來激起反對民主黨的情緒。他在選前接受了在新移民之間極富影響力的古巴裔YouTube網絡紅人Alexander Otaola的採訪，採訪最後，Otaola還警告他的觀眾提防民主黨的左翼傾向，而這個視頻最後得到了極其廣泛的傳播。來自FIU的社會學教授Guillermo Grenier認為，特朗普的反左翼信息在許多拉丁裔選民之間形成了共鳴，由此為他贏得支持。

特朗普在任內在涉及委內瑞拉總統馬杜羅的政策上採取的措施十分強硬。（Getty）

希拉里的前競選戰略師Jess Morales Rocketto指出，拜登競選團隊似乎並沒有把拉丁裔選民當做贏得選舉的必經之路，這也就是為什麼拜登團隊對拉丁選票予以足夠的重視。然而，此次大選拉丁裔選民的支持下降雖然還沒有給拜登造成致命的傷害，但足以引起警惕。

相比起其他族裔人口，拉丁裔社群構成尤其偏年輕化，當中61%為在35歲以下。這就給拜登和民主黨帶來新一代拉丁裔選民轉向的問題。今年民主黨總統初選的唯一一位拉丁裔候選人、前城市與住房發展部部長卡斯特羅（Julian Castro）表示：「（許多人說我們）對於這個正在壯大的社群沒有予以足夠重視，如果讓這種論調成形，未來多年我們都會面對（這個群體的支持）日漸式微的危險。」