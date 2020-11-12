專訪前紐約市長法律顧問：特朗普能利用法律翻盤嗎？

2020美國總統大選結果出爐，民主黨籍候選人，前副總統拜登（Joe Biden）當選為下一任美國總統，而他的對手，現任總統特朗普卻一直拒絕承認敗選，並且多次指責此次選舉民主黨人存在欺詐，並對拜登勝選的州採取法律訴訟。據悉，特朗普將會在任期結束之前， 「竭盡全力」證明拜登選舉作弊。

不過就在特朗普的競選機構發言人默托（Tim Murtaugh）對記者說：「他正計劃舉行集會，以支持特朗普為爭取選舉結果而進行的鬥爭，這是對選舉結果提出質疑所採取行動的一部分。」這一表態讓此次美國總統大選的結局變得不可預測起來，特朗普的競選訴訟案件是否成立？《香港01》記者為此專訪了紐約市市長前法律顧問，現任JLG伯盛仲合律師事務所博格律師（James Berger），從法律的角度探討，特朗普能否利用美國的法律成功逆轉。

大選結果出爐之後，特朗普的支持者在美國亞利桑那州鳳凰城的亞利桑那州議會大廈前，舉着「停止竊取」的廣吿牌抗議拜登勝選的結果。（Reuters）

特朗普想靠法律翻盤？律師：很困難

對於特朗普和他的競選團隊提出的競選訴訟要求，博格表示，雖然特朗普是現任美國總統，但特朗普和任何美國公民一樣，如果覺得自己的合法權益受到了威脅，都有權提起訴訟。但博格律師認為選舉結果不會因為特朗普尋求法律訴訟而改變。他說了三個原因：

首先，這次選舉和2000年小布殊（George W. Bush）對陣戈爾（Albert Gore）所引發的選舉訴訟完全不一樣， 2000年是小布殊和戈爾產生的選舉糾紛只涉及一個州：佛羅里達州，當時布殊和戈爾所爭論的是選票的計票方式。相比之下這一次特朗普提出的法律訴訟涉及多個州，同時到現在也沒有支持特朗普的法律依據。

其次博格律師認為，可以看到，特朗普此前所提出的選舉訴訟都失敗了。這些訴訟並不未指控投票過程是否不公平或存在欺詐，只是針對過程中的一些極小問題提出的訴訟。

第三，博格律師表示目前絕大多數的選票的統計都已經完成了。無論在關鍵州賓夕法尼亞州的訴訟案件成立與否，都無法改變此次選舉的最終結果。

例如即使你贏了其中一些訴訟，比如在亞利桑那州，內華達州或其他州，它也不會改變結果。所以基於這些原因，博格律師判斷大選結果不太可能通過選舉訴訟發生最終改變。

特朗普拒絕和平交權？律師：擔憂

就在採訪進行時，拜登競選團隊已敦促負責總統交接事宜的美國總務署署長批准正式的權力交接事項，儘管美國總統特朗普目前仍拒絕認輸。拜登競選團隊稱，美國的國家安全和經濟利益取決於一個「明確的信號」，即美國將進行「平穩和平的權力交接」。而拜登團隊此前還表示：「如果特朗普拒絕離開，政府將有足夠的資源趕走擅自闖入白宮的人」。

對此博格律師表達了擔憂，博格律師說他是美國歷史上第一個表示可能不會接受和平交接的總統，許多美國人對此充滿擔憂。對於美國人來說，權力的和平交接是一件偉大且自豪的事情， 美國最高權力的交接不應該訴諸於暴力。白宮不是屬於私人的，它屬於所有美國人。

在最極端的情況下，如果特朗普拒絕離開白宮，美國特勤局會負責強行讓他離開白宮。博格律師說，「這樣的事情也許不會發生，因為我們看到有消息稱特朗普周圍的人包括他的妻子梅拉尼婭、女婿庫什納都對勸特朗普承認選舉失利。儘管特朗普經常不按常理出牌，但我希望這次他能採取正確的行動，進行和平移交權力。但如果他依舊拒絕離開，那麼就會像其他擅自闖入白宮的人一樣，在美國特勤局的監督下強行離開。」

