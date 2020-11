拜登內閣｜國務卿布林肯：對華強硬的温和派

美國當選總統拜登(Joe Biden)11月23日公布了內閣人選,包括國務卿、國安顧問等人。其中,布林肯(Antony Blinken)將出任美國國務卿一職。

布林肯與拜登共事有近20年的時間,曾在奧巴馬(Barack Obama)政府時期擔任常務副國務卿。既是拜登的心腹也有着豐富的外交經驗,布林肯會如何處理美國的外交政策備受關注。

拜登的團隊中有不少奧巴馬時期的老面孔,布林肯以及前國務卿克里(John Kerry)都是。圖為2013年11月1日時任美國副總統拜登與布林肯等人在白宮。(Reuters)

對華文讀者來說,或許更為關注布林肯會如何處理中美關係。特朗普(Donald Trump)政府的第二任國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)對中國的態度非常強硬,站在了對抗中國的前線。

拜登上台後大概率會推翻特朗普的對華政策,作為主管拜登團隊外交事務的布林肯又會呈現出與特朗普政府時期何種不同的戰略和策略?拜登與布林肯都曾在奧巴馬任內擔任要職,兩人會完全照搬當年奧巴馬的對華政策嗎?這些問題我們還不得而知,但或許能從布林肯此前的一些表述中得到一些答案。

對華定位不同。特朗普政府將中國定位為「最大戰略對手」後,基本上是無底線地打壓。在這一點上,布林肯9月在接受哥倫比亞廣播公司(CBS)的採訪時將中國視為「對美國構成的最大的挑戰」(it's the biggest challenge we face from another nation state),認為中國「是我們在經濟上、技術上、軍事上,甚至外交上所面臨的來自另一個國家的最大挑戰」。「最大挑戰」雖不如「戰略對手」那般敵對,但比奧巴馬時期將中國視為「夥伴」和「競爭者」帶有更多的疑慮和擔憂。

拜登提名布林肯擔任國務卿,中國官員對布林肯並不陌生

中美是否脱鈎?對於特朗普謀求推動與中國的脱鈎,布林肯是堅決反對的,9月22日,他對彭博社記者說道:「與中國完全脱鈎是不現實的,也是適得其反的,這將是一個錯誤。」他認為中美有競爭的一面,也有合作的一面,這基本上符合奧巴馬時期「競合」的中美關係狀態。

如何與中國競爭?與特朗普的「單打獨鬥」不同,布林肯強調與盟友合作,建立「民主國家聯盟」,基本沿襲了奧巴馬時期的路線——重視盟友和夥伴關係、價值觀等。布林肯7月在哈德遜研究所的講話中提到,中國一直以來將美國所擁有的聯盟視為美國的核心力量來源,而這「正是中國不曾享有的」。他批評特朗普的政策削弱了美國的聯盟,尤其是在亞洲,「正中中國下懷」。因此,「遏制中國要從修復盟友關係開始」。9月22日,他再次強調,拜登會專注於通過與盟友重建關係來擴大美國的戰略影響力。

但布林肯還提到了另外一個關鍵:「優勢地位」(a position of strength)。9月23日,他與美國全國商會執行副總裁布萊恩特(Myron Brilliant)進行線上對談時稱,「重點不是誰對中國較強硬或軟弱,而是誰能拿出較有效策略,保護及推進美國安全、繁榮與價值,並讓美國在與中國打交道上能處於優勢地位」。

在布林肯看來,中國帶來的挑戰與他們的實力無關,儘管它正在崛起,更多的是美國自己造成的弱點。因此,美國要「寄希望於美國自己和美國的工人,「這樣兩國關係就會更多地按照我們的條件而不是他們的條件向前發展。」簡單來說,美國要繼續維持全球的領導力應「打鐵更需自身硬」。

特朗普四年的中美關係高開低走,與盟友之間的關係也緊張

貿易問題。特朗普政府時期掀起了與中國轟轟烈烈的貿易戰,不過,在布林肯看來,特朗普的貿易協議是失敗的,因為它沒能解決美中兩大經濟體的系統性問題。同時,他也表示,拜登支持有必要時使用關税,但會制定更為廣泛的計劃,包括將一些關鍵物資的生產迴流美國。奧巴馬在新書《應許之地》(The Promised Land)中談及自己「本可以在貿易問題上對華更為強硬」,說明了他對使用關税這一武器的糾結。從布林肯的表態中可以猜測,拜登保留使用關税這一選項的可能性也非常之大。

人權。與特朗普不太關注意識形態和人權等議題不同,民主黨偏向於人權和民主等話題,布林肯認為,全世界目前正出現民主的衰退,而中國正試圖利用這一點。可以推測,人權很可能會成為拜登政府抨擊中國的一個議題。不同之處可能在於奧巴馬時期關注西藏人權,現在拜登團隊可能轉向新疆人權。

布林肯出身於外交世家,有着多年的外交經驗,他不會像蓬佩奧這樣為求上位而對華採取極端、對抗的思路,在處理與北京的關係時會更為理性、專業。同時,布林肯曾在奧巴馬政府任職,包括沙利文(Jake Sullivan)等在內的外交團隊也都效力於奧巴馬,他們的對華政策不可避免會帶有奧巴馬的痕迹。

經過過去四年的時間,中美都發生了變化,兩國難以回到奧巴馬時期,特朗普政府的對華政策也難以為繼。「對華強硬」已經成為兩黨的共識,拜登和布林肯在面對中國這個「最大挑戰」時需要對美國的對華政策進行一番調整,扭轉特朗普時期的一些單邊做法,當然也不排除延續特朗普時期的一些手法。但布林肯總體上還是要延續奧巴馬時期中美兩國「鬥而不破」的狀態,以中美的大局為重,在強硬的同時也要隨時調整立場。