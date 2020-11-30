【海外反共華人・一】《紐時》點破現實：那些被反共吞噬心智的人

最近美國《紐約時報》起底了中國商人郭文貴、前香港大學病毒和免疫學研究員閆麗夢、YouTube時評節目主持人王定剛等支持特朗普（Donald Trump），與美國極右翼親密合作的反共華人群體，將他們盲目反共、製造虛假信息的情況公之於眾。 這些極端反共甚至反中的海外華人群體是一種特殊的存在，其極端化、為反對而反對、陷入意識形態陷阱的狀況值得反思。

《紐約時報》近來為什麼要花費時間和精力，去調查郭文貴和閆麗夢等反共華人？主要的原因或許是他們與美國的極右翼逐漸合流，不斷散播與美國大選和意圖影響中美關係的假消息。

以班農（Stephen K. Bannon）為代表的美國極右翼極端反共反華，他們希望塑造美國社會的反共反華氛圍，因此需要海外反共華人配合，向美國社會提供反共反華的「材料」，而郭文貴與其一拍即合，被他們安排的閆麗夢也樂意演出，因此三人合作在美國上演了反共反華，支持特朗普對華強硬政策、支持特朗普連任的大戲。

閆麗夢所說的「新冠病毒（2019-nCoV）是中共製造且故意散播」的言論，缺乏實證，屬無稽之談，早已被世界主流病毒研究專家否定，但它還是讓不少美國人尤其是右翼民粹主義者相信了這種說法，加劇了美國社會對中共、中國的仇視。這符合班農等極右翼勢力所期待的反華目標，雖然它將損害美國誠實守信的價值觀，阻礙美國對中共和中國形成正確的認識。

郭文貴（右）被《紐約時報》起底，應與他和班農（左）等極右翼合流有關。（AFP）

除郭文貴、閆麗夢外，還有一些以反共為業的海外華人，他們為了反共經常傳播反共的虛假信息。如《紐約時報》所言「迎合海外華人的媒體，包括一大堆有反共傾向的獨立網站、YouTube頻道和Twitter賬戶，已成為一個快速擴張的錯誤信息回音室」。

這些人為什麼如此反共，甚至反中？他們每個人的情況或各有不同，但歸根結柢都與三點原因或多或少有關聯，一是為了利益，二是為了理念，三是個人際遇。像郭文貴這種靠賄賂中共貪腐官員，攫取巨額財富的投機商人，因為貪官被查而逃亡美國，恐怕沒有多少人相信他會為了自由民主的理念而反共。相比自由民主，金錢、人身安全應該是郭文貴更看重的。

就像《紐約時報》所揭露的，「據在線數據提供商SimilarWeb的數據，郭文貴旗下的兩個網站的訪問量，已從去年12月的不到500萬次，激增至上個月的1.35億次」。靠炒作虛假反共消息來增加網絡流量，賺取流量收入，順便與美國極右翼綁定，這應該是商人郭文貴最想要的。

當然，像郭文貴這樣為了金錢和自保而反共的華人還是少數。多數反共華人應還是因理念不同和複雜的個人際遇，而一步步走上反共的道路。這些人一般信仰歐美的自由民主制度，對中共帶有威權色彩的統治充滿不滿和厭惡。

不過要注意的是，信仰歐美的自由民主制度並厭惡中共體制的人，未必就會反共。那些後來走上反共道路的人，往往還因為他們的理念激進和性格過於倔強，尤其是當他們的理念、性格與中共體制相互碰撞時所遭到的反制壓力，反過來讓他們變得更加激進，不斷循環而成為一種執念，無法正確認識中共體制和西方民主制度的優缺點。

這類反共華人往往有兩個鮮明的特點。一是往往趨向於以非黑即白的思維認知中共、中國和西方，即中共只有缺點沒有優點，西方只有優點沒有缺點。這顯然背離了人性和現實社會的複雜，優缺點兼有的基本客觀事實。二是不乏由反共走向反中，有意無意間，由對中共的敵視變得敵視整個中國和中國人民，乃至認為反共反中也是為中國和中國人民好，乃至上升至對中國文化的病態貶低。

鑑於現實社會和人性的複雜，每個人的認知都不一樣，對於中共乃至中國有批評聲音再正常不過。所謂「千人諾諾，不如一士諤諤」，一個社會的良性發展需要不同乃至批評的聲音，尤其是那些有膽識有智慧的批評聲音非常難能可貴——但批評聲音不等於「為了批評而批評」，更不等於「為了反對而反對」，乃至為了盲目反對而不惜造假。

該群體習慣於在網上散播反共、反中謠言，甚至不惜和美國極右翼同氣相求。他們對中國社會存在的問題、陰暗面往往只會天然地往更壞處想，天然的無法冷靜、客觀的分析原因和解決方法，只會天然地相信傳播有關中共、中國的不實消息，並發出厭惡、不滿和不成比例的仇恨。

前段時間，一位學者在網上發文《關於美國大選的隔洋觀火碎碎念》，解剖了盲目支持特朗普的群體，「這些人支持特朗普的理由，就和一個小區裏被物業公司欺負的業主心態差不多，整天受氣」，「那些三十年前淚灑廣場的人，三十年後將僭主認定為真命天子，甘心受其驅使」，「說到底，他們只是在痛恨當年自己遭受的不公暴力，而不是熱愛自由本身」。

文中還寫了一位反共人士的觀察，「你要知道，反共是會反出病的」。這印證了法國思想家托克維爾（Alexis de Tocqueville）的一句名言：「誰在自由中尋求自由本身之外的其他東西，誰就只配受奴役。」

某種程度上講，那些少數極端的反共群體已經被個人意識形態、情緒吞噬了心智，他們的眼裏看不到中國社會的任何陽光、任何善意、任何進步。他們的價值似乎就是發出中國「陰謀論」的嘶吼，激發對中共、中國的敵視和仇恨。這不是健康的心態，對他們自己其實也很不好。

中共不是魔鬼，中國也不是地獄，那些被反共吞噬了心智，活在情緒和意識形態之中的人，應該試着掙脱意識形態的樊籠，超越個人際遇，用健康的心態重新認識中共和中國。不要忘記，凝視深淵過久，深淵將回以凝視。常年沉浸在黑暗的陰謀論中，並不會讓自己和世界變得光明。