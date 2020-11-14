拜登首個人事任命釋放的兩個信號

在2020美國總統大選的計票尚未完結，喬治亞州、北卡羅來納州的投票結果統計到了99%之時；在美國總統特朗普（Donald Trump）忙着起訴密歇根州、賓州等搖擺州並要求重新計票，且每日發推文聲稱自己選票被盜、民主黨把郵寄選票「灌水」之時，美國新當選總統拜登（Joe Biden）已經開始組建他的白宮幕僚團隊。11月12日，拜登任命克萊因（Ron Klain）為白宮辦公廳主任。

克萊因是拜登的長期助手，在拜登任副總統時期，他曾任副總統辦公室主任。另外，克萊因曾在2009年帶領時任白宮團隊應對經濟大衰退，在2014年被時任總統奧巴馬（Barack Obama）任命為「伊波拉總管」，負責協調美國政府各部門應對伊波拉病毒的工作，當時被稱為「伊波拉沙皇」。

白宮辦公廳主任是總統的貼身幕僚人員，且是直接向總統匯報工作的各級助理人員及機關之中最高級別官員，因此被稱為「總統助理」。此外，這個官職常被認為是「華盛頓第二最具權力的人」，可謂「一人之下，萬人之上」。

克萊因在一份聲明中說，自己被任命為白宮幕僚長是「一生的榮譽」。

2014年11月，時任美國副總統拜登（右）與伊波拉病毒應對協調員克萊恩在華盛頓特區艾森豪威爾行政辦公樓參加會議，就伊波拉病毒發表講話。（Getty）

疫情和經濟乃是美國當前重中之重

拜登提名了一位在應對疾病和經濟衰退方面都有經驗的事業夥伴作為白宮幕僚長，可以看出，他把應對新型冠狀病毒（COVID-19）和經濟衰退作為上任後的首要任務。

11月9日，拜登還宣布成立一個由12人組成的新冠病毒工作組，以實際行動邁出了兑現競選承諾的第一步。該工作組有三名聯繫主席：美國衛生局前局長穆爾蒂（Vivek Murthy）、食品及藥物監督管理局（FDA）前局長科斯勒（David Kessler）及耶魯大學醫學副教授史密斯（Marcella Nunez-Smith）。這與特朗普政府應對疫情時，展現出的輕視、不尊重科學的態度截然相反。

2020年3月，前白宮伊波拉應對事務協調員克萊恩（Ron Klain）在華盛頓特區國會山舉行的應急準備、響應和恢復小組委員會的聽證會上，聽取了社區對冠狀病毒準備和響應的看法。（Getty）

拜登團隊的過渡期網站「重建美好未來」（Build Back Better）也列出了四大優先事項：新冠疫情、經濟復甦、種族平等和氣候變化。

在此之際，美國的單日新冠肺炎確診病例在10月底打破7月紀錄之後再創新高。根據美國約翰斯霍普金斯大學數據，截至11月11日5時30分，美國單日新冠肺炎確診病例超過16萬。再此之前和之後的幾天，美國單日新增病例也在14萬-16萬徘徊。

此時，美國新冠已經處於「最糟糕」的階段，應對疫情刻不容緩。而經濟問題屬於新冠導致「次生災害」，只有控制住新冠疫情，才能實現真正的經濟復甦。

拜登政府重回建制派路線

克萊因畢業於哈佛大學法學院，專業能力出眾。在1987年至1988年擔任最高法院大法官懷特（Byron White）的法律助理。1989年至1992年間擔任美國參議院司法委員會的首席法律顧問。自前總統克林頓（Bill Clinton）和前副總統戈爾（Al Gore）參加總統競選伊始就加入其競選團隊，克林頓政府時期又任總統律師助理，負責指導司法提名工作，期間得到了時任最高法院大法官、今年9月中下旬去世的金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）的認可。

此外，克萊因政治立場温和，能與政見不同的人共事。拜登在任命克萊因的聲明中說道，「（克萊因）豐富、深厚的經驗和能力正是作為白宮幕僚長所需要的，他能夠與政治光譜上不同的人一起工作。」這句話透露出，克萊因不是個激進的人，願意與共和黨人合作。這雙重印證了，拜登在上台之後要回歸到建制派路線。

此前， 拜登於11月8日在特拉華州威爾明頓向全國發表講話時表示，現在是「治癒」美國的時候，要停止把對手當做敵人。因此可以預見，即使是共和黨掌握參議院，兩黨也能就一些內政和外交議題進行跨黨派合作。

美國民主黨總統候選人拜登及其副手賀錦麗於11月7日在達拉華州威爾明頓發表講話。（AP）

事實上，克萊因也受到了共和黨人的支持。曾在美國前總統布殊（George W. Bush）政府工作，現任美國有線新聞網（CNN）評論員的詹寧斯（Scott Scott Jennings）稱讚拜登提名克萊因是一個「了不起的選擇」。

工作能力出眾、長期與拜登共事，使得拜登信任且願意提名克萊因當白宮幕僚長之重任。回想特朗普這四年執政時期，任人唯親，任命自己的女兒伊萬卡（Ivanka Trump）為總統助理兼白宮高級顧問，女婿庫什納（Jared Kushner）任白宮高級顧問，這種裙帶政治一直為人詬病。

在新冠肺炎肆虐美國，以及導致其經濟衰退的今天，拜登任命一位有過處理公共衛生危機和經濟蕭條經驗的官員，可謂是恰逢其時，也能起到安撫民心的效果。另外，拜登的此次人事任命，也說明了拜登更傾向於重用有才幹、有資質的幕僚。當然，大體上也侷限於近幾屆民主黨政府的人員。至於接下來拜登是否提名共和黨人擔任重要職位，值得關注。