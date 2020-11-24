拜登移民政策：將向全球民眾敞開國家大門？　

美國總務管理局（GSA）局長墨菲（Emily Murphy）日前向拜登團隊確認勝選，可以正式展開總統權力交接工作。隨着總統人選塵埃落定，外界開始關注下任拜登政府的多項政策，其中備受關注的包括移民政策，因拜登選前承諾，若當選將大刀闊斧改革移民政策，大有誓要「180度扭轉」過去四年特朗普任內相關政策之勢，或有望重新修復移民環境至奧巴馬時代。

過去四年，特朗普在其「美國優先」立場上大刀闊斧改革了美國移民政策。他不但在美墨邊境興建圍牆，也大幅削減難民人數，又對合法移民實施一系列新限制，提高入籍美國的難度。2017年1月，特朗普宣佈120天內暫停所有難民入境，90天內禁止利比亞、伊朗、伊拉克等七個穆斯林國家的公民入境美國。同年9月，特朗普又宣布廢除「童年進入美國暫緩遣返計畫」（DACA）這個奧巴馬任內設立的特別移民保護項目，影響到80萬名非法移民子女的命運。

隨着拜登這位民主黨的新總統上台，這些政策將徹底扭轉。拜登曾承諾在上任百日內，會廢除上述特朗普任期內的多項移民政策。他希望擴大合法移民的機會，包括家庭和基於工作的簽證以及獲得人道主義簽證計劃的機會，並希望為1,100萬美國無證移民創造公民身份的途徑。

特朗普「美國優先」影響移民政策的情況將一去不覆見。(路透社)

對拜登而言，移民是美國文化結構的核心，國家經濟也十分依賴移民來保持勞動力。因此，其移民政策的重點將包括有，使美國移民制度現代化、歡迎社區中的移民、重申美國對尋求庇護者和難民的承諾、解決非法移民的根本原因、實施有效的邊境檢查和致力於公平和人道的移民制度。

作為新任總統，拜登承諾將會迅速採取行動，確保美國履行其作為法治國家和移民國家的責任。

拜登政府將會優化移民政策和制度。(Getty Images)

助移民融入當地 並優化綠卡制度

至於港人較關注的工作簽證跟綠卡方面，拜登政府將簡化和改善入籍流程，以使合格的綠卡持有人更容易獲得入籍，並會撤銷特朗普政府對工作簽證的禁令。拜登將通過消除入籍障礙、獲得投票權，並優先考慮審批工作流程，以確保快速處理申請，還會拒絕收取不合理的費用來恢復對入籍過程的信心，從而解決申請積壓問題。

不過，由於民主黨主張綠卡不應該為國籍設限，若這一政策開放的話，預料將為中、印等大國廣開門戶，佔據大多數綠卡額度。

拜登還將通過維護家庭統一，作為美國移民系統的基礎以支持家庭移民。具體揞施包括在批准永久簽證之前，允許任何獲批准的申請人獲得臨時非移民簽證；通過支持將綠卡持有人的配偶和子女視為直系親屬的立法，免除他們的上限，並允許父母在移民時帶同他們未成年的子女等。

協助新移民融入美國也會是重點工作。(Getty Images)

另一方面，拜登亦會通過新美國人特別工作小組（Task Force on New Americans）協調聯邦機構和資源，優先處理融合工作、促進移民企業家精神、語言學習，以及促進公民參與等措施，來協助新移民並促進國家經濟發展。拜登希望，將新移民的才能融入美國社區並幫助他們蓬勃發展，從而豐富國家和經濟。

根據國會預算辦公室的數字，2013年美國的全面移民計劃曾令國內經濟規模增長超過5%。拜登團隊認為，美國目前沒有充份利用國家吸引全球最優秀人才的優勢和能力。此外，他將會對移民制度作現代化改革，讓國家經濟得以發展的同時，確保所有工人的權利、工資和工作條件，並要僱主對不遵守規則的人負責。由於移民權利和工人權利有密切的關聯，拜登希望確保每位工人都受到保護，可以加入工會，以及行使勞工權利，不論他的移民身份如何。

總體來說，拜登政府將重申移民作為美國的核心價值，並會確保移民制度多樣化，以確保世界各地的移民都有機會合法地成為美國公民。

拜登相信移民是美國和國家經濟的有利推動力。(Getty Images)

有利臨時工和留學生？

拜登移民政策的另一個焦點是，以就業為基礎的移民和留學生簽證問題。預料拜登將與國會合作，增加永久性以工作為基礎的移民簽證數量，並建立機制在美國高失業率時期暫時減少相關簽證數量。

拜登還將解除美國STEM領域博士學位課程的畢業生簽證上限，認為這些畢業生即將為世界經濟做出某些最重要貢獻。他重申應給美國博士學位課程的外國畢業生提供綠卡，因為若流失這些訓練有素的人到其他國家，對美國自身的經濟競爭力不利。

雖然拜登團隊對有關國際留學生的F-1簽證著墨不多，但相信至少對想要前往美國求學的人來說，拜登任內的種種限制將會減少，相信他們的學業不會受到太大干擾。

還有，新一屆政府應會推翻上任對H-1B和F-1簽證的限制，允許這些非移民在一定條件下在美國臨時生活和工作。特朗普政府此前出於保護美國工人的需要，簽署了一項行政命令，以限制合法移民和發放臨時工作簽證。本月，白宮又發布了另一項限制H-1B工作的命令，當中收緊了讓外國工人有資格被僱用的「專業職業」定義。與此同時，勞工部亦發布項規定，將美國僱主必須為外國僱員支付的最低工資標準提高了30%。

不過，華盛頓的移民政策研究所（Migration Policy Institute）的政策分析員Sarah Pierce指出，面對造成龐大經濟損失的新冠肺炎疫情，移民問題或許不會是拜登上任後首要的工作。她表示：「由於他們有太多工作要做，大量的合法移民問題或許會進展緩慢。但我預期他們會對H-1B等簽證放寬，並至少會移除特朗普任內的種種限制。」