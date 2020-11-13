【新冠肺炎】全球確診超5000萬　疫情出現三個變化

新冠肺炎疫情在全球肆虐的勢頭並未減弱。根據約翰霍普金斯大學的統計，截止11月13日，全球新冠肺炎確診人數超過5,270萬。這個數字還在不斷增加。

從疫情本身及各國應對的態度來看，主要呈現出三個變化。

增速快、病死率下降

全球疫情的蔓延速度明顯加快。全球確診病例從被發現到超過1,000萬用時大半年，1,000萬到2,000萬用時44天，2,000萬到3,000萬用時37天，3,000萬到4,000萬用時31天，而從4,000萬到5,000萬僅用時20天。

病毒感染的範圍在擴大的同時，它的致死率卻在下降。以美國為例，4月15日，美國單日因新冠死亡人數達到了2,705人，但進入秋季後，因病死亡的人數出現了明顯的下降，基本在1,000上下浮動，最高達到了1,616，遠低於春季時。死亡人數首個破5萬的歐洲國家英國也是如此，在春季時，英國單日死亡人數為1,172，在秋季，這個數字基本在500以下，最低是10月26日的102。這種變化可能在於各國已經不像疫情爆發之初那般慌亂，醫療資源緊張的情況得以改善。

集中在歐美印

從目前的全球疫情感染範圍來看，重災區主要集中於美洲（主要是美國） 、歐洲和印度。

美國確診人數已經超過了1,000萬。從3月底疫情爆發以來，美國就一直處於高位，數字不斷刷新以往的記錄。從春季的最高確診人數在3萬左右到夏季的7萬左右再到現在維持在9萬+，甚至在近日來日均超過10萬確診量，比如11月10日，全美確診病例為134,383，僅一天，這一記錄被打破，達到了143,408。隨着美國進入冬季，尤其是感恩節和聖誕節的到來，美國的新冠肺炎確診人數可能會繼續攀高。

印度的疫情嚴重程度僅次於美國。春天的時候，印度全國封城以防控疫情的成果還算有效，日均不足1萬，印度總理莫迪（Narendra Modi）一度宣稱印度是「成功的」。可到了夏天，情況惡化了，最為嚴重的時候，印度日增接近10萬。在秋季，印度的情況略有好轉，但日均也維持在4萬至5萬左右，比如11月11日，印度的確診人數為4.7萬左右。

在地圖上，美國、歐洲和印度的疫情觸目驚心。圖為全球新冠肺炎疫情到2020年11月13日的相關情況。（約翰霍普金斯大學網站截圖）

疫情「翻轉」最令人意外的當屬歐洲。疫情排名前十的國家中，歐洲國家就佔了一半。在春季時，歐洲一度被世衛組織視為疫情「震中」。封城之後，這一情況得以改善，到了夏季，歐洲的情況得以緩解。

到了秋季，疫情捲土重來。歐洲受疫情最為嚴重的當屬法國，確診人數已超過191萬。法國進入11月之後，基本維持在3.5萬以上的水平，在11月7日一天確診量超過8.5萬。俄羅斯排在法國之後，確診人數為184萬，目前日均人數在2萬左右，超過春天的最高峰1萬左右。春季歐洲的「震中」之一西班牙情況也在惡化，日均確診量接近2萬。英國、意大利如今每日新增確診人數都在3萬以上。

封還是不封？

春天疫情爆發時，封城幾乎是疫情嚴重的國家和地區的必選。但在這一波疫情之下，最為嚴重的美國在重啟經濟後時至今日並未有要封鎖的迹象。在美國處於權力交接的這兩個月裏，更難以期待特朗普會有封城的決心或者手段。

同樣，印度和俄羅斯也未見有給經濟按下暫停鍵的動態。俄羅斯總統普京在10月29日明確表示，俄羅斯將不會因為疫情而實施全國性的封鎖。

西方仍未走出疫情，有領導人的因素，也有民眾已經產生疲勞感的因素，點擊大圖瀏覽：

重回封鎖的主要是英法德等歐洲國家。法國、德國和英國等在10月底已經宣布全國封城，為期一個月。但不少媒體認為這次封城舉措沒有春天時嚴格，比如在德國，幼兒園和學校會繼續開放運作，示威和宗教活動仍被允許舉行。

之所以會有這樣的應對舉措，一方面在於各國難以承受再次全國封城的經濟代價，另一方面，如上文所提及的那樣，病毒感染人數在增加但致死率在下降，各國已經有了一定的應對經驗。

全球與疫情打交道已經快一年的時間，有的國家已經找到了符合本國防控疫情的策略，比如中國、新加坡和韓國等，也有國家還深陷疫情之中難以走出，比如美國和印度等，更為糟糕的是，疫情在某些國家大幅反彈，如歐洲等國。如美印歐等國家仍沒有找到走出危機的辦法，這是令人感到相當遺憾的。