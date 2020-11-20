拜登將全面顛覆特朗普「利好中國」的外交政策

中國與東盟等15個國家已經簽署《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP），這個被稱之為「全球最大的」自貿組織並不包含美國，不少聲音因此稱之為中國的「勝利」。

這是可以理解的，特朗普（Donald Trump）早已退出奧巴馬（Barack Obama）政府時期為抗衡中國而設立的TPP（《跨太平洋夥伴關係協議》，後改為《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》/CPTPP），而今RCEP簽署，亞太地區的兩大重要貿易協議美國都缺位，美國少了一個制衡中國的抓手，中國也已有對沖美國戰略壓力的平台。

但如果認為局面就此畫下句號顯然是不現實的。民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）入主白宮後將特朗普的政策推倒重來是大概率的事情，這是有迹可循的。拜登11月16日提到需要「與其他民主國家結盟……這樣我們就可以制定規則，而不是讓中國和其他國家決定結果」，這與特朗普時期在貿易問題上四處開火、單打獨鬥形成了鮮明的對比。

2020年11月15日，李克強出席RCEP簽署儀式，世界最大自貿協定就此誕生（點擊圖集瀏覽）：

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拜登的勝選同樣也在觸動各國，德國和法國等歐洲盟友對拜登寄予希望，美歐關係有望得到修復。在RCEP簽署後，德國聯盟黨聯邦議院黨團外交發言人哈特（Jurgen Hardt）認為，「與美國達成貿易協定對於整個西方世界而言仍然至關重要，這應該是德國和歐盟對於新任美國總統的首要願望」，並且，歐洲政壇有關「聯美抗中」的聲音也頻頻響起。

再放眼至亞洲，日本、新加坡等一直沒有放棄美國重返CPTPP的希望，新加坡李顯龍11月17日再次談到希望美國能夠有一天重返CPTPP。印度不加入RCEP的同時卻又在期待與歐盟達成協定。值得指出的是，印度與歐盟2007年展開談判，因分歧談判在2013年擱置，到今年（2020年）7月，雙方重啟談判磋商。

從媒體梳理的拜登外交團隊來看，多是奧巴馬政府時期的官員，他們都支持奧巴馬的「亞太再平衡」戰略。

拜登團隊中不少人與中國高層打過交道，涉及台灣、南海、人權、經貿等層面：

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民主黨更傾向於與盟友合作，美國盟友翹首以盼拜登上台後重塑美國的領導地位，而拜登眼中的中國已經是「美國最大的競爭對手」。可以預測，拜登可能在奧巴馬的「亞太再平衡」戰略基礎上提出新的戰略，在經濟層面，不排除提出比CPTPP、RCEP更為宏大的構想以應對中國，它或許會包括印度乃至在亞太之外的歐洲。

中美之間的結構性矛盾愈發凸出，雙方在各個層面的競爭會逐步升級，經濟層面恐怕也會如此。全球經濟重心正在東移，作為守成大國的美國為維持自己的地位，對新興大國中國的遏制不會結束。雙方在你來我往的過程中只會不斷加碼。

中國強調不願與美國陷入「新冷戰」的對抗之中，從亞洲到歐洲各國也紛紛表示不願意在中美之間明確站隊，但這更多的是一種政策宣示和政治願景。從當下的階段來看，中美仍無法擺脱「冷戰式」的競爭，而相較於特朗普政府短視的外交策略，勢必恢復盟友外交、更多以「規則」之名行事的拜登政府，才會對中國帶來更大的挑戰。這也是未來數年的地緣政治現實。