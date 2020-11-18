特朗普連任之戰　究竟誰在竊取美國大選

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距離美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）發表勝選演說已經過去一個星期，但是現任總統特朗普（Donald Trump）依然沒有認輸的意思。商業內幕（Business Insider）11月16日報道，特朗普的律師鮑威爾（Sidney Powell）於11月15日在霍士新聞（Fox News）上發表言論稱，特朗普總統贏了不止數十萬張選票，而且是數百萬張。她毫無根據地指控，投票軟件是「為操縱選舉而設計的」。

當主持人巴蒂羅姆（Maria Bartiromo）追問證據時，鮑威爾卻說，證據有很多，但是她還不能在電視上公布。

此前，特朗普的私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）也在接受巴蒂羅姆採訪時稱，他有「證據」，但是「不能披露」。

另一邊，特朗普也在不懈地製造選舉造假的言論。他在13日發推文稱，「全國範圍內有270萬張投給他的選票「被刪除」；此外，數據分析發現，在賓夕法尼亞州有22.1萬張投給特朗普的票算給了拜登，94.1萬張選票被刪除；使用Dominion投票系統（Dominion Voting Systems）的州將43.5萬張選票從特朗普換給了拜登。」並在文末@右翼新聞媒體一個美國新聞網（OANN）以及它的首席白宮記者里昂（Chanel Rion）。

不過，此條推文被推特標註為「有爭議」。

朱利安尼在14日的推文中提到，密歇根州、亞利桑那州，以及喬治亞州在本次大選中都用到了Dominion公司的投票系統，但是這個公司背後是由Smartmatic公司控股，他聲稱後者是真正篡改選票的始作俑者，且號召推特用戶們查一查這個公司。

朱利安尼也散播一條未經證實的言論，即製造投票機的Smartmatic公司是由金融巨子索羅斯（George Soros）控制的，而索羅斯是著名的左派分子。但是，紐約時報在11月3日大選當日就曾刊文，索羅斯不控制Smartmatic。他與這家公司唯一的聯繫，是他的開放社會基金會（Open Society Foundation）的董事會成員馬洛克-布朗（Lord Malloch-Brown），是Smartmatic的主席。Smartmatic 網站也表示，索羅斯「沒有，也從未擁有過Smartmatic的股份」。

此外，國土安全部及各州選舉官員也輪番否認特朗普的說法。

國土安全部（DHS）下屬部門網絡安全和基礎設施安全局（CISA）在12日發表聲明，稱2020年總統大選是「美國曆史上最安全的選舉」。另據《紐約時報》聯繫到的幾十個州的選舉官員（包括共和黨籍和民主黨籍）表示，沒有證據表明總統選舉中存在欺詐或其它違規行為。

自大選開始前幾個月，特朗普就一直抨擊郵寄選票，稱郵寄選票會導致舞弊，美國沒有大規模處理郵寄選票的經驗，以及郵寄選票會導致境外勢力的介入，例如別國會印刷假的選票來干預大選。

事實上，關於第一項選民舞弊的說法，無黨派法律與政策機構、紐約大學法學院布倫南司法中心（Brennan Center for Justice）曾對2000年至2014年10多億張選票進行權威調查，結果顯示只有31張是作假選票。另外，該機構的研究報吿稱，美國總體的選舉舞弊發生率在0.00004％至0.0009％之間。

而關於第二項的指控，由美國前總統卡特（Jimmy Carter）和前第一夫人羅莎琳（Rosalynn Smith Carter）建立的非營利性組織卡特中心（Carter Center）也在2020年5月份發文稱，自2005年以來，許多州已經在郵寄投票方面獲得了豐富的經驗，並展示瞭如何通過適當的規劃、合理利用資源、培訓和信息傳遞有效地解決了許多關鍵問題。對於第三條，特朗普也是毫無根據地攻擊，專家曾表示偽造選票幾乎不可能。

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其實，要想知道投特朗普的票到底有沒有「被偷」或者換給拜登，只需要看一看參議院、眾議院及其它項的選舉有沒有人提出異議。在本次參議院及眾議院的選舉中，民主黨並沒有獲得優勢，目前除喬治亞州兩個未定的席位，民主黨淨增一席，且並沒有太大可能拿到參議院控制權；在眾議院選舉中，民主黨至少失去六個席位。這樣的國會兩院選舉結果，距離民主黨嚮往的「藍色浪潮」相去甚遠。若民主黨想要作弊，何不把總統及國會選票一起改，獲得全面勝利？

特朗普早在大選前就寫好劇本，阻止郵寄選票，又拉攏一幫同盟為選票的郵寄製造障礙。美國郵政局長、總統特朗普的忠實支持者德喬伊（Louis DeJoy）曾經「恰好」在大選來臨時推行削減成本政策，使得郵寄選票不能快速送達計票站。如今，他以232張選舉人票輸給拜登58票，又以超過550萬張普選票的劣勢輸於拜登，或許在新冠肺炎對於美國和他的雙重打擊下，他早就預見了此次大選結果。他也早就鋪好了路，為今天艱難而道阻且長的大選結果顛覆戰做準備。那麼，他便以選舉結果「被竊取」之名，實則來竊選舉結果。

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