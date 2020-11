諾貝爾獎光環不再？　埃塞俄比亞總理如何由和平走向戰爭

埃塞俄比亞「內戰」自11月4日爆發以來已經造成了至少600多平民死亡。在聯邦政府對提格雷州(Tigray)軍事力量的最後通牒於11月25日到期後,掛着諾貝爾和平獎頭銜的總理艾哈邁德(Abiy Ahmed)表明將對提格雷州首府進行最後階段的攻擊,不顧聯合國對當中可能會發生戰爭罪行的警告。

一年以前,艾哈邁德因與交戰多年的鄰國厄立特里亞(Eritrea)達成和平協議而被授予諾貝爾和平獎。如今他卻一口拒絕國際社會介入交戰雙方對話的提議。

今年年僅44歲的艾哈邁德過去曾是一名陸軍軍官,戰爭的經歷讓他深知其苦。在就任總理後短短幾個月的時間,艾哈邁德就領導政府與1991年實然從埃塞俄比亞獨立出去而引起連年烽煙的厄立特里亞簽訂了和平協議,打破了多年僵持不下的不穩局面。在諾貝爾獎的獲獎宣言中,艾哈邁德說:「戰爭對所有深陷其中的人來說都是地獄的縮影。」

然而,就是這樣一位「崇尚和平」的總理,何以在快速帶領國家走出戰爭後,又在國家內部孕育着衝突呢?

2019年12月10日,埃塞俄比亞總理艾哈邁德在挪威接受諾貝爾和平獎。(AP)

TPLF的統治地位

2018年以前的近30年間,埃塞爾比亞(下稱「埃塞」)被四黨聯盟EPRDF(Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front,埃塞俄比亞人民民主革命陣線)所統治,而主導着這一聯盟的則是埃塞北部地區提格雷州的政黨TPLF(Tigray People's Liberation Front,提格雷人民解放陣線)。

2018年4月,在對時任當權者的大規模抗議之下,群情激憤的民意把艾哈邁德推上了總理之位,但TPLF長達30年對政治和軍事力量的掌控並沒有被完全打破。

根據人權觀察組織(Human Rights Watch)的數據,截至2011年1月,埃塞政府共向外國投資者借出360萬公頃土地,相當於荷蘭全國的領土面積。與此同時,TPLF還通過其擁有的全國最大的壟斷集團「提格雷復甦援助基金」(Endowment Fund for the Rehabilitation of Tigray,EFFORT)實現對國家經濟各個領域的控制。在社會方面,TPLF通過干預各地區宗教領袖的選擇來實現控制。在TPLF的領導下,埃塞東正教會有着4千萬信徒的東正教領袖均來自提格雷州,還曾干預國內伊斯蘭事務最高委員會成員的選拔,這兩個宗教信眾佔全國近80%。

11月16日,埃塞俄比亞電視台上播放一段影片,當中有士兵在提格雷州南部邊境附近在鏡頭面前歡呼的場面。(AP)

至於最關鍵的軍事力量,該黨也將其牢牢掌控在手中。國家所有的情報和軍事方面的首領要麼來自提格雷州、要麼是TPLF推翻此前的軍事政權時的武裝部隊的成員。

可以說,在過去的近30年間,TPLF控制了整個國家系統,直到艾哈邁德上台。

作為一名資深的政客,艾哈邁德深知TPLF的影響力。他推行的一系列改革措施雖然弱化了TPLF對國家系統的掌控,但沒有其配合、或者在一定程度上的共識,在有着80多個族裔的極為複雜的種族問題的埃塞,新政府所帶來的短暫和平必然是脆弱的。

但艾哈邁德卻絲毫沒有團結TPLF的意思。

團結表象下的分裂

2018年上台後,他把和厄立特里亞的和平談判視為首要任務,在向厄立特里亞拋出橄欖枝的幾個星期後的7月,艾哈邁德與厄立特里亞總統阿費沃爾基(Isaias Afwerki)同意開啟和平談判,很快達成共識。而此時,這個被看好的議程遭到了位於埃塞與厄立特里亞邊境的提格雷州的抗議。TPLF在6月13日發佈一則聲明,稱有關決議「從根本上就是錯誤的」。事實上,這個快速到來的和平是以埃塞交出兩國邊境一個有爭議的城鎮為代價實現的。艾哈邁德遵循了一項在2000年成形、但當時的埃塞政府(TPLF主導的政府)沒有最終同意的和平協議。而這個被讓給厄立特里亞的邊境小鎮Badme,正是提格雷州境內的城鎮。然而,作為統治着提格雷區的政黨,以及當時執政聯盟EPRDF的主要領導者,TPLF完全被隔絕在兩國的談判之外。

位於埃塞俄比亞北部的提格雷州與厄立特里亞接壤。(AP)

這次的談判給TPLF種下了懷疑的種子,當時黨內的高層就疑心厄立特里亞總統和艾哈邁德是否對TPLF有着針對性的目的。此次公開的衝突爆發後,TPLF的主席更指責兩人暗地裏合謀,認為與提格雷州僅一線之隔的厄立特里亞已經往提格雷州境內派遣軍事人員。

但艾哈邁德對TPLF的「冷板凳」處置至此並沒有結束,反而愈演愈烈。

除了特赦此前政府的政敵及削弱TPLF對國家經濟的控制,艾哈邁德逐步將TPLF的所有官員從他的內閣剷除。2019年11月,承諾改革的艾哈邁德解散了TPLF主導的四黨執政聯盟EPRDF,轉而成立了一個單一政黨「繁榮黨」(Prosperity Party)。而TPLF作為埃塞的重要政治力量,在12月選擇不加入該黨,從而退居提格雷州。

本年疫情爆發後,雙方政爭更趨白熱化。一直認為艾哈邁德有意破壞保障各州自治和擁兵憲制權力的TPLF,在本年9月不顧艾哈邁德以疫情為由延期的大選,繼續進行地方選舉,被艾哈邁德政府視為非法,不予承認。

作為回應,聯邦財政部更中止對提格雷州政府的撥款,直接將資金交予該州各地方權力,繞過TPLF的機關,更被指阻止對貧困農戶的福利開支。此時,深感受壓的TPLF就表聯邦政府此舉與「宣戰」無異,更宣稱聯邦政府任期原訂在10月5日屆滿,該州政府再不會遵從此後的聯邦法令。至此,今天的這場戰爭已在預見之內。

艾哈邁德在成為政治新星時雖被視為一個能夠團結國家的人物,但在過去的兩年多他卻沒能實現這一點。通過對TPLF的步步緊逼,艾哈邁德把過去二十多年對埃塞發展有着重要貢獻的核心政治力量邊緣化,不但沒能傾聽不同訴求、團結社會,反而讓國家從微妙的衝突和敵對滑向公開的戰爭。