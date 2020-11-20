猶作困獸之鬥的特朗普正成為一個笑話

美國大選結果基本塵埃落定，但時至今日，美國總統特朗普（Donald Trump）仍沒有鬆口承認自己敗選。拜登（Joe Biden）11月19日再次抨擊特朗普，稱其所作所為「令人髮指」（outrageous），其試圖推翻選舉結果的努力「極度不負責任」，為美國民主在其他國家的形象帶去「極具破壞性」的信息。

的確，特朗普的言行在美國選舉史上是非常罕見的。上一次大選爭議較大的時候，彼時民主黨總統候選人戈爾（Al Gore）大度向共和黨總統候選人小布殊（George W Bush）發去了祝賀，在重新計票、選舉結果確定之後，戈爾也未再「糾纏」，立即承認了敗選，樹立了良好典範。

大選結束後，特朗普一邊發起訴訟，一邊熱衷於打高爾夫球（點擊圖集瀏覽）：

可來看看特朗普在大選後都做了什麼。

最新的是消息是，據《紐約時報》、CNN 報道，特朗普19日聯絡了密歇根州州議會共和黨領袖希爾基（Mike Shirkey），再通過他邀請密歇根州的共和黨議員於20日前往白宮。按照特朗普的私人律師朱利安尼稍早前的說法，要讓密歇根州共和黨議員推舉親特朗普的選舉人，直接無視拜登的勝利，一舉「顛覆結果」。如果特朗普20日與共和黨議員的談話內容就是為了這個目的，真的是利用手中的資源和權力來人工干預大選最終結果了。

此外，特朗普還給密歇根州韋恩縣的計票委員會成員、共和黨人帕爾默（Monica Palmer）和共和黨官員哈特曼（William Hartmann）通話，之後，兩人分別發表聲明，申請撤銷對韋恩縣選舉結果的認證。

更早前，在密歇根州還在初步計票之時，一發現拜登選票領先特朗普後，特朗普團隊就立即發聲明稱對該州法院提起訴訟，要求暫停計票。在訴訟這條路走不通時，特朗普團隊又要通過人為操作來無視拜登的既定勝利。

除了要求密歇根停止計票之外，特朗普團隊還在亞利桑那州、喬治亞州、威斯康星州和賓州等提起法律訴訟，甚至以「選舉欺詐」為名要求喬治亞州和威斯康星州重新點票。

由此可見，特朗普的思路：拜登選票多是因為欺詐；即便拜登選票比我多，我也要讓選舉人不把票投給你。思路可謂十分清奇。

特朗普在國內有大量的支持者，他的敗選讓支持者也難以接受（點擊圖集瀏覽）：

+ 4 + 4 + 4

同時，特朗普還在Twitter上不斷宣布自己贏得大選，比如他在16日用大寫的「I WIN」稱「自己贏了」，18日，他稱「在底特律，選票數遠遠超過了當地人口數。沒有什麼能掩蓋這個巨大的騙局。我贏了密歇根州。」

In Detroit, there are FAR MORE VOTES THAN PEOPLE. Nothing can be done to cure that giant scam. I win Michigan! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 18, 2020

特朗普正在想方設法為自己製造勝選的可能，但提起訴訟的不少州已經駁回了他的訴訟，重新點票的喬治亞再次確認拜登是該州的勝選一方。至於特朗普在Twitter上發佈的「 我贏了」、「選舉欺詐」等言論都已經被標註「有爭議」的標識。

種種困獸之鬥都說明特朗普是不死心的。現實則是，在遲遲提不出任何證據支撐其「選舉操控」指控的情況下，大選的結果沒有任何出現翻盤的可能。更何況，留給他的時間也不多了。12月14日，美國大選結果將受到認證，各州的重新點票與訴訟挑戰預計都將落下帷幕。在這個時間內，採取的任何動作都猶如困獸之鬥。

從特朗普個人感情來說，他需要時間來平復自己的失敗情緒。超過7,300萬選民支持他，就這樣輸掉大選他是不甘心的。一位沒有任何從政經驗的商人成功入主白宮，權力帶來的享受和榮耀都是他難以割捨的。有着強烈自尊心的特朗普承認失敗，必然經過痛苦的心理掙扎。

可大選勝負已定，不少國家的領導人已經向拜登發去祝賀，拜登開始緊鑼密鼓籌備入主白宮的事宜，某些共和黨州長已經開始和拜登討論國內抗疫。不管特朗普是否心甘情願，大勢已去。特朗普拒絕承認敗選只會讓人認為他輸不起。現在千方百計試圖竊取大選結果，最終也只會是枉然，讓自己變成一個笑話。