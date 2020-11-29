核科學家被刺伊朗揚言報復　專家稱軍事手段回應機會不高

伊朗首席核科學家法克里扎德（Mohsen Fakhrizadeh）在11月27日遇襲身亡，伊朗把矛頭指向以色列，最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）揚言報復，但分析指伊朗採取強硬的軍事手段回應機會不高，或更為謹慎。

圖為11月28日，伊朗德黑蘭有民眾示威，燒毀美國及以色列國旗，抗議首席核科學家法克里扎德（Mohsen Fakhrizadeh）被殺。（Reuters）

法克里扎德27日在德克蘭以東一個城鎮遇襲，襲擊者向其座駕開火攻擊，法克里扎德傷重死亡。截至11月29日為止，未有組織就殺害法克里扎德承認責任。

伊朗當局把矛頭指向以色列，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）未就事件回應，但以色列內閣部長哈內格比（Tzachi Hanegbi）聲稱對事件「毫無頭緒」，不知道是誰暗殺了他。

短期內不會以軍事回應

全球以色列的大使館已高度戒備起來，以防伊朗報復。但有分析認為，伊朗短期內不會以軍事回應。

美國智庫戰略與國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）研究員侯賽尼（Diako Hosseini）表示，相信現階段伊朗會優先以法律形式追究責任。

侯賽尼表示，伊朗深明對以色列而言，暗殺行動在政治層面上，可加劇當地局勢，以阻礙美國新任總統拜登（Joe Biden）與伊朗改善關係。

圖為11月27日，伊朗首席核科學家法克里扎德（Mohsen Fakhrizadeh）的坐駕遇襲身亡。（Reuters）

若以軍事手段回應會更謹慎

美國在2020年初以無人機擊