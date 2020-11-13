美國大選2020｜遲遲不認輸　特朗普「海量訴訟」的虛與實

目前，拜登以至少279張選舉人票領先特朗普，更早被自1848年已開始提前宣布總統勝選人的美聯社宣布勝選，然而特朗普及其陣營至今不服選舉結果，除了提出各種未見實證的選舉舞弊指控、動用聯邦司法部意圖介入之外，也在關鍵州份提出了近20個爭議選舉結果和點票程序的訴訟。這些訴訟的結果將證明選舉舞弊指控有沒有事實根據，並有可能改變選舉結果。 下文將各州尚未被法院駁回的主要訴訟逐一拆解。

特朗普的主要訴訟最多集中於擁有20張選舉人票、暫時由拜登領先超過5.6萬票（相等於0.9個百分點）的賓夕法尼亞州（Pennsylvania）：

一、特朗普競選團隊正想介入一宗有關11月6日或之前收到、蓋有11月3日（即選舉日）或之前的郵戳的郵寄選票應否被點算的案件。該案在選前遭美國最高法院拒絕處理，然而部份保守派大法官認為11月6日的收件限期由賓州最高法院，而非賓州議會決定，違反憲法的相關條文，因此有可能在選後再為此案作出判決。

目前，美國最高法院仍未容許特朗普團隊介入案件。但由於11月3日至6日的選票已作分開處理，期間收到的郵寄選票只得10,000張左右，無論最高法院作何種決定也難改選情。

特朗普支持者在費城賓夕法尼亞會議中心的點票場所外抗議。（美聯社）

二、特朗普控告賓州州務卿擅自將選民為其郵寄選票核實身份證明的限期由 11月9日延至11月12日，賓州法院於12日判特朗普一方勝訴，下令9日至12日期間獲核實身份證明的郵寄選票不得被計算。

然而，此前相關選票已獲分開處理，並無計算在拜登和特朗普的得票之內，故此判決不會影響選舉結果。

三、部分共和黨人向法院申訴，要求賓州不要點算因為郵寄選票出現問題而由該選民親身投下的「臨時選票」（Provisional Ballot）。賓州的臨時選票總數共有約9.4萬張，當中有多少屬於此類選票則尚屬未知之數。根據賓州費城媒體報道，截止當地時間12日早上，只有27,500張臨時選票已被點算，即使全數作廢也難推翻選舉結果。

四、特朗普團隊亦向賓州法院要求將費城地區約10,000張有缺漏的郵寄選票作廢。這些缺漏主要包括：選民在郵寄選票的外層信封上有簽名和寫上日期，卻沒有填寫個人全名和地址，或者沒有在簽名旁邊填上日期。

根據（有共和黨成員的）費城選舉理事會會議記錄，理事會只將沒有簽名的郵寄選票作廢，而決定接受部份信封已有簽名、卻帶有其他小缺漏的選票。

有特朗普支持者手持「民主死在費城」的標號，抗議他們認為存在的選舉舞弊。（美聯社）

五、特朗普團隊亦向聯邦法院申訴，指賓州的兩種投票——郵寄投票和親身投票——違反美國《憲法》的「公平保護條款」（Equal Protection Clause），指兩者在簽名確認和點算上待遇不同。其團隊要求法院指示賓州停止正式核實點票結果。

「公平保護條款」亦是2000年美國最高法院決定中止佛羅里達州（Florida）中止重新點票的重要考慮，最後為小布殊（George W. Bush）帶來勝選。然而，當時的選票設計確有具體問題，導致選舉人員難有劃一點算準則，與特朗普團隊此次一刀切針對早已存在的郵寄投票方式不同。

六、特朗普團隊亦向聯邦法院申訴，指控費城等地有選舉人員修改支持特朗普的選票、不合法地在選舉日前通知郵寄選票有缺憾的選民等，要求法院禁止賓州正式核實點票結果。

不過，此長達85頁的申訴書雖然提出不少指控，卻沒有列舉證據。

▼在美國時間11月7日宣布民主黨總統候選人拜登勝選後，他支持者上街慶祝，總統特朗普的支持者則示威：

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在同屬「鐵鏽地帶」（Rust Belt）、由拜登領先近15萬票（相等於2.7個百分點）、擁有16張選舉人票的密歇根州（Michigan），現存訴訟主要集中在選舉舞弊的指控之上：

