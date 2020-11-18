全球三大自貿區鼎立：RCEP十五國數據圖解

11月16日，東盟（ASEAN）10國和中國、澳洲、日本、韓國、新西蘭5國連線在越南首都河內簽署了區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）。全球人口數量最多、成員結構最多元、發展潛力最大的自貿區就此誕生。

對於中國經濟來講，一個圍繞在中國周邊，涉及整個太平洋西岸的經濟「華約」正在誕生，只不過這不再是一個以意識形態對抗為內容的區域經濟組織，而是建立在全球化和自由貿易基礎上的非排他性的經貿合作體系。它需要對抗的就是以鄰為壑的貿易保護主義，以及國際霸權政治對於經貿的干擾。

不僅是中國，所有協定國都希望通過這一區域經濟夥伴關係的促成，將政治與經濟進行切分，加速東亞、東南亞、乃至亞太地區的經濟發展，成為應對美國貿易保護主義、經濟干預政策的制衡。即使目前暫時沒有印度的加入，基於RCEP涉及的國家和地區形成的自由貿易區（簡稱RCEP自貿區）也將涵蓋約23.7億人口，國內生產總值（GDP）合計近25.7萬億美元，對外貨物貿易進出口總額約10.7萬億美元，均佔到全球總量的近三成，依然還是世界最大的自貿區，也是世界經濟最為活躍的區域。

對中國來講，RCEP自貿區的建成將為中國經濟提供更多的保障，加快中國經濟「外循環」的持續開放和建設。中國、日本、韓國的產能、科技和金融市場能更加緊密地合作。中國和東盟的產業合作和產業鏈配套延伸將更加順暢，人民幣國際化，人民幣的國際結算與儲備將率先在這個區域推行。而澳洲、新西蘭的資源和農產品，也將擺脱歐美財團的單方面控制，成為中國乃至整個東盟地區經濟發展區的重要支撐。

更為重要的是，整個RCEP自貿區中，除中國這個高速成長的超大型經濟體，以及日本、韓國、澳洲、新西蘭、新加坡等發達經濟體外，同時還包括諸如越南、馬來西亞、印尼、泰國這樣的人口眾多、經濟高度活躍的國家，以及老撾、文萊、緬甸、柬埔寨等經濟欠發達國家。這些國家能夠以平等的關係組合在一起，以更加公平、合理的新的國際貿易規則形成合作，這對於全球都將起到示範作用，對中國和世界來講都是一個巨大的機遇。

RCEP15國各自的人口、經濟，以及貿易情況如下：

中國：人口約14億人，2019年GDP約14.5萬億美元，貿易進出口總額4.57萬億美。其中，中國對東盟國家進出口貿易額約6,414億美元。中日雙邊貿易額約3,150.0億美元。中韓雙邊貿易額2,845.4億美元。中國和澳洲的雙邊貿易額為1,589.7億美元。

日本：人口約1.27億人，2019年GDP約4.88萬億美元。2019年，日本貿易進出口總額約1.35萬億美元。2019年，日本對中國的出口額佔其出口總額的19.5%。日本自中國進口的商品佔其進口總額的23.2%。

韓國：人口約0.51億人，2019年GDP約1.64萬億美元。2019年，韓國貿易進出口總額1.04萬億美元。2019年，韓國對中國的出口額佔其出口總額的26.8%。韓國自中國進口的商品佔其進口總額的19.9%。

澳洲：人口約0.25億人，2019年GDP約1.4萬億美元。2019年，澳洲貿易進出口總額為0.48萬億美元。2019年，澳洲對中國的出口額佔其出口總額的38.2%。澳洲自中國進口的商品佔其進口總額的24.4%

印尼：人口約2.68億人，2019年GDP約1.12萬億美元。2018年，印尼貿易進出口總額0.37萬億美元，印尼對中國的出口額分別佔其出口總額的15.1%，印尼自中國進口的商品佔其進口總額的24.1%

泰國：人口約0.69億人，2019年GDP約0.54萬億美元，2019年，泰國貿易進出口總額0.5萬億美元。2018年，泰國對中國的出口額分別佔其出口總額的10.8%，泰國自中國進口的商品佔其進口總額的19.3%。

馬來西亞：人口約0.32億人，2019年GDP約0.36萬億美元，貿易進出口總額0.44萬億美元。2018年，馬來西亞對中國的出口額分別佔其出口總額的13.9%。馬來西亞自中國進口的商品佔其進口總額的19.9%。

菲律賓：人口約1.07億人，2019年GDP約0.36萬億美元。2018年菲律賓貿易進出口總額0.17萬億美元。2018年，菲律賓對中國的出口額分別佔其出口總額的12.9%，菲律賓自中國進口的商品佔其進口總額的19.6%。

新加坡：人口0.056億人，2019年GDP約0.32萬億美元。2019年，新加坡貿易進出口總額0.55萬億美元。2018年，新加坡對中國的出口額佔其出口總額的13.2%。新加坡自中國進口的商品佔其進口總額的13.7%。

越南：人口約0.95億人，2019年GDP約0.26萬億美元，貿易進出口總額0.517萬億美元。2019年，越南對中國的出口額佔其出口總額的約15.7%，越南自中國進口的商品佔其進口總額的29.7%。

新西蘭：人口約0.048億人，2019年GDP約0.2萬億美元。2019年，新西蘭貿易進出口總額約為0.08萬億美元。2019年，新西蘭對中國的出口額佔其出口總額的26.1%。新西蘭自中國進口的商品佔其進口總額的19.4%

緬甸：人口約0.53億人，2019年GDP約0.071萬億美元。2019年，緬甸貿易進出口總額0.034萬億美元。2018年，緬甸對中國的出口額分別佔其出口總額的36.6%以上，緬甸自中國進口的商品佔其進口總額的近66.4%。

柬埔寨：人口約0.54億人，2019年GDP約0.029萬億美元。2018年，柬埔寨貿易進出口總額0.025萬億美元。2018年，柬埔寨對中國的出口額分別佔其出口總額的12.2%以上，柬埔寨自中國進口的商品佔其進口總額的近55%

老撾：人口約0.71億人，2019年GDP約0.018萬億美元。2019年老撾貿易進出口總額0.011萬億美元。2019年，老撾對中國的出口額分別佔其出口總額的26.1%，老撾自中國進口的商品佔其進口總額的18.2%。

汶萊：人口約0.043億人，2019年GDP約0.014萬億美元。2019年，汶萊貿易進出口總額約為0.01萬億美元。汶萊對中國的出口額分別佔其出口總額的7%，汶萊自中國進口的商品佔其進口總額的16.7%。