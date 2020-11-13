拜登勝選｜拜登必須回答兩個對華根本問題

與特朗普（Donald Trump）拒不承認敗選同時，拜登（Joe Biden）已經成為大多數人默認的美國下一任總統。拜登上台後的對華政策連日來成為熱議的話題。基於各方梳理的拜登對華團隊成員大多是奧巴馬（Barack Obama）時代的老班底，不少人認為拜登的對華政策會延續奧巴馬傳統。

而事實上，即便美國希望儘快擺脱特朗普陰影，現實也不會倒退回奧巴馬時代。奧巴馬的對華外交傳統已經不能應對當前的挑戰。



當年，民主黨奧巴馬政府認識到對華接觸政策失靈，於是推出了重返亞太政策、亞太再平衡政策。但在特朗普時代，貿易戰、科技戰輪番上演，提前將中美結構性矛盾撕裂給人們看。



過去四年，共和黨、民主黨的對華態度都發生了很大改變。美國上下一致認為中國是最主要的戰略競爭對手。這一點是超出拜登過去的外交經驗，也超出奧巴馬當年對華政策的決策邏輯——俄羅斯是最重要的對手、中國是重要競爭者。

2017年1月17日，中國國家主席習近平在瑞士達沃斯會見美國時任副總統拜登。 （新華社）

國際形勢相比奧巴馬時代也發生了很大變化。中美矛盾激化導致各國尋求在中美之間維持中立。美國的盟友們以及第三方勢力對中國崛起已經有了充分的認識。



特朗普剛上台時美國的一些盟友抱有幻想，希望美國牽頭組織對華陣線，但在特朗普不分敵友的攻擊政策下，美國盟友們不少已經轉頭建立同中國的良性互動關係，比如日本過去幾年改善了同中國的關係。



拜登上台後如果重返聯合盟友的外交路線是否能夠奏效還是未知數。

中國同樣也不是奧巴馬時代的中國了。經過貿易戰的洗禮，中國國內民眾的對美認識發生轉變，對美國式自由民主的幻想越來越少，更加認識到美國霸權打壓的嚴峻性。



抗擊疫情成功後，中國民眾的民族自信心倍增，對西方仰望的成分在逐步下降。美國民主黨慣用的意識形態手段可施展的空間越來越小。



拜登必須針對新的形勢給出新的應對方案。拜登需要回答兩個根本問題：一是是否承認中國的崛起，二是如何同崛起後的中國打交道。特朗普給出的答案是拒不承認中國崛起，採用霸權打壓中國的發展。拜登會做出何種選擇？各方拭目以待。