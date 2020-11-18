特朗普連任之戰　究竟誰在竊取美國大選

距離美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）發表勝選演說已經過去一個星期，但是現任總統特朗普（Donald Trump）依然沒有認輸的意思。商業內幕（Business Insider）11月16日報道，特朗普的律師鮑威爾（Sidney Powell）於11月15日在霍士新聞（Fox News）上發表言論稱，特朗普總統贏了不止數十萬張選票，而且是數百萬張。她毫無根據地指控，投票軟件是「為操縱選舉而設計的」。

當主持人巴蒂羅姆（Maria Bartiromo）追問證據時，鮑威爾卻說，證據有很多，但是她還不能在電視上公布。

此前，特朗普的私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）也在接受巴蒂羅姆採訪時稱，他有「證據」，但是「不能披露」。

另一邊，特朗普也在不懈地製造選舉造假的言論。他在13日發推文稱，「全國範圍內有270萬張投給他的選票「被刪除」；此外，數據分析發現，在賓夕法尼亞州有22.1萬張投給特朗普的票算給了拜登，94.1萬張選票被刪除；使用Dominion投票系統（Dominion Voting Systems）的州將43.5萬張選票從特朗普換給了拜登。」並在文末@右翼新聞媒體一個美國新聞網（OANN）以及它的首席白宮記者里昂（Chanel Rion）。

不過，此條推文被推特標註為「有爭議」。

「REPORT: DOMINION DELETED 2.7 MILLION TRUMP VOTES NATIONWIDE. DATA ANALYSIS FINDS 221,000 PENNSYLVANIA VOTES SWITCHED FROM PRESIDENT TRUMP TO BIDEN. 941,000 TRUMP VOTES DELETED. STATES USING DOMINION VOTING SYSTEMS SWITCHED 435,000 VOTES FROM TRUMP TO BIDEN.」 @ChanelRion @OANN — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 12, 2020

朱利安尼在14日的推文中提到，密歇根州、亞利桑那州，以及喬治亞州在本次大選中都用到了Dominion公司的投票系統，但是這個公司背後是由Smartmatic公司控股，他聲稱後者是真正篡改選票的始作俑者，且號召推特用戶們查一查這個公司。

朱利安尼也散播一條未經證實的言論，即製造投票機的Smartmatic公司是由金融巨子索羅斯（George Soros）控制的，而索羅斯是著名的左派分子。但是，紐約時報在11月3日大選當日就曾刊文，索羅斯不控制Smartmatic。他與這家公司唯一的聯繫，是他的開放社會基金會（Open Society Foundation）的董事會成員馬洛克-布朗（Lord Malloch-Brown），是Smartmatic的主席。Smartmatic 網站也表示，索羅斯「沒有，也從未擁有過Smartmatic的股份」。

此外，國土安全部及各州選舉官員也輪番否認特朗普的說法。

國土安全部（DHS）下屬部門網絡安全和基礎設施安全局（CISA）在12日發表聲明，稱2020年總統大選是「美國曆史上最安全的選舉」。另據《紐約時報》聯繫到的幾十個州的選舉官員（包括共和黨籍和民主黨籍）表示，沒有證據表明總統選舉中存在欺詐或其它違規行為。

自大選開始前幾個月，特朗普就一直抨擊郵寄選票，稱郵寄選票會導致舞弊，美國沒有大規模處理郵寄選票的經驗，以及郵寄選票會導致境外勢力的介入，例如別國會印刷假的選票來干預大選。

事實上，關於第一項選民舞弊的說法，無黨派法律與政策機構、紐約大學法學院布倫南司法中心（Brennan Center for Justice）曾對2000年至2014年10多億張選票進行權威調查，結果顯示只有31張是作假選票。另外，該機構的研究報吿稱，美國總體的選舉舞弊發生率在0.00004％至0.0009％之間。

而關於第二項的指控，由美國前總統卡特（Jimmy Carter）和前第一夫人羅莎琳（Rosalynn Smith Carter）建立的非營利性組織卡特中心（Carter Center）也在2020年5月份發文稱，自2005年以來，許多州已經在郵寄投票方面獲得了豐富的經驗，並展示瞭如何通過適當的規劃、合理利用資源、培訓和信息傳遞有效地解決了許多關鍵問題。對於第三條，特朗普也是毫無根據地攻擊，專家曾表示偽造選票幾乎不可能。

其實，要想知道投特朗普的票到底有沒有「被偷」或者換給拜登，只需要看一看參議院、眾議院及其它項的選舉有沒有人提出異議。在本次參議院及眾議院的選舉中，民主黨並沒有獲得優勢，目前除喬治亞州兩個未定的席位，民主黨淨增一席，且並沒有太大可能拿到參議院控制權；在眾議院選舉中，民主黨至少失去六個席位。這樣的國會兩院選舉結果，距離民主黨嚮往的「藍色浪潮」相去甚遠。若民主黨想要作弊，何不把總統及國會選票一起改，獲得全面勝利？

特朗普早在大選前就寫好劇本，阻止郵寄選票，又拉攏一幫同盟為選票的郵寄製造障礙。美國郵政局長、總統特朗普的忠實支持者德喬伊（Louis DeJoy）曾經「恰好」在大選來臨時推行削減成本政策，使得郵寄選票不能快速送達計票站。如今，他以232張選舉人票輸給拜登58票，又以超過550萬張普選票的劣勢輸於拜登，或許在新冠肺炎對於美國和他的雙重打擊下，他早就預見了此次大選結果。他也早就鋪好了路，為今天艱難而道阻且長的大選結果顛覆戰做準備。那麼，他便以選舉結果「被竊取」之名，實則來竊選舉結果。