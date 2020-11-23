特朗普兩次錯打新冠疫苗算盤

最近，美國總統特朗普（Donald Trump）頻繁在推特（Twitter）上發表新冠疫苗相關言論。11月20日凌晨，特朗普寫道，「現在可以用來使人變得更好的新冠疫苗太棒了，但是很少被媒體談到！（疫苗使）死亡率下降了85%。」

自11月9日起，兩家美國製藥公司輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）宣布的新冠疫苗有效率從90%開始節節攀升。截至19日，輝瑞宣布其與德國生物科技公司BioNTech共同研發的新冠疫苗有效率提高到了95%，而莫德納宣布其疫苗有效率為94.5%。

THE COVID DRUGS NOW AVAILABLE TO MAKE PEOPLE BETTER ARE AMAZING, BUT SELDOM TALKED ABOUT BY THE MEDIA! Mortality rate is 85% down! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 19, 2020

據此前《香港01》介紹，美國食品藥品監督管理局（FDA）和世界衛生組織（WHO）對新冠疫苗有效率的審批門檻是50%。另外，美國流感疫苗的有效率，在過去十年，普遍在20%-60%之間。因此，如此之高的有效率點燃全球人民的情緒，尤其是在新冠疫情最嚴重的淪陷區的美國人。全球股市也應聲上漲，道瓊斯、標普500、納斯達克指數創下新高，歐洲、亞洲股市也普遍高漲。

在兩家疫苗公司宣布其超高的疫苗有效率後，特朗普曾一天發三條推文，抱怨疫苗公司在大選之後才宣布疫苗成果，且指責美國食品藥品監督管理局出於政治目的不早點宣布成果，說它不希望特朗普由於在疫苗方面取得成果而連任；同時他還不忘攻擊對手拜登（Joe Biden），說如果後者上任，民眾四年都用不上疫苗，美國食品藥品監督管理局也不會如此快地授權疫苗使用。

特朗普的猜疑並無根據。今日美國（USA Today）在11月18日發布了一篇事實核查性新聞，稱輝瑞公司直到選舉日之後才獲得疫苗試驗數據，在此之前輝瑞公司並不知道試驗結果。輝瑞的首席執行官布爾拉（Albert Bourla）也向美國新聞網站Axios表示，數據是在11月5日或6日，也就是11月3日選舉日之後收到的。而此後，該公司獨立委員會也要對每個接種案例進行分析。委員會成員們在11月8日完成了對94個案例的分析，「我們是以光速完成的」，布爾拉說。

特朗普在11月10日連發三條與新冠疫苗有關的推文，指責疫苗公司輝瑞以及美國食品藥品監督管理局在大選後才公布疫苗成果。（特朗普推特截圖）

上述疫苗公司公布新冠疫苗的有效性的時間，對於特朗普來說確實是個劣勢。雖然只晚了一星期，但是大選已畢，結果已經塵埃落定。若疫苗公司在大選前公布結果，結局似乎就要改寫。

從疫情爆發初期，特朗普極力否認疫情的嚴重性、否定科學，甚至拋出建議注射消毒水的荒謬言論，且與頂級傳染病專家福奇（Antony Fauci）唱反調，令科學家們在這場疫情中毫無存在感。其實，他並不是不知道新冠病毒的傳染性和可怕性。之所以一直對疫情輕描淡寫，是因為他從一開始就把希望寄託於疫苗。

特朗普不敢「封城」，不敢放棄經濟發展，因為經濟成果是他取得連任的重要因素。而新冠疫情導致經濟衰弱，則斷送了他的連任之路。

不幸的是，疫苗的進展來得晚了一些，時間沒有站在特朗普一邊。而特朗普現在賣力地在推特上宣揚疫苗成果，其意圖有二：一是試圖反轉民意。特朗普在本次大選中失去的選民，大都是因為疫情而改投拜登的。對於問題的根本源頭，特朗普找到了解決辦法，推動了疫苗的出現，這對於拉回中間選民和温和派選民有一定的效果。至於他最終的大選翻盤理想，此舉或許作用有限，還要結合特朗普的法律訴訟及他的其它動作來看。

二來，如果翻盤無望，特朗普也要強調，所有的疫苗成果都是在他的任上完成的。11月10日，在上述疫苗公司宣布成果後，特朗普在推特上引述了霍士（Fox News）主持人的話，稱他在和輝瑞公司一起，尋求美國食品藥品監督管理局在月底批准疫苗的使用。

儘管輝瑞獨立於特朗普曾經開展疫苗旗艦項目曲速行動（Operation Warp Speed），且向《紐約時報》（New York Times）表示，所有成果均由科學推動，與政治無關，特朗普這時候也一定要和這個公司搭上關係，歸功於他自己。

「前人修路後人行」，特朗普在吿訴民眾，他是前人，拜登是後人，以免拜登上任後，民眾把所有功績都歸於拜登。

寄希望於疫苗是個風險很大的行為，特朗普兩度打錯新冠疫苗的算盤。第一次是在疫情初期，不靠防疫靠疫苗。如果特朗普採取科學防疫的態度，雖然經濟會受到影響，但能拯救數十萬人的生命，這也算是他的一項政績。然而，美國疫情也沒有控制住，經濟也受到了嚴重打擊，兩項負成績使得特朗普把連任的寶座拱手讓給對手。

第二次是新冠疫苗的問世時間。特朗普曾在大選前夕毫無根據地說新冠疫苗在選前就會研發出來。而當民眾接種疫苗變得指日可待，恐怕政府已經換屆。那麼歷史也將會記錄，是拜登政府控制住了疫情。