昂山素姬為何在緬甸大選逆勢取勝？

11月15日，緬甸選舉委員會宣布了2020年大選的最終結果。緬甸執政黨，由知名活動家昂山素姬（Aung San Suu Kyi）領導的「全國民主同盟」（民盟）再次獲勝。

根據緬甸法律，任何一黨如能在上院（民族院，共224席）、下院（人民院，共440席）一共取得超過322席，即可取得執政黨地位。而今，民盟取得上院138席，下院256席，一共396席，確保了該黨繼續穩坐釣魚台。這一小幅超越了2015年大選戰果的局面，也大大超乎了外界觀察家們的預期。

必須承認，在民盟2020年3月嘗試修憲無果後，外界根據該黨與軍方、鞏固與發展黨（鞏發黨）等勢力的力量對比，以及民盟也逐漸與地方黨派、少數民族離心的現狀，一度認定民盟的政治勢力可能會在2020年後出現退潮。

面對這種反差，外界有必要從民盟的歷史，以及緬甸的現狀來找尋昂山素姬陣營勝利的原因。

在2020年大選前，緬甸國內仍有動盪隱患，點擊看解說

從在野黨到執政黨

對外界來說，建立於1988年9月27日的民盟一直具備着強烈的「革命黨」屬性。這一點是毋庸置疑的。因為民盟的起源和中堅力量大都來自於1988年8月8日的「8888民主運動」。這場以青年學生為主體，將幾十萬緬甸各階層推上街頭的政治運動，也是昂山素姬步入政界的起點。

此後，隨着昂山素姬在1990年大選勝選後被囚，民盟也逐漸成為收留緬甸一切被壓迫的進步力量、少數民族黨派或邊緣人士的最大團體，甚至有傳言稱，部分瓦解之後的緬甸共產黨組織，以及在城市地區組建的「新緬共」也被吸收了進去。

從2015年以來，昂山素姬在緬甸的崇高地位並沒有發生變化，但出乎西方人預料的是，緬甸人並不是因為她在民主領域的貢獻而對其尊崇；而是因為她是國父昂山將軍的血親，才對其頂禮。（路透社）

問題也隨之而來，隨着民盟在2015年後從在野黨轉變成為執政黨，該黨一方面滿足了緬甸人民對於開明社會風氣的需要，但另一方面，該黨也同樣要滿足佔全國人口65%的緬族城鄉人口的民族需求，而非在少數留洋精英、知識分子、邊境少數民族團體影響下繼續向內比都開炮。

當昂山素姬和她的側近閣僚們需要面對社會意圖，需要盡力彌合統治者和社會主流階層之間的距離時，這就意味着民盟靠反對軍隊「暴政」、反對「緬族壓迫」以及同情邊境少數民族取得政治資源尤其是西方關注的時代過去了。

相對於西方國家指責昂山素姬姑息緬軍在若開邦縱兵殺人，以暴戾手段應對「羅興亞人」問題，信奉上部座佛教的緬族百姓反而支持當局採取雷霆手段。昂山素姬也因此收穫了緬甸國內緬族七省的壓倒支持。（美聯社）

面對多數緬族民眾從情感上支持緬甸國防軍（Tatmadaw），理解並支持信奉上部座佛教的「極端武裝」襲擊若開邦穆斯林居民（即「羅興亞人」）的局面，民盟是難以輕易逆風而動的。

目標轉型的勝利

以昂山素姬2016年率團祭掃緬軍在緬北的戰死者墓地為標誌，民盟因此調整其「革命」、「進步」等主張，逐漸修復與緬軍等極端保守團體的關係，民盟基層組織也與緬軍一樣在若開邦等地遭遇攻擊。至此，民盟已經把目標從團結全緬135個民族，轉向了取悦3,000萬緬族國民。

這種取捨可能會帶來局部利益的劇烈交換與損失：民盟從此在撣邦、欽邦、若開邦等少數民族對抗強烈的聚居區喪失民心，很多青年學生和活動家也離開民盟自立門戶。但民盟同樣確保了在緬族聚居的七個省和靠近伊洛瓦底江的四個邦的領導地位。

當然，昂山素姬選擇為緬甸軍方辯護的行為也是雙刃劍，她與緬軍的接近，讓撣族、欽族等有力地方勢力選擇與之保持距離。（美聯社）

事實上，環顧緬甸國內相對保守的政治環境，民盟已經通過一種巧妙的方式形成了自己與緬軍的利益深度綁定。2019年以來，民盟當局已通過行政命令，要求在緬甸全境建造昂山素姬之父，緬甸「國父」、緬軍締造者昂山將軍塑像。此舉不僅提高了昂山素姬、民盟在緬甸民眾中的威信，也間接提高了緬軍的威信，幾乎形成了一種雙贏的局面。

緬甸國內對於昂山將軍的尊崇與該國希望展示其獨立一面有關，譬如曾與昂山將軍合作，後投靠日本帝國主義的前總理巴莫（Ba Maw）及其參加的「大東亞會議」竟也成了值得紀念的東西。（伊洛瓦底新聞網頁截圖）

此外，民盟陣營在2020年下半年後的助選活動中也大肆宣傳昂山素姬與昂山將軍的血緣關係。加之緬甸政府在新冠疫情期間表現長期尚可，只在大選期間出現大幅波動，在社交網絡內容的洗腦式宣傳下，不少城市居民都認為昂山素姬及其麾下勞苦功高，這也讓民盟的大勝具備了基礎。

於是，隨着民盟在11月中旬再一次鎖定勝利，坐在緬甸政治寶座上的它正在從一個全國的、進步的、團結少數民族的革命黨，蜕變成為一個立足於緬族的、維護現狀的保守黨派，進而變得既不全國，也不那麼民主，幸而同期還有39個小黨計劃依附其下，使得民盟尚能確保其「聯盟」的底色。而這種黑色幽默的局面，也將成為未來一段時期緬甸政治的基色。