習近平給拜登的賀電並未姍姍來遲

北京時間11月25日晚，中國官方媒體廣泛報道了中國國家主席習近平向拜登（Joe Biden）發去賀電一事。中國領導人之所以在11月25日發去賀電，原因在於美國聯邦總務管理局（GSA）11月23日開啟了總統權力過渡進程。

雖然特朗普（Donald Trump）拒絕公開承認敗選，但是23日他表示批准了GSA局長這麼做。美國國防部11月23日亦在官方網站發佈聲明，宣布將立即啟動向拜登過渡團隊權力交接的計劃。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）11月24日也稱，美國國務院已經開始移交工作。

推動中美關係健康穩定發展，不僅符合兩國人民根本利益，而且是國際社會的共同期待。希望雙方秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的精神，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係健康穩定向前發展，同各國和國際社會攜手推進世界和平與發展的崇高事業。 習近平給拜登的賀電

伴隨着美國官方啟動權力交接，中國此時向拜登表達祝賀，不存在於特朗普和拜登之間選邊的異議。

中國對待他國政治進程的謹慎和尊重是一以貫之的。2000年美國大選期間，由於小布殊（George W. Bush）和戈爾（Al Gore）將選票官司打到了最高法院。中國當時是在最高法院宣判後才向勝選的一方發去賀電的。

美國大選以來，國際社會對拜登的祝賀大概分為三波，第一波是大選第二天，拜登和特朗普均宣布勝選，有的國家祝賀拜登勝選，有國家祝賀特朗普勝選。第二波是11月7日美國主流媒體紛紛宣布拜登勝選，同時特朗普開始在多個州發起法律訴訟。隨後各國領導人紛紛電賀拜登。日韓英法德等美國盟國領導人都加入了這一行列。中國領導人待美國官方開啟總統權力過渡進程才向拜登發去賀電，應該算是祝賀拜登的第三波。

習近平對拜登並不陌生：

+ 7 + 7 + 7

日韓英法德等國急於發出賀電，是為了儘快安排第一時間的接觸。在這些國家同美國的雙邊關係中，主導權在美國。一些政客型領導人藉助賀電做文章，大多因為他們需要外交成績單，需要通過一些事件將做了什麼表達出來，取悦選民。這往往會造成政治的表演化、情緒化。搶先一步錯賀特朗普荒唐可笑，急不可耐朝賀拜登有損國體尊嚴。

中國不是美國的盟友，是日益發展起來的世界第二大經濟體，大國外交的獨立自主決定了中國不會迫不及待電賀拜登。賀電是國際禮儀的一部分，國與國之間的關係最終取決於國家利益，禮儀表達恰如其分即可。

對比之下，按部就班電賀拜登的中國是冷靜理性的。依慣例行事沉悶無聊、毫無個性，甚至還會被詬病為不懂變通，殊不知政治現實本就是不會每天都有戲劇性變化出現的。在變化的時代中成為穩定局勢的存在，有時候是必需的。