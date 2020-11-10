特朗普趁仍掌大權打擊報復　埃斯珀成首個犧牲品

美國總統特朗普（Donald Trump）雖已敗選，但要直到明年1月20日才離開白宮，在仍手握大權的最後70餘天，他會做出怎樣的出格行為成了外界關注的焦點。11月9日，特朗普打響第一炮，在推特上宣布炒掉國防部長埃斯珀（Mark Esper）。這讓華府上下都感到風雨欲來的危機，不知道誰會成為下一個特朗普發洩怒火的目標。

不過，特朗普炒掉埃斯珀並不讓人意外，早在6月就有消息傳出特朗普對他大為不滿。當時正值「黑人的命也是命」（Black Live Matters）的運動伊始，憤怒的示威者包圍白宮，令特朗普一度躲入地堡避難，成了媒體笑料。特朗普為了反擊並展現男子氣概，令警方清場開路，手持聖經前往白宮外的教堂擺拍。埃斯珀當時就在隨從之列，但他隨後向媒體表示，自己對前往教堂一事事前毫不知情，與總統拉開距離。

特朗普6月1日帶領埃斯珀等人前往白宮外的教堂。（美聯社）

之後，在特朗普有意使用1807年《反叛亂法》出動現役軍人進駐各城市維持秩序時，更是被埃斯珀罕見拒絕。埃斯珀6月3日召開記者會明確表示，除非萬不得已，不會出動現役軍人。《紐約時報》透露，在記者會後，特朗普將埃斯珀召進白宮大罵一頓，當時就盛傳他有官位不保之虞。而其後，埃斯珀不顧白宮反對，與國會一同討論更改以南方邦聯將領命名的軍事基地，旨在去除種族主義色彩，這自然進一步惹怒了特朗普。

埃斯珀本人也自知隨時可能位置不保，早已寫好了辭職信備用，並在7月底召開了最後一場五角大樓發布會後就保持低調，致力於外訪盟國，鮮少參與特朗普競選連任事務。但即便如此，他也沒想到會在選後突然被炒，特朗普僅在發推特的前幾分鐘，才通知讓他收拾包袱走人。

埃斯珀當天安靜離開，沒有傳統的職員鼓掌歡送程序。接替他職位的國家反恐中心主任米勒（Christopher Miller）也似乎感到猝不及防，在1小時後才匆匆趕到國防部，進門前還差點摔了一跤。

**NEW: Brand new Acting Secretary of Defense Christopher Miller arrives at the Pentagon today following Mark Esper’s immediate termination. pic.twitter.com/kMQaCWkvmX — Patrick Hussion (@PatrickHussion) November 9, 2020

多出訪重維護盟友關係

回顧埃斯珀近一年半的國防部長生涯，他也算是盡心盡力。他在2019年6月「臨危受命」，接替臨時退出參院聽證會的代理國防部長沙納漢（Patrick Shanahan）。當時，五角大樓正處於動蕩不安的階段，在軍中威望極高的前國防部長、四星上將馬蒂斯（James Mattis）2018年年底因不滿特朗普計劃草率從敘利亞撤軍，怒而辭職。

此後特朗普任命了沙納漢暫代職務，而後者不僅毫無服役和外交經驗，還曾在波音工作30年並官至集團高級副主席，存在利益衝突的風險，參議院遲遲未能通過對他的任命案，聯邦調查局（FBI）進行背景審查時還發現他有家暴史。沙納漢最終在2019年6月以家庭理由辭職，特朗普只好選擇時任陸軍部長埃斯珀接替，最終他迅速通過了任命，出缺半年的國防部長一職終於塵埃落定。

埃斯珀雖然是軍人出身，但他與沙納漢類似，也同軍工企業有盤根錯節的關係，他曾擔任大型國防合同商雷神公司（Raytheon）的政府關係副總裁，還曾兩度被《國會山報》（The Hill）評為最佳企業說客。

美印10月27日舉行外長和國防部長的「2+2」會議。（美聯社）

作為軍工複合體利益集團的一員，他上任後自然大力推動相關議程，他常將 「中俄軍事威脅」、「提升美國核心軍力」等詞掛在嘴邊，並利用2020年財年史上最高的7380億美元預算，正式確立太空軍為獨立軍種，投入大量資金研發高超音速武器制衡中俄（2021年計劃投入36億美元），廣泛升級現有設備，包括計劃將美國海軍艦艇從目前的293艘擴至355艘以上，同時注重無人艦的作戰能力。

同時，埃斯珀也盡可能地幫特朗普收拾爛攤子，防止盟友離心，例如在特朗普執意從德國撤走1.18萬美軍後，他將其中5,400軍人調至意大利、比利時和波蘭等其他歐盟國家，其他6,400軍人雖然返回美國，但也會之後輪流派至歐洲，盡可能地減少撤軍一事給北約帶來的裂痕。

他近段時間也不停出訪，光是在10月，他就首次訪問北非（突尼斯、阿爾及利亞和摩洛哥），並與國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）旋風訪問南亞四國（印度、斯里蘭卡、馬爾代夫、印尼），似乎是希望盡力在被特朗普炒掉之前，更多地鞏固美國與盟友的關係。

炒人大戲陸續有來

雖然埃斯珀的批評者，乃至特朗普本人，都常諷刺他是「唯命是從的埃斯珀」（Yesper，源自「Yes man」）。但從他近半年與特朗普緊張關係來看，埃斯珀並不是個單純的應聲蟲，這也可能是特朗普趕在最後掌權時光期間將他羞辱一番的原因。

特朗普上任以來炒掉的高官一覽。（美聯社）

埃斯珀是特朗普敗選後的第一個洩憤對象，但不是最後一個。許多美媒報道，特朗普在競選期間對聯邦調查局（FBI）局長雷（Christopher Wray）和中情局（CIA）局長哈斯佩爾（Gina Haspel）累積了不少怨氣，因為兩人沒有如他所願那樣發表中國干預美國大選、為拜登助選的消息，這兩人很有可能成為特朗普接下來的報復對象。

即使是特朗普的兩大愛將——國務卿蓬佩奧和司法部長巴爾，也因未能在選前公布希拉里的電郵，讓特朗普大為不滿。其中巴爾因要求聯邦檢察官調查是否有選舉舞弊事件，還可能安穩度過餘下兩月，更精於算計的蓬佩奧則或許正在找準跳船的時機，並為2024年競選總統鋪路。

總而言之，特朗普目前已經進入了「無能狂怒」的狀態，白宮任何其他人都可能在此刻撞槍口上，從而被他掃地出門。曾在真人騷《飛黃騰達》（The Apprentice）中每集結尾宣布「你被炒了」（You’re Fired）的特朗普，會在最後這70餘天內喊出幾次這句標誌性話語呢？讓我們拭目以待。