美國部分保守派選民先于特朗普認輸

對於2020美國總統大選的結果，美國保守派選民表現出一種「淡定」的態度，他們的生活一切如常，除了內心有些失望，並沒有做出更極端的舉動。

路透社在11月11日刊文稱，近80% 的美國人，包括一半以上的共和黨人，都承認民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）是本次大選的獲勝者。該報與益普索（Ipsos）在11月6日至10日進行的全國民意調查顯示，79% 的美國成年人認為拜登入是本次美國總統大選的獲勝者；13% 的人表示選舉還沒有最終結果；3% 的人說美國總統特朗普贏了，另有5% 的人說他們無法確定誰贏了。

在共和黨的大本營內布拉斯加州，《紐約時報》也報道了選民們淡然的心態。除了最大的城市奧馬哈和附近地區，在其它鄉村小鎮地區，都有70%或80%以上的人投給了特朗普。該州居民泰森（Amber Thiessen）對《紐約時報》表示，儘管她對於特朗普沒有獲勝感到不滿，但是她不打算否認拜登不是她的總統，因為她知道，一旦宣誓就職，不管她是否喜歡，拜登都會是總統。

11月7日，特朗普打完高爾夫後返回白宮似乎心情不佳。（AP）

保守派選民的反應，與四年前民主黨總統候選人希拉里（Hillary Clinton）敗選後，自由派選民的反應形成鮮明對比。那時，全美掀起了轟轟烈烈的反特朗普的抗議運動：大學生、女權主義者、LGBT族群、種族平等支持者紛紛在校園或城市街頭遊行，或以温和的方式，舉標語、喊口號；或以暴力的方式，直接焚燒特朗普的畫像或砸碎路邊玻璃。加州更是掀起一場「是的加利福尼亞」（Yes California）的獨立運動。在2017年1月20日特朗普就職日之後的一個星期，路透社民調顯示，加州有32%的人支持獨立建國。

相比於美國自由派選民，保守派選民的表現更加温和。這是因為保守派對權威有一定的尊重，講究道德與秩序；而自由派代表的標籤是突破，他們追求社會進步，思想更加開放。此外，保守派選民平均年齡偏大，且大都分布在美國大面積的鄉村小鎮地區，那裏地廣人稀，比起年輕人和進步派聚居的城市，也更加不容易聚集起來搞運動。

儘管民眾已經默認和接受了新總統，但是特朗普還在做最後的掙扎。在大選日後的第二天，11月4日，特朗普團隊向密歇根州、賓夕法尼亞州和喬治亞州的法院提起訴訟，要求它們停止統計尚未統計完的郵寄選票，並要求威斯康星州重新計票。在11月5日，密歇根州、賓州和喬治亞州的法官分別駁回了特朗普團隊提起的訴訟。

然而，特朗普「永不言敗」。11月10日，他的競選團隊宣布將對賓州和密歇根州提出新一輪的法律訴訟，稱這兩個州存在選舉欺詐。這兩個州在11月3日的大選中由紅轉藍，起到了反「拜」為勝的效果。

特朗普又在11月12日最新的推文中，聲稱自己贏得了73,000,000張合法的選票。

根據聯邦法律規定，各州必須在12月8日確定總統獲勝人選，這一日期也被稱為「安全港」。接下來就是聯邦538名選舉人的投票。日期是，12月第二個星期三後的星期一，所以在2020年是12月14日。

距離第一道安全線已經僅剩3個星期，而由於特朗普起訴了好幾個州。又因為法律訴訟是個漫長的過程，特朗普想要把大選翻盤，可謂難度很大。

當保守派選民已經接受結果，而只有特朗普和他身邊的共和黨高層還在做最後的掙扎，特朗普團隊的努力顯得沒有必要。回顧歷史上的美國大選，接受失敗可說是百年傳統：民主黨總統候選人布萊恩（William Jennings Bryan）在1896年敗給麥金萊（William McKinley）總統後，在第一時間向對手發電報表示祝賀；1992年，老布殊（George H.W. Bush）總統在爭取連任敗給克林頓（William Jefferson Clinton）後，卻呼籲整個美國社會要團結，支持新總統。

而如今，特朗普的堅持與前輩形成了鮮明的對比。他若選擇優雅離場，也是最後的體面。