拜登上台前夕：美軍東西兩線演練突襲俄羅斯？

11月25日前後，美國當選總統拜登（Joe Biden）宣布了部分內閣人選。當觀察家們正在猜測其麾下國安顧問沙利文（Jake Sullivan）、國務卿布林肯（Antony Blinken）等要人的外交尤其是對華態度時，美軍在俄羅斯東西兩側的突然行動，已引發了外界的高度關注。

在11月24日，美艦「麥凱恩」號（DDG-56）突然從日本海水域出發，衝向俄海軍太平洋艦隊基地海參崴（符拉迪沃斯託克），駛入海參崴外海（俄稱彼得大帝灣）的俄羅斯控制水域兩海里，對此，俄艦隊出動噸位與之相當的「維諾格拉多夫海軍上將」號反潛驅逐艦，以撞船相脅，這才將美艦趕走。

不可否認，俄羅斯宣稱的「彼得大帝灣」的領海範圍最長達106海里，這一範圍超過了中、美、俄等國都承認的12海里領海標準。因此，美國海軍即以軍艦「自由航行」為由，認為「麥凱恩」號並未越界。

但對外界來說，美艦是否越界已不重要，關鍵是它已經激活了美、俄在西太平洋沿岸的激烈衝突。它也是自美艦「麥坎貝爾」號（DDG-85）2018年12月扣關太平洋，導致俄軍海空並進、前往驅逐後，美軍再一次對俄軍採取的激烈對抗行動。

美艦在11月24日闖入海參崴外海。海參崴外海「彼得大帝灣」水域包含三個海灣，也是日本海地區最大的海灣。因此，俄方自1957年海上劃界後，在當地確立了罕見的106海里領海範圍，這一範圍也成了美軍挑戰俄軍的理由。（谷歌地圖截圖）

相對於美俄在遠東地區的單艦奔襲對抗，軍在俄羅斯西部黑海到克里米亞一線的行動更為突出。相對於美、俄先後在11月中旬和11月下旬於黑海、地中海舉行軍演，彼此展示海軍軍力。美軍在11月19日針對克里米亞一線的突然演練就在這種常規對峙中體現了非常之處。

據美軍駐羅馬尼亞部隊披露，美方在11月19日採取了一次非常規演練。美軍當天先從德國調出兩套隸屬於第41野戰炮兵旅（41st FAB）的M142高機動自行火箭炮（HIMARS），經拉姆施泰因空軍基地，用兩架C-130運輸機運送至羅馬尼亞黑海沿岸地區，並在「發射數枚火箭彈」後將發射車運回德國，整個過程僅持續了數小時。

拜登（左二）的團隊中有不少奧巴馬時期的老面孔，布林肯（右三）以及前國務卿克里（John Kerry，右一）俱在其中。（路透社）

美軍資料顯示，第41野戰炮兵旅等部隊自2018年調往德國後，其目的就在於應對俄羅斯。美方此次行動不僅第一次在歐洲展示了其M142火箭炮的威力，參與演練的火箭炮也換裝了最遠射程達500公里的新型打擊彈頭，考慮到羅馬尼亞距離俄軍黑海據點克里米亞不過400公里，此次行動的意義就不言自明瞭。

事實上，美軍對其演習實際目的也比較坦率，美軍在演習通稿中即稱此舉「展示了北約能快速而有效地提供戰略威懾選項，威懾戰區內對手，並具備塑造作戰環境的能力」。與之配合的羅馬尼亞軍方亦稱美軍「在黑海進行的演習足以證明其威力」。

對美國和北約來說，其戰略目標一直落在俄羅斯身上：

儘管部分俄羅斯軍事觀察家認為「俄軍空天部隊具備打擊美軍運輸機的能力」、「俄軍裝備的伊斯坎德爾等彈道導彈可擊毀來犯之敵」，但來自美方的威脅已經變得越來越明顯。

分析認為，美軍在11月中下旬的突然行動可能只是特朗普（Donald Trump）政府的餘波，拜登當局尚未確立，暫無法影響或調動美軍。但拜登陣營對俄羅斯的態度也是可以預測的。

早在大選期間，拜登就多次發表口號，稱「俄羅斯是（美國）最大的敵人」。此外，拜登陣營圈定了布林肯、托馬斯—格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）和沙利文等奧巴馬（Barack Obama）時期的外交舊部，這意味着拜登政府難免會沿襲奧巴馬時期對俄強勢的外交大方向。

在2014年烏克蘭示威之後，該國國內局勢因東烏內戰等風潮急轉直下，其國內政治環境較之此前愈加惡劣。（Getty）

再者，拜登本人也熱心支持前蘇聯地區國家的「民主化」，考慮到奧巴馬時期美國策動了烏克蘭等國的「顏色革命」，這讓莫斯科擔心拜登不僅會接手白俄羅斯自7月大選之後的動盪局勢，甚至可能插手俄羅斯的反政府運動。而美軍在拜登上台前夜的對俄行動，似乎就成了未來美俄關係的某種令人不安的註腳。