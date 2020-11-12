已故天主教宗被指包庇性侵　舉報機制難有成效

本周二（11月10日），梵蒂岡就涉嫌性侵的美國華盛頓教區前總主教一事發布重大調查報告，揭露梵蒂岡已故教宗若望保祿二世（Pope John Paul II）在事前被告知當事人性侵嫌疑的情況下，仍將其提拔為總主教。該調查在現任教宗方濟各（Pope Francis）在2018年的屬意之下進行。此調查涉及教宗，極其罕見。

案件中受到性侵指控的麥卡里克（Theodore McCarrick）於2001年被若望保祿二世任命為華盛頓總教區大主教（美國最重要的教職之一），至2006年卸任。在《紐約時報》2018年披露麥卡里克持續性的性侵神學院學生和未成年人後，麥卡里克辭去終身主教教職。當時，方濟各在接受他的辭呈後，承諾將就教會對麥卡里克的處理做出「詳盡的研究」。本周二公布的這份報告披露了兩位前教宗和現任教宗方濟各對於麥卡里克性侵指控的處置。

三位教宗如何處置性侵案？

1999年，紐約教區的時任主教John O’Connor向梵蒂岡駐美國的大使提交長達6頁的書信，表達對麥卡里克一些不當行為的憂慮，包括要求一些神父與他同床以及當事人在事後出現的心理創傷。他在信中寫道：「我感到很遺憾，但我必須對這次晉升表達強烈反對。」若望保祿二世在了解到這一情況後，又收到了麥卡里克本人寄來的書信，麥克里克在當中否認這些指控。若望保祿二世遂沒有對這些指控予以更多考慮，並做出提拔麥卡里克的決定。

前大主教麥卡里克在2019年被免除所有聖職。（Getty）

在目前榮休的前教宗本篤十六世（Pope Benedict XVI）的任期內，來自梵蒂岡天主教會中央行政機構（Holy See’s Secretariat of State）的大主教Carlo Maria Viganò分別在2006年和2008年致信，強烈要求教會就有關麥克里克的謠言展開調查。但本篤十六世並未聽從該建議，而是由梵蒂岡的一名官員要求麥克里克「保持低調並最大限度減少出行」。但該要求並沒有實際的約束力。

此外，報告還披露，現任教宗方濟各雖知道有關麥克里克的謠言，但以為他的兩位前任已經對此事進行過處置，直到2017年紐約教區發現的一項幾十年前的性侵兒童事件，方濟各才要求麥克里克請辭。

舉報、監督機制難見效

這次梵蒂岡主動就兒童性侵事件調查教會高層甚至是前教宗，對於一直以來由上至下層層包庇性侵兒童行為的天主教會內部傳統而言，不能不說是一次意義重大的突破。但要解決兒童性侵的問題，若沒有健全的監督和舉報機制，天主教內部隱晦的文化則依然無法打破。但這一機制至今都未能建立起來。

若望保祿二世在位時長在歷史上排名第三，為最受愛戴的教宗之一。（Getty）

2003年《衛報》曝光一份由梵蒂岡發給世界各地主教的長達69頁的機密文件。這份有着近60年歷史的文件要求主教對性侵事件進行「最嚴格」的保密處理，不遵守該指令的主教將被逐出教會。2014年，聯合國兒童權利委員會在報告中再次指出，這種保密的要求依然存在，神職人員因而無法向執法機關舉報這些案件。

今年7月，梵蒂岡發布指引文件，敦促世界各地的主教將神職人員性侵的事件向世俗權力機構舉報，並對一些匿名的或無法確定其真確性的性侵指控也進行調查。但這些指示依然不具有實質性的約束力，基於教會長期形成的隱晦風氣，神職人員很難在此類呼籲之下打破慣例，舉報不當行為。

除了梵蒂岡的舉措外，許多國家的天主教會亦成立了內部或外部的監督機構，但這些機構似乎也難見成效。以美國為例，二十年前面美國天主教會面對上千宗神職人員性侵案件，成立了強制審查局（mandatory review board），在每個主教教區設有獨立陪審小組，來公平的對有關指控進行審查。但美聯社在經過調查後指出，這些由主教任命的陪審小組的工作完全是秘密進行的，不僅沒有公正的對案件進行審查，反而常規性地削弱受害者的性侵指控，且許多被該審查局駁回的投訴，在事後都被外部世俗機關證實為真。

在愈來愈多性侵案的曝光和外界施壓之下，天主教會似乎有所行動，此次調查亦為當中的一小步。但根深蒂固的文化在如此緩慢且艱難的行動之下，實在難有所改變。