▼在美國時間11月7日宣布拜登勝選後，兩大陣營支持者都上街，有人歡喜有人愁：

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拜登未來4年最棘手的問題：一個分裂的美國

這一次美國大選創下美國選舉歷史上投票人數的新高，拜登獲得了至少7,400萬的選票成為美國獲得投票數最高的總統，高投票率也使得特朗普獲得了至少7,000萬的選票支持，有很多分析認為當前美國的社會環境分裂，拜登在「勝選演講」中表示要重塑美國靈魂，這也是他當選之後面臨的最大挑戰之一。

博格律師對此分析道：「作為一名美國人，選舉的結果對我們而言是非常積極的。我知道很多人可能不同意我的觀點。雖然這次選舉呈現出美國社會的根本分歧，人們在選舉中表達不同觀點，投票結果揭曉了哪一方勝出。但我相信，存在不同聲音並不意味着錯誤，人們可以自由辯論、發表自己的觀點，才是真正讓美國變得偉大的原因之一。」

對於目前對立的局面，博格律師表達了他的擔心，他認為這次選舉依然有近7,000萬人投特朗普。這部分人沒有實現訴求，可能會帶來一些混亂的局面。最壞的情況下，他們可能採取暴力行動，或者可能阻止拜登對現有政策做出實質性的改變。

博格律師補充道：「美國的歷史一直都在解決各種棘手問題。美國一直在自我爭論「我們到底信奉的是什麼？「這一問題，但永遠不會在任何一次選舉中得到答案，包括這次。但是，我相信，我們會成為更強大的國家，結果會更好，這不僅有利於美國或者像我這樣的美國公民，而是有利於整個世界。

「美國現在需要回歸科學，回歸真理，建立新的價值體系」

在此前，英國私人民調機構yougov公佈美國總統候選人支持度的民調，在歐洲主要國家，拜登支持度都高於特朗普，亞洲參與調查的8個國家和地區中，唯一支持特朗普的地區是中國台灣，其餘也都支持拜登。而當拜登宣佈勝選後，西方世界主要國家的領導人在第一時間發來祝賀，相比之下，現任總統特朗普卻略顯「冷落」，對於特朗普和他所領導美國的這4年，如何評價。

博格律師說：「從2016年特朗普當選到現在，依然有很多美國人相信一些錯誤的東西。他們認為美國的政府運行不正常，有很多失誤。而他們相信，特朗普是一個與眾不同的人，能夠解決他們的問題。但我個人不同意這種觀點，尤其是這屆政府對於新冠疫情的處理，特朗普輕視科學，導致很多民眾在疫情中失去生命。

「我認為，這是特朗普總統生涯中一個非常糟糕的結果。雖然這並不意味着繼續投他票的人都是壞人，但是選舉結果證明，美國現在要需要回歸科學、回歸真理，建立一個新的價值體系來應對新冠疫情和其他棘手的問題。」博格認真地說道。

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拜登懂得傾聽 樂觀看待中美關係未來四年的發展

作為常年從事法律服務，在美國的政府工作過，同時還從事中美之間的各項法律服務的律師，在未來的中美關係走向這一問題上，博格律師說：「我對世界上最重要的兩個國家美國和中國之間的關係抱有最好的願望。」

「首先我們對拜登的了解，他在貿易問題上，態度比川普要開放得多，拜登整個職業生涯都在參議院度過，也當過美國副總統，「其次他一直支持自由貿易，這一理念本身對中國和美國都有利。」博格律師說。

博格律師說，我認為拜登將回歸外交關係的正軌,他將與其他領導人緊密合作,這一點和現任總統川普截然不同。」

第三，我認為拜登有着巨大的求知慾。他了解自己國家和其他國家的領導人，對於中美關而言，有一位更注重傾聽的總統將是令人放心的。