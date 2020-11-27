【拜登Plan】繼承新冠爛攤子　抗疫救巿有何對策？

拜登獲聯邦總務局確認美國總統當選人身份後，始終不願承認落敗的特朗普便鮮有再公開談及抗疫工作。馬上啟動過渡工作的拜登，重中之重當然在於抗疫救巿。除了選前公開的抗疫七大步驟，再派錢紓困，拜登政府將會祭出什麼刺激經濟措施，為美國眼前的經濟下行與失業危機做準備？

目前，特朗普政府下最後一輪紓困方案將於12月31日到期，多位拜登幕僚及經濟學家都警告，美國經濟於明年初勢將步入雙底衰退（double-dip recession）。拜登已表明希望在他1月20日就職前，會再有一輪刺激措施就位，然而在感恩節假期前，國會仍未批出新一輪刺激方案。

感恩節長假，有美國民眾搭飛機出行。（美聯社）

加推失業救濟 紓困支票未有定案

鑑於美國新冠肺炎確診數目再度急升，單日新增確診數字不斷創新高，疫情拖累節日商業活動，同時，數以千萬計美國人的失業援助將於12月屆滿，而且年底可能出現大批人士因無法支付房租或房貸而面臨被迫遷，因此民主黨已提出一項2.４萬億美元的支援方案，主要是要延續及加大目前的紓困措施。惟共和黨的參議院議長麥康奈爾（Mitch McConnell）卻主張一項規模小很多的5,000億美元方案。

拜登、佩洛西（Nancy Pelosi）、查克‧舒默（Chuck Schumer）在內等民主黨領袖則堅持，共和黨必須通過更貼近2.4萬億的救助金額。英國經濟研究公司凱投宏觀（Capital Economics）預測，價值1至1.5萬億美元規模的救巿方案，可為明年帶來高達4.5%的經濟增長，使美國經濟到了2021年底便回復到疫情前的水平。

拜登及民主黨都希望在新任政府上任前，已通過新一輪巨額救巿方案。（美聯社）

雖然，拜登的施政計劃裏，大致也同意向失業人士加派援助，未有表明是否支持第二輪支票發放計劃，或提及實際派發金額。特朗普政府於今年三月推出總值2.2萬億美元的紓困計劃，其中包括向每位成年公民派發1200美元的紓困支票。而該救助方案同時向州政府領取失業救濟的人，額外派發每週600美元，措施在7月底到期後，特朗普於8月再加簽一項行政命令，向失業人士額外每六週300美元的津貼。拜登在競選網站上亦提到，會爭取延長額外派發每週600美元的聯邦失業救濟金，為期「直至危機結束」（however long this crisis lasts）。

兩大抗疫援助：免費治療 有薪病假

除了大額銀彈救巿，拜登就着抗疫及治療方面亦提倡「減低金錢障礙」（eliminating cost barriers）。實際方案包括，向確診的僱員或零工工作者提供有薪病假，保障勞工100%或上限1400美元週薪；向所有人士免費提供病毒檢測服務、治療，以及日後的疫苗接種；向受疫情影響的小型企業提供免息貸款等。

長遠而言，疫情經濟下行、聯儲局貨幣政策空間有限，正是財政政策進場的時機。拜登表明，自己與特朗普的經濟政策將有幾個顯著分別，包括加大教育、基建、潔淨能源方面的投資，刺激長遠經濟增長，另外將加大對大型科企的規管及打擊氣候轉變；並對大企業及富人大幅加稅。

特朗普認為，疫情下政府勒令企業關閉，是對經濟復甦的最大威脅，因此連月不時反對各地再進入封鎖。相反，拜登取態不同，認為病毒一日未受抑制，經濟都沒法開恢復，所以主張創造疫情就業、資助企業安全重開等，一邊救市，一邊抗疫。拜登於周一表示：「首要任務是使COVID-19疫情受到控制，我們才可以安全及長久地重啟商業活動。」

除了2.4億美元的救巿方案，拜登計劃在未來四年投放2萬億美元對抗氣候轉變，包括支持住宅及商業大廈進行能源升級、推動電動車使用等。然而，兩項大額預算均需要獲得兩院通過。

雖然仍受疫情困擾，但一年一度的紐約感恩節巡遊仍繼續進行。（美聯社）

目前，兩黨在參議院選舉中幾乎是打成平手，在100席之中共和黨已取50席，民主黨則取下48席，兩黨皆未過半數，餘下需待喬治亞州一月的第二輪選舉，才可確定最後兩席花落誰家。民主黨需要兩席均取下，少能跟共和黨各佔一半議席。在共和黨較大機會繼續掌管參議院的形勢下，拜登這兩項預算預期也會在參議院受到巨大阻力，而推動稅制改革方面相信也將困難重重。

縱使拜登經過擾攘三周後終過確認當選，巿場馬上呈現希望，道指於11月25日一度歷史性突破三萬點，但「跛腳鴨」處境仍然不容樂觀，要改善醫療、再生能源等計劃，也許要等到兩年後中期選舉的翻盤機會，才能推進以上種種願景。