【拜登勝選】中國會更歡迎理性的美國

不少人認為特朗普（Donald Trump）擔任總統後美國不斷犯錯，對中國來說是好事，而拜登（Joe Biden）是政治精英，重整旗鼓聯合盟友將對中國非常不利。在筆者看來，拜登是一個理性、可預期的領導人，對中國未必是壞事。

首先，拜登的首要任務已經明確，那就是抗擊疫情，並恢復疫情之下已經觸底的經濟，拯救居高不下的失業問題。更為重要的還有在政治社會層面，彌合國內分歧，重整被特朗普破壞的政治秩序。



一個重視國內建設的美國至少說明他們認識到問題出在國內，這與特朗普無力解決國內問題，只會將國內問題轉嫁給中國有很大不同。拜登上台，最起碼可以減少很多不必要的中美爭端。

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其次，作為大國，美國急速衰落對大多數國家都不利，其發展重回正途對世界經濟是好消息。中國的繁榮和發展同樣離不開同美國的合作，中美過去四十年合作的大局奠定了兩國利益交融。



拜登提倡重回中導條約、重回世界衛生組織、重回伊朗核協議，這是多邊主義的回歸，是合作精神的回歸，和中國的主張是一致的，中國也樂見這些發生。

最後，回到大家最關心的核心問題上：拜登的對華政策段位將比特朗普高明，會不會對中國更不利？



在這裏，筆者要強調的是，中國有自己的發展節奏，不會寄希望於美國不斷犯錯來襯托和實現自己的崛起。

中國領導人們對拜登有充分的認知和了解，點大圖瀏覽：

中美在諸多問題上的結構性矛盾會持續爆發，競爭會更加激烈。中國對此有充分的心理預期，也沒期待拜登上台後中美就回歸平靜。拜登團結盟友也好，制定新的戰略也罷，只要這種競爭是有序競爭，就無所謂擔憂對中國有利不利。正常應對即可。



最令北京擔憂的狀況是雙邊關係陷入修昔底德陷阱。而一個理性、可預期的美國領導人，大概率不會將中美關係突然引入不可測的歧途。只要這個底線可以守住，其他任何狀況的中美關係都可以接受。從性格看，拜登不是一個走極端的人。他上台後，如果可以重建被特朗普破壞的兩國溝通制度，就是對中美關係最大的利好。