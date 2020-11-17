指控民主黨舞弊：特朗普律師都提出哪些理據？

從指責地方票站不允許監票人監督點票過程，到把內華達州（Nevada）票站稱為「充滿假票的糞坑」，特朗普和共和黨在大選前後不斷對本次選舉和點票流程提出質疑，認為民主黨在幕後與票站工作人員串通一氣、操縱選舉。在沸騰的輿論之下，不如把目光放在特朗普和共和黨律師團隊在各州發起的法律訴訟，看這些指控是否經得起法庭的檢驗。

賓夕法尼亞州

在賓夕法尼亞州（Pennsylvania），特朗普和共和黨提出訴訟稱，在州務卿布克瓦爾（Kathy Boockvar）的獨斷之下，該州郵寄選票的接收截止日期被延至大選日的三天以後（11月6日），並將大選日當天內及此前收到的選票和在其後收到的選票一分為二，分開進行核驗和點算，造成了兩組選票在核驗標準和點票流程的透明度上的差異。原告認為，這種「雙軌制」的投票方法，有損原告（賓州共和黨）的憲法權利，且違背了憲法規定的各州選舉程序需由各自的立法機關決定這一原則。

該案有待美國最高法院的判決，但處於案件中心的選票總數遠低於拜登領先特朗普的票數，因此無論判決如何，對於選舉結果都沒有影響。

該州的第二宗訴訟事關選民提供身份證據的最後期限。此前，布克瓦爾宣佈延長了選民補充身份證明的最後期限至11月12日，以便那些使用郵寄選票投票但未能提供身份證明的選民有更寬裕的時間提交證據，而該州的選舉條例則規定截止日期為11月9日。原告特朗普團隊指控布克瓦爾「改寫選舉法」。

11月5日，特朗普支持者在賓夕法尼亞州首府舉行「停止偷走選票」的抗議活動。（Getty）

11月12日，賓州法院判定州務卿沒有延遲上述截止日期的法律權限，下令將這部分選票須與其他選票分開、不計入總票數當中。

另外在賓州還有一宗與監督點票有關的訴訟。律師在訴狀中指出，點票觀察員距離點票台過於遙遠。此前，下級法院判決特朗普團隊勝訴，要求監票員應被允許在點票進行的位置的6尺以內進行監督，該案在賓州最高法院的聆訊原預計在本周進行，但特朗普團隊在週一（16日）放棄了該案有關監票的主要指控，餘下內容僅會對很小部分的選票產生影響。

密歇根州

選舉日的第二天（11月4日），特朗普競選團隊在密歇根州（Michigan）發起訴訟，以有關官員未能為共和黨監票人員提供充分的履行職責的機會為由，向法院要求停止點票。

11月7日，密歇根法官駁回了停止點票的要求，表示由於所有選票已經點完，法院無法對此進行補救，且該案的被告——州務卿本森（Jocelyn Benson）——並非允許或禁止監票人員在場監票的責任方。目前，特朗普的團隊正就該案進行上訴。

11月6日，一位監票員在賓州匹茲堡市（Pittsburgh）監督工作人員點票。（Getty）

此外，兩位來自密歇根州底特律市（Detroit）的居民在共和黨的幫助下，起訴州政府官員，並阻止其認證最終選舉結果。原告律師表示，底特律市的選舉工作人員將一些不合格的郵寄選票也計入票數中，將監票員排除在點票過程之外，更指出有人目睹政府僱員在大選前的幾周里指導市民為拜登投票。密歇根州第三巡迴法院預計將在本周對該案做出判決。

內華達州

在共和黨的支持下，一位名為Jill Stokke的失明女性起訴內華達州（Nevada）州務卿，稱自己收到的郵寄選票被人偷走，且對方疑似假冒她的身份投票。根據美媒報道，該縣（Clark County）工作人員在收到其投訴後，對其案例進行了審核， 發現其選票上的簽名與其資料當中的簽名一致，但工作人員仍然給了Stokke修改其郵寄選票的機會，卻被她拒絕。訴狀指出，在使用機器對選民簽名進行掃描時，若掃描圖片解像度低於一定標準，則可能在核對簽名時出現不準確的情況，原告據此要求法官禁止使用機器來核對郵寄選票上的簽名。此外起訴方還要求改善選民監督點票的條件。

目前該案仍有待內華達州的區域法院處理。

11月4日，特朗普的私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）在媒體宣佈拜登贏得賓州後會見記者，宣佈有關選舉的法律訴訟相關事宜。（路透）

亞利桑那州

特朗普競選團隊起訴亞利桑那州（Arizona）州務卿Katie Hobbs，稱馬里科帕縣（Maricopa County）的一些選民在選舉日當天投票時，投票機器上出現警告，稱其選票存在異常（如有效區域外的標記、墨跡等） ，州法律規定在上述情況下，選民可以糾正選票的問題後重新投票，但一些票站的工作人員卻告訴選民無需理會這些提醒，導致選票在存在問題的情況下被投出。訴狀要求對相關的選票進行人工檢查來試圖延後度選舉結果的最終認證。

但由於該案涉及的選票數量非常少，特朗普團隊上周提出撤回該訴訟。

喬治亞州

喬治亞州（Georgia）共和黨及特朗普團隊提起訴訟，稱選舉工作人員將未經核驗處理的選票與已經被核驗過、只待點算的選票混在一起，違背了州相關法律。起訴方要求法院禁止工作人員點算在當天票站關閉後收到的郵寄選票。

11月4日，賓州民眾舉行示威遊行，支持將所有選票點完再論勝負。（Getty）

兩天後，該縣高等法院法官表示沒有證據顯示這些原告提出質疑的選票在票站關閉後投出，亦沒有證據顯示工作人員沒能遵守選舉法。

從上述案件詳情可以看出，有個別訴訟明顯是拖延時間的策略，但也有個別案件似乎有合理的論據，說明至少有小部分選票可能存在點算錯誤的問題——但這些錯誤是否真的是刻意而為則很難定奪，「選舉舞弊」之罪難以就此坐實。

在接下來的幾個月裡，有關的數宗法律訴訟很可能繼續糾纏下去，但無論判決如何，其結果都不會對選舉造成實質性的影響了。