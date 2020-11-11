拜登勝選｜拒絕平順交權　特朗普另有所圖

自11月7日拜登（Joe Biden）宣布勝選以來，特朗普（Donald Trump）、國會共和黨議員及特朗普競選團隊、律師團隊及右翼盟友，連番指控選舉存在舞弊和不公，拒絕承認當前大選結果，並在不同戰場州發起訴訟。就連美國司法部也下令聯邦檢察官介入調查任何與大選相關的「實質性舞弊指控」。

與此同時，特朗普也拒絕給予拜登任何當選總統及其團隊應該享有的待遇，比如每日總統情報簡報。拜登團隊用於支付薪水、差旅和諮詢方面的百萬美元的聯邦經費，也遲遲拿不到，部分原因是美國聯邦總務署（GSA）尚未宣布拜登勝選。這將直接影響權力交接進程。拜登方面考慮以「延誤過渡時期工作」為由起訴GSA。

拜登宣布勝選當天，特朗普在打高爾夫球，當天被媒體拍到神情失落（點擊圖集瀏覽）：

除此以外，特朗普還開除了國防部長埃斯珀（Mark Esper），並考慮開除聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗雷（Christopher Wray）以及中情局（CIA）局長哈斯佩爾（Gina Haspel），讓國安及情報系統陷入癱瘓。而根據美國媒體的報道，特朗普政府還會開除提前尋找工作機會的白宮職員。

為了進一步阻礙拜登，特朗普政府串聯親信閣僚、參眾兩院共和黨領袖繼續就不承認大選結果開展輿論造勢。比如，麥康奈爾（Mitch McConnell）也拒絕承認特朗普敗選，稱後者「百分之百有權」繼續他的法律挑戰。雖然麥康奈爾對特朗普所說的選舉舞弊隻字未提，但他出面表態，釋放的信號就是讓多數共和黨人保持沉默。

比如，被特朗普任命的GSA署長墨菲（Emily Murphy）就一直拒絕認可大選結果，消極應對拜登團隊的訴求。就連負責1月20日就職典禮籌備工作的共和黨參議員布蘭特（Roy Blunt）也依然稱呼拜登為前副總統，而非當選總統。

而一直以來為特朗普連任助選的國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）更是堅稱一旦「合法選票被清點，特朗普將迎來第二個任期」。而指望在特朗普連任後擔任司法部長的共和黨聯邦參議員格雷厄姆（Linsey Graham）11月8日接受霍士新聞台（Fox News）採訪時更是提到特朗普不應該承認敗選。格雷厄姆認為，如果特朗普此次不挑戰選舉結果，不改變選舉制度，今後可能不會再有共和黨總統。

拜登11月10日召開記者會，批評特朗普拒絕承認敗選是一件難堪的事情。（AP）

很明顯，特朗普在選舉人團投票確認大選結果前不太可能承認敗選。就他的團隊發起的訴訟而言，《紐約時報》11月9日向多個州兩黨官員打電話確認，並沒有發現任何選舉舞弊實證。特朗普政府邀請監督此次大選的美洲國家組織（OAS）公布的初步報吿也沒有指出任何選舉舞弊的做法，反而稱讚了地方投票和計票方面的組織能力。

既然如此，特朗普執意通過訴訟來拖延權力過渡時期的工作交接，究竟有何目的呢？簡言之，特朗普一手推進訴訟，另一手開除政府要員，並安插自己的親信代理職位，目的就是為了干擾權力過渡時期的工作交接，並通過將選舉爭議化持續弱化拜登。這種弱化拜登的努力不光侷限於權力過渡時期，而且也會延續到今後四年。

現在有媒體報道稱，特朗普方面已經開始成立政治行動組織，通過募款繼續助力保守派議程。共和黨領導層也開始支持特朗普在共和黨全國委員會（RNC）安插自己的親信，包括自己的兒女。而且，面對霍士新聞台早前率先宣布拜登贏得亞利桑那州的這種「背叛」，也有人支持特朗普離開白宮後成立自己的電視台或網絡平台。

可以說，特朗普已經開始為自己下台做各種準備，但他首要任務依然是為拜登接掌權力製造障礙，包括在最後階段宣布極端地外交舉措，為拜登執政留下一個爛攤子。