美國學者：中國不在拜登的優先事項中　北京須先行一步？

拜登當選美國總統讓美國各界精英鬆了一口氣，美國著名中國問題專家、哈佛大學榮休教授傅高義（Ezra Vogel）11月26日在北京舉行的財經年會上通過視頻連線發表演講，他認為，拜登上台意味着美國專業主義（professionalism will return）回歸，在當前最緊迫的新冠肺炎疫情問題上，拜登充分認知到這是需要全球合作才能應對的問題，中美將會有合作的空間。

同場發言的嘉賓中，美中關係全國委員會會長奧林斯 （Steve Orlins）認為，拜登上台是美國民主在起作用，今後的美國將「放棄美國優先」。

傅高義連線北京，參加內媒《財經》的年會，發表對於中美關係的最新判斷。（財經供圖）

卡內基國際和平研究院研究員、老布殊時期美國駐台代表包道格（Douglas Paal）在談到拜登勝選之後的中美關係時指出，特朗普（Donald Trump）正利用剩下的任期努力將拜登鎖定在中美關係的對抗結構之中，確保一旦拜登放棄使用對華冷戰的意識形態，便一定會在政治上遭到麻煩。

拜登在中國問題是一直以來採取實用主義，但若要在明年1月20日之後重建中美關係的氣氛，將遭受巨大阻力，同時也缺乏足夠的支持。但是，拜登與特朗普的優先事項不同，對於拜登而言，當選之後最首要的任務是處理國內事務，再者便是修補與盟友的關係，重建多邊主義等等，對華關係並不排在優先事項之中。

包道格認為，拜登是會一位實用主義的美國總統。（財經供圖）

因此，包道格建議，北京可以在以下事項中先走一步，為中美關係的調整創造氛圍：歡迎美國重回特朗普任內退出的國際組織，重開成都領事館，放開美國記者的簽證，歡迎人文交流，從戰狼式外交、香港問題和新疆問題上後撤一步；在貿易方面取消加徵的報復性關稅；此外，減少在台海地區的動作。

美國中國問題專家、約翰·霍普金斯大學國際關係學院榮譽教授蘭普頓（David Lampton）表達了相似的觀點，他認為當下的中美關係正在被各自的民族主義支配，兩國高層應該對此進行降温。拜登上台之後，中美關係應該有一個新的開始。

蘭普頓呼籲中美重建互信，中美關係對於彼此乃至世界都至關重要。（財經供圖）

目前拜登已經公布了部分外交和國安的高官人選，蘭普頓認為，這樣一個班底，足夠專業，他們會在一線與中國打交道，也意味着，美國政府內部的運行將回歸正常。

關於接下來中美應該如何打交道的問題，蘭普頓強調重建互信，通過傾聽，並理解對方的在雙邊關係中的訴求。最關鍵的問題在於，幫助對方解決問題。

為此他直言，中美兩國領導人的溝通對話最為關鍵，並建議「要維護對話的信用，必須在對話之後有一個結果。」蘭普頓對奧巴馬時期龐大而多層的中美溝通提出了批評，「五六個人參加的、有影響力的高層對話，要比幾百個人坐在房間裏的中層對話更有用。」