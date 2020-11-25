拜登內閣｜國安顧問沙利文：對華強硬的中和劑

分析評論
撰文：
最後更新日期：

美國當選總統拜登（Joe Biden）11月23日宣布現年43歲的親信沙利文（Jake Sullivan）擔任國家安全顧問。從沙利文的從政經歷和近年言行來看，他將是「拜登政府」政策智囊，能在對華強硬的華府氛圍中，積極斡旋和調和同中國的矛盾關係。

沙利文最早2008年開始效力於希拉里（Hillary Clinton)，當時是希拉里競選團隊的顧問。希拉里執掌國務院後，沙利文擔任國務院政策規劃辦公室主任，同希拉里到訪過100多個國家。希拉里離任後，沙利文離開國務院，效力於當時掌控對華關係的副總統拜登，擔任副總統國安顧問。2016年希拉里競選總統和2020年拜登競選總統，沙利文都是競選團隊的外交政策顧問。

離開政府期間，沙利文曾在耶魯大學任教，並在卡內基國際和平基金會等智庫從事政策研究。可以說，沙利文是一位「學者型」的國安顧問，也非一位左翼強硬派，這和特朗普（Donald Trump）執政時期重用軍人的做法明顯不同。

學者型顧問的最重要特徵就是能夠鑽研、反思和制定美國政策，找出美國外交政策的不足。根據希拉里敗選的教訓和特朗普執政時外交上的失敗，沙利文總結出了一套被拜登採納的調整方案，就是內修政理、外撫盟邦，從優勢地位（Position of Strength）和中國開展競爭與合作。換句話說，就是要把美國國內矛盾同外交利益緊密相連，制定外交政策時要考慮國內民眾的利益。

比如，在科技領域的競爭，沙利文只支持限制和「國安」相關的技術出口與合作，而非全盤切斷同中國的科技合作。與此同時，他強調，美國也要加大對自身科技和人才力量的投資，包括對人工智能、清潔能源、生物技術、雲計算等領域的投入，尤其要加大基建和教育領域的投資。

美國大選｜拜登提名首位拉丁裔國土安全部長　首位一姐執掌情報界
美國防部證實將向拜登移交權力　立即啟動支援交接計劃
拜登外交團隊：民主國家聯盟對華威力幾何？

歸根結底，沙利文更看重美國自身的問題。在他眼裏，特朗普政府打關税貿易戰、封殺中國科技企業、單方面升級對華博弈，都是「自廢武功」的行為。包括對中國的「圍堵政策」（containment policy），沙利文認為也是一種讓美國「自食其果」（self-defeating）的政策。

盟友關係也是如此。他認為，經歷特朗普執政後，美國要承認自己的短板，認識到兩三年內可能無法改變盟友對美國的看法，但美國必須放低身段，保持謙遜，花點時間，穩健地贏取盟友信任，從而提升美國在國際社會中的地位和領導力。

拜登任命的國安顧問沙利文是一位温和派學者型幕僚。（Getty）

在沙利文看來，在解決好內務，修復好盟友關係的同時，才能更好地從雙邊、地區和全球層面管理好同中國關係的關係。他反對冷戰思維、反對圍堵政策、反對「反華」（anti-China）理念，主張在經濟、軍事、政治和全球治理四個競爭領域尋求和北京「共存」，以此確保美國利益，避免觸發美蘇對抗的那種「威脅認知」（Threat Perceptions）。

2017年，他在澳洲智庫洛伊國際政策研究所（Lowy Institute）演講時曾提到，美國需要審慎思考，展現戰略先見，和中國尋求一個「中間道路」，以鼓勵中國在一個開放、公平、基於規則的地區秩序中崛起，這在經濟上對美國也有利。

拜登新政盡是舊腦袋　華盛頓臭沼抽之不乾？
拜登移民政策：將向全球民眾敞開國家大門？　
美國大選2020｜拜登新團隊人選以專業經驗為依歸　與特朗普成對比

2019年，他在美國《外交事務》（Foreign Affairs）雜誌的文章中再次強調了這一點。比如，在台海和南海地區，中美高層領導人須慎重思量該地區的安全風險，在這些潛在的衝突地區學會如何「共存」。

他建議美國強化同中國的危機管理，建立更多溝通渠道和機制，防止誤判、避免衝突；尤其是強化兩軍高層交往，開展更為頻繁和實質性的軍事對話。布林肯明確提到，兩軍關係不能受制於兩國政治分歧。

總體而言，相比其他對華強硬的內閣大員，沙利文立場相對比較温和，預計將扮演更多調和角色。即便國務院和其他部門迫於國內因素展現對華強硬，沙利文也會從中適度斡旋，在處理對華關係中平衡好競爭與合作、內政與外交、雙邊與多邊之間的利益關係。

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。