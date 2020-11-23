盤點美國政治未來兩月關鍵節點

儘管美國各州法院一再駁回特朗普團隊對民主黨總統候選人拜登於2020美國大選勝選的質疑，但特朗普團隊仍在設法經法律途徑改寫敗局。其目前策略為瞄準少為人知、法律較為模糊的「選舉結果確認」（election certification）環節，企圖通過阻礙拜登勝選的幾個關鍵州確認選舉結果，從而使該州的選舉人無法在法定的12月14日投票日前及時投票。

根據各州普選票結果，拜登料將取得306張選舉人團票，但若特朗普團隊能使其中擁有逾36票的關鍵州選舉人團無法及時投票，拜登的票數就將不足270張，無法越過勝選門檻。而在雙方選舉人票數均不到270張的情況下，根據憲法第12修正案，總統人選就將由衆議院定奪，這就是極爲罕見的權變選舉（contingency election）。由於這種投票是以州代表團為整體投票，而非一人一票，因此共和黨反而掌握優勢。

不過，這種做法儘管理論上可行，但現實中已因特朗普在各州法律戰的節節敗北而機會渺茫。據《商業內幕》（Business Insider）的統計，特朗普團隊在喬治亞（Georgia）、亞利桑那（Arizona）、賓夕法尼亞（Pennsylvania）、内華達（Nevada）和密歇根州（Michigan）這五個關鍵州的22個訴訟中，已輸掉19個，似乎已缺少板斧實行拖字訣。

而特朗普團隊私下力勸掌握立法機構的共和黨州份強行無視普選結果、選擇忠於共和黨的選舉人，也只得到冷淡回應。究竟特朗普是否有一線可能觸發權變選舉，以下是幾個值得關注的關鍵時間點。

特朗普近日頻頻打高爾夫球排憂解悶。（美聯社）

11月23日-24日

賓夕法尼亞州、密歇根州和內華達州先後確認大選結果。其中，密歇根州各縣選舉結果已在11月17日陸續確認，該州四人計票委員會（兩名共和黨人，兩名民主黨人）將在11月23日正式確認結果，需要至少三人投票通過。由於特朗普在密州輸了近16萬票之多，法律訴訟也毫無成果，因此就把算盤打在了阻止確認結果上，並多次親自出馬干預。

例如，他11月20日邀請密州議會的共和黨領袖於白宮做客，此前還打電話拜托密州最大的韋恩縣（Wayne county）計票委員會的兩名共和黨人延遲確認結果，這兩人在總統施壓下，果然在11月17日一度拒絕投票，但在强烈輿論反對後只好同意確認選舉。不過次日兩人再度變卦，聲稱要撤銷投票，卻已無濟於事，被該州州務卿拒絕。

而11月23日的正式確認結果日可能上演同樣的戲碼，該州計票委員會中的共和黨人Norman Shinkle相信選舉舞弊的陰謀論，希望能重新審計選票，其妻子更是幫特朗普律師團隊當證人。密歇根的共和黨和共和黨國家委員會也在11月21日也要求推遲確認結果14天。不過，即使計票委員會的兩名共和黨人嚮應特朗普的號召，執意拒絕認證結果，該州民主黨籍的州長可以通過法院尋求替換計票委員會成員，使特朗普的盤算流產。

至於賓夕法尼亞州，各縣需在11月23日認證大選結果，然後交給民主黨籍的州務卿和州長確認。目前，特朗普團隊在賓州的唯一希望為指控「郵寄選票存在廣泛不規範操作」，試圖詆毀68萬張選票的合法性，該案在11月21日被聯邦地區法官嚴厲駁回後，特朗普團隊又將其上訴至第三巡迴法院，並希望能最終打至最高法院，這也許會拖慢賓州認證結果的過程。

在11月24日確認結果的內華達州，則因法院日前駁回特朗普團隊延遲確認的要求，而預計可順利進行。如果特朗普無法阻止上述至少兩州確認結果，基本就是回天乏力。因為一旦各州確認選舉結果，就會出具「證書」，列明勝選者姓名及票數，以及12月14日將投票的選舉人姓名，基本上已是板上釘釘。

11月30日-12月1日

亞利桑那州和威斯康星州將在這兩日前後確認選舉結果。其中外界關注的為後者，在特朗普團隊支付了300萬美元的重新點票費用後，威州自11月19日起在民主黨重鎮密爾沃基（Milwaukee）和戴恩縣（Dane）開始進行重點選票，並需要在12月1日前完成。

由於拜登在該州領先2萬票左右，重新點票改變結果已經幾乎是不可能的事。不過，有報道指，特朗普團隊派出的觀察員阻擾重點選票過程，可能導致進度放緩，致使確認結果之日延遲。

特朗普粉絲在11月21日持槍上街支持他。（美聯社）

12月8日

美國聯邦法律規定，如果各州在選舉日投票之日（今年是12月14日）的前六日（12月8日）解決了選舉相關的法律訴訟，其結果就不可再被法律挑戰，因此12月8日也被稱爲選舉人投票的「安全港」日。

不過，正如上訴所說，特朗普團隊在法律戰上節節敗退，在多州拖過「安全港」日的可能性不大。而且，在賓州這種民主黨為州長的城市，就算特朗普法律團隊與其纏鬥至12月8日之後，想必州長也會早早認證拜登為贏家，並要求忠於拜登的選舉人在12月14日投票，除非特朗普團隊上訴至的第三巡迴法院明確下令要求賓州暫停認證選舉結果，但這一可能性較為渺茫。

喬治亞州出現變數的可能性也很低，該州已於11月20日結束手工審計選票後正式確認拜登勝選。雖然特朗普團隊次日立刻要求重新點票，但該州共和黨籍的州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）此前表示，如果還需重點的話，將改用快速點票機器，所耗時間應會小於人工點票的9天，因此仍然趕得上12月14日的投票期限，不過特朗普團隊和共和黨州長均呼籲在點票的同時需要驗證郵寄選票上的簽名，若進行這一步驟，點票時長或許將被拖長，但拖過「安全港」日的可能性較為渺茫。

喬治亞州已在11月20日完成了手工審計選票，拜登的優勢從1.4萬票稍微縮減至12.7萬票。（美聯社）

12月14日

美國各州連同華盛頓特區的全體538名選舉人投票，選舉結果正式蓋棺定論。如特朗普團隊當真成功地通過法律戰、阻礙結果認證等方式，阻止拜登未拿到270票，就將觸發近200年未見的權變選舉，並將引發民主黨一系列法律戰。

2021年1月5日

喬治亞州兩席聯邦參議院補選，若民主黨雙雙拿下，將獲得50席，若拜登入住白宮，就將憑藉副總統賀錦麗的決定性票，勉強獲得參院主導權。目前共和黨應可保住至少1席，也即最終形成共和黨51席，民主黨49席的情況。

1月6日

在副總統彭斯主持下，國會開封選舉人團票，正式確認勝選者，倘若拜登和特朗普皆票數不夠，就將由眾議院50州代表團決定總統、參議院決定副總統。

1月20日

新正副總統宣誓就職，如果屆時仍未有確定的總統人選，就將由眾議長（很可能仍是佩洛西）代行職責。