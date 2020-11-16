拜登承諾萬億美元刺激計劃　中國政府嚴防美國「放水」

11月8日，隨着美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）的初步勝選，拜登在其過渡期網站上發布了新的施政綱領，並承諾將立刻推出3,000億美元的基建投資計劃，作為三萬億美元長期計劃的一部分。 再加上之前一度被共和黨在參議院拖延的、由民主黨提出的2.2萬億美元新一輪紓困和經濟刺激計劃，一旦拜登執政白宮，就算共和黨依舊不鬆口，新一輪「放水」也即將開啟。

儘管由於美國國會內部的黨爭將依然拖延這一計劃的實施，但是，在新冠肺炎疫情再度失控、美國經濟加速衰退的現實之下，適當妥協也將成為必然，目前跨黨派議員也都在討論進一步補貼紓困。

這也意味着，2021年世界經濟將繼續經受「美元洪水」的衝擊，美元實際上負利率和人民幣的堅挺、中國資本價格的高企將繼續拉大資本套利的空間。資金進入實體經濟將越加困難、金融空轉帶來的危機將越發嚴重。

為此，中國政府已經嚴陣以待。

在拜登與其副總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）成立的過渡網站上，「疫情防控、經濟復甦、種族平等以及氣候變化」成為了拜登勝選就任美國總統後第一時間即將處理的四大問題。

儘管美國大選結果還未最終確定，但11月7日，拜登已宣布當選美國總統。其对美國經濟的施政綱領和對華政策備受關注。（AP）

首先在疫情防控方面，拜登承諾，優先解決新冠肺炎疫情帶來的公共衛生危機。其中包括，向州政府和地方政府提供其所需的援助，擴大「新冠失業保險」的範圍，為大型企業建立恢復計劃，立即組建一支「美國公共衛生工作隊」以擴大就業等措施。然而，這些承諾的背後都將意味着鉅額資金的支出，快速通過新一輪紓困和經濟刺激計劃，顯然已經成了拜登不二之選。

其次，在經濟復甦方面，和其競選承諾一致，拜登團隊提出計劃通過實施大規模的投資為美國創造數百萬新工作機會的計劃。在未來10年，在公共基礎設施、清潔能源領域，計劃將分別投入1.3萬億美元和1.7萬億美元。通過在交通運輸、智慧城市、能源、水利、學校、網絡等多領域的投資將幫助製造業關鍵供應鏈遷回美國，增加就業和民眾收入。

此外，在擴大種族權益方面，拜登還承諾計劃擴大經濟適用房建設，向非裔、拉丁裔以及原住民的企業擴大投資，提高受教育機會等措施。如果計算上社會保障增加的支出，一旦拜登執掌白宮並履行承諾，這意味着美國政府不得不在未來10年新增至少3萬億美元的財政支出。

由此看來，為了穩固勝選局面，拜登團隊描繪願景的能力一點也不弱於美國現任總統特朗普（Donald Trump），甚至有過之而無不及。然而，關鍵的問題是，錢從哪裏來？

對此，拜登團隊還重申了希望通過增加向富人徵税來支付投資成本的主張。然而，根據2019年美國政府財政收支情況，美國政府支出約4.7萬億美元，其中税收總收入為3.5萬億美元，新增債務總額1.2萬億美元。拜登的10年新增3萬億美元的政府投資和支出計劃，將這些新增税收全部增加到美國富人頭上，顯然並不現實。更何況拜登還承諾了對工薪階層的減税計劃。

因此，如果拜登要兑現競選承諾，即使只是兌現一部分，也需要繼續開動美元印鈔機，逼迫美聯儲繼續「放水」。哪怕美國聯邦儲備局（Fed）目前已經「彈盡糧絕」，但美國經濟的「輸血」依舊不能停止。至少是在疫情被控制之前，不能停止。

之前受美國總統大選推延的新一輪紓困和經濟刺激計劃，有可能隨着新政府的上台，在美國國會中達成妥協。畢竟大選之後，繼續無限制的黨爭已經失去了現實意義，華爾街還在等待着新一輪的輸血。在未來幾個月，儘管美元的再次大規模「放水」會被繼續拖延，但是終究還會到來。

因此，作為首當其衝的中國經濟其實早已嚴陣以待。

10月24日，第二屆外灘金融峰會上，中國國家副主席王岐山上發表視頻致辭。（新華社）

中國經濟的復甦、轉型與美國的衰退和金融投機，正在形成越來越大的反差，中國高企的利率、不斷升值的人民幣匯率，與美國的負利率和美元的濫發之間，已經形成了巨大的套利空間——在中國投資套利，再到美國市場融資變現，之後再回到中國繼續套利，中美資本之間正在形成新的循環交易。

因此，美國資本市場提供的「無限」資金和較高的金融投機收益，正讓中國政府引導金融資本進入實體產業的意圖難以實現，並且一旦中國政府金融監管有所放鬆，大量場外配資、影子銀行，以及打着金融開放、互聯網金融旗號的各路資金，甚至中國政府的國有銀行都會參與到金融套利之中。

為此，中國政府不得不對美國政府可能進行的新一輪美元「放水」，採取嚴防死守的策略。一方面依然高喊金融開放的口號，另一方面，加緊彌補金融監管漏洞，將金融開放重新定義為「資金監管對實體產業投資的開放」。從10月初的「十一長假」之後，中國政府又進行了對流動性的收緊。

資金要進入實體經濟，不要去玩錢生錢的遊戲 中國央行副行長劉國強，11月6日

10月23日，中國央行發佈《中國人民銀行法》（修訂草案徵求意見稿），希望通過建設現代央行制度，強化宏觀審慎管理和系統性金融風險防範，統籌監管系統重要性金融機構、金融控股公司和重要金融基礎設施。

10月24日，在第二屆外灘金融峰會上，中國國家副主席王岐山表示，當前全球金融經濟環境變化劇烈，（中國）既要堅守底線，也要靈活應對風險挑戰，勇於除舊立新。要堅持金融服務於實體經濟，支持經濟發展重點領域和薄弱環節。

11月2日，中國政府發佈了《網絡小額貸款業務管理暫行辦法（徵求意見稿）》，繼封堵住互聯網金融「資金池」漏洞之後，又開始封堵所謂「金融科技」的高流轉、高槓杆漏洞。

「資金要進入實體經濟，不要去玩錢生錢的遊戲。」11月6日，中國央行副行長劉國強在中國國務院政策例行吹風會上，擺明了中國政府的立場。面對美國下一步必將到來的新一輪美元「洪水」，中國正在建設堤防、疏通渠道，試圖將風險抵禦在外，並將資金引入實體經濟和產業升級之中。