一、特朗普向密歇根西區聯邦地方法院提出申訴，引用一系列監票人的宣誓書供詞，控訴該州監票員須離點票人員6英呎防疫距離的要求，又指控選舉舞弊，要求該州停止正式核實點票。

申訴書長達342頁，監票人的主要投訴是6英呎防疫距離使他們不能有效監察點票——不過票點的相關要求早已公諸於世——當中有監票人指明相關防疫要求「馬上使他感到擔憂」。然而，一些站在6吹之外的監票員則指他看到有點票人員在填寫選票，而且他相信該人員是在複製選票使同一個選民可以重複投票。

（根據點票規則，遇上被開票機器損壞的選票，點票人員須按原選票重新填寫一張新選票，為之記上「複印本」的標記，並將新選票的號碼記於受損選票之上，隨後新選票將被送進點票機作點算。）

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有看畢宣誓書的評論人就指，共和黨的監票員似乎都不熟知點票程序，只按他們所見而莽下定論。《華爾街日報》亦曾訪問一位共和黨監票員，後者監票前只收到共和黨寄來的一段短片，並無經過任何具體指導和訓練。

二、另一宗同類訴訟由親共和黨的律師行提出，集中針對大城底特律（Detroit）所在的韋恩縣（Wayne County），同樣引用類似的4位監票員宣誓書，並沒有描述其他證據。在宣誓書中，有一位底特律政府的員工指她曾看見票站人員指示選民投票給拜登及民主黨，又說有已收到郵寄選票的選民重覆親身投票，並聲稱有較遲送達的郵寄選票被填上較早的接收日期。此案要求獨立機構重新審計選票、停止正式核實點票，並重新進行選舉。

對於上述的最後一個指控，底特律當局指有員工收取選票已在選票上印上接收日期，只是尚未輸入到電腦系統。而其他指控關於個別事件，當局也難以馬上作出回應。

民主黨支持者在費城點票場地外要求完成點算所有選票。（美聯社）

其餘的官司主要出現在拜登輕微領先特朗普的兩個州份：喬治亞州（Georgia，有16張選舉人票，拜登領先約1.4萬票，相當於0.3個百分點），以及亞利桑那州（Arizona，有11張選舉人票，拜登領先約1.1萬票，相當於0.3個百分點）

喬治亞州早前曾有關於53張遲到郵寄選票被指當作準時接收的官司，後來卻在證人未能向法官提出具體證據的情況下被駁回。

（目前共和黨籍的喬治亞州州務卿已以候選人票數接近為由進行全州人手重新點票，不過他已表明重新點票不太可能改變現有結果。）

亞利桑那州此前有一宗有關選舉當局使用的「marker筆」未能被點票機器讀取的訴訟，不過在當地政府挑戰此案事實基礎的情況下，共和黨人已退出訴訟。

除此之外，共和黨人亦以「超額投票」的失誤在鳳凰城所在的馬里科帕縣（Maricopa County）展開訴訟，指有選民在投票機顯示其已選選項過多時——機器顯示「超額投票」（overvote）一語——遭票站人士指示繼續投票，而未有重新檢視選項，導致其選票因「超額投票」而作廢。

在美國時間11月7日宣布拜登勝選後，兩大陣營支持者都上街，有人歡喜有人愁：

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對此，正如各地民主、共和兩黨黨籍的選舉官員一般，亞利桑那當局指此等官司旨在破壞整個投選舉機制，製造不信任——當地約15.6萬張選舉日的親身投票中，只有180張選票被劃定為潛在的「超額投票」，無論訴訟結果如何也難助特朗普反勝。

從上述官司可見，特朗普或共和黨方面提出的訴訟若非表面證據不足無力、即使勝訴也難改選情，就是各種企圖拖延各州核實點票結果、製造對選舉制度不信任的操作。不少評論人認為，由於一州如果最晚在12月初也未能正式核實結果，由共和黨控制的喬治亞、賓夕法尼亞、密歇根、亞利桑那，甚至是料將重新點票的威斯康星（Wisconsin）各州議會將有憲法權力任命選舉人，在訴訟無路之際，特朗普並非沒有可能藉此試圖「反敗為勝」。

目前，賓州的州參眾兩院共和黨領袖早在10月己曾表示他們按州法律無權擅自任命選舉人。然而，在有超過八成特朗普支持者認為拜登當選不合法（illegitimate）之際，這種態度會否改變，我們如今實難說準。