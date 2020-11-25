【專家有話說】近乎全面的反華陣線正在形成？

「人們總是依賴於過去讓自己愉悦的經驗，但世界已經變了，應該看到過去那些經驗的暫時性和有限性。」中國人民大學國際關係學院教授時殷弘在接受《香港01》專訪時如此分析，他認為，即便拜登（Joe Biden）想要重回過去的政策，修補與盟友的關係，重建美國的國際信譽，但在巨大的現實壓力之下，也只能做到一半。對於中國而言，在新冠肺炎（COVID-19）為誘因的條件下，世界主要國家正在加速調整與中國的關係，各方面支持和同情中國的重要國家正在顯著減少。本篇為訪談第二篇。

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【專家有話說】治癒美國只屬理想 兩極撕扯將貫穿拜登全部任期

01：美國大選後，從各方反應來看，歐洲似乎鬆了一口氣，美國「老大哥」終於回歸；印度則有點慌，莫迪（Narendra Modi）顯然更期待特朗普的另一個四年；中國還在觀望，畢竟中美關係的大局還難依託於拜登的上台就輕易改變。拜登上台後，世界地緣格局將會發生怎樣的明顯變化？

時殷弘：其實歐洲並沒有鬆一口氣，歐洲當然希望拜登當選，因為拜登當選之後，美國同北約、歐洲盟友的關係會得到部分修復，但是除此之外，歐洲也沒有過多幻想。世界很多方面已經發生了巨大變化，一定要指出的一點是，拜登不是拜登副總統，拜登當局也不是奧巴馬（Barack Obama）當局。

拜登的優勢，或許就是作為一個「正常」的美國總統，讓盟友可以期待美國「老大哥」的回歸。（Reuters）

可以說，拜登試圖在經濟上和軍事上讓盟友關係回到過去，但也只能回歸一半。最根本的原因在於，美國自顧不暇，而且民主黨激進派和共和黨民粹派兩股巨大勢力的牽扯，美國如何能夠回到過去？

回歸一半，這句話適用於美國對歐關係、對日關係、對韓關係、對華關係以及全球治理。美國受到東京、首爾、布魯塞爾等歡迎的局面已經一去不復返。

2月特朗普訪印時，印度舉行了盛大的歡迎儀式：

再看發展中國家，印度不用說，莫迪肯定有信心，無論拜登還是特朗普上台，美印越來越接近的戰略甚至準軍事同盟關係不會動搖，我不認為莫迪「慌了」。

人們總是偏重於依賴過去那些讓自己愉悦的經驗，但這些經驗有暫時性和侷限性，世界已經變了，即便拜登想有所作為，但都只能做到一半，因為他遇到的兩大政治勢力制約，恰恰是往兩個相反的方向。

拜登今年的競選戰略，以攻擊特朗普（Donald Trump）破壞美國民主為主要抓手，但與此同時民主黨無法拿出明足夠系統的內外政策綱領，外界能夠看到的，也只有拜登關於重回世衛組織、巴黎氣候協定等局部政策承諾。這主要是因為，拜登其實沒有辦法直接拿出一個清晰的政策綱領，因為一旦拿出來，會遭到兩派的共同攻擊，在高度撕裂的情況下，提出系統的政策綱領並不現實。

中共十九大之前，我們觀察到有利條件很多，認為世界的總體變化越來越有利於發展中國家、有利於中國。但當前現實顛覆了這個認知，最後我們發現「竟然是這樣」。

中美關係已經惡化到最壞地步，其餘的發達國家，尤其是海洋性發達國家和歐洲大陸國家，近幾個月對中國的譴責和憤怒越來越多。與疫情爆發前相比，中國在國際上政治的孤立程度要更嚴重，中美高科技迅速脱鈎的局面，猶如冷戰，甚至比冷戰時期還惡劣。

可以說，發達世界正在迅速且全面的形成一個反華陣線，在各方面支持和同情中國的重要國家正在顯著減少。

01：新加坡總理李顯龍11月17日在出席彭博社創新經濟論壇時被問及這一話題時，回應稱：「沒有多少國家願意加入一個會排除其他國家的聯盟，尤其是一個沒有中國的聯盟。我想這不僅是新加坡和亞洲國家，即使在歐洲，也有一些國家希望與中國做生意。這是可以理解的，而且我覺得這樣更好。」在你看來，拜登真的能促成與西方較全面的反華統一戰線嗎？最大的變數或者說障礙在哪裏？

時殷弘：李顯龍不是談論這個話題的適當人選，新加坡在經濟上對中國的依賴程度很大，但在安全、國際政治、戰略領域又深度依賴於美國。新加坡是典型的希望儘可能保持不公開在中美之間站隊的代表。

在經濟上，新加坡可以加入《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），但在軍事戰略上，新加坡肯定更接近美國，因此要看實際情況。

除了美國之外，發達國家還有海洋性發達國家和歐洲大陸的法國、德國、意大利和西班牙等，它們在戰略和以高科技為內涵的高端經濟上，與美國高度一致。另外，在一系列問題，如新冠肺炎疫情來源、香港、台灣、新疆問題、高科技脱鈎以及軍備控制問題等方面，也基本與美國一致，有些稍微保持一點距離。把所有這些問題聯繫起來看，可以說，近乎全面的西方聯合反華陣營正在浮現。

當然，不排除有新加坡這樣的情況，或者有一些中國可以加入合作的領域，如氣候變化等。但以上提到的問題還不夠得出結論嗎？

疫情爆發以來，除了發達國家之外，一些重要的發展中國家，南非、巴西、印尼語中國的關係都有了明顯疏離。新冠肺炎疫情大大增添了世界地區內部的複雜性，可以說，越來越多發展中國家正在調整與中國的關係。

拜登執政後，因為中國問題現在遠不是美國的頭等大事，他可能一時半會顧不上對華關係，但他肯定不會放棄旁敲側擊地給中國製造一些困難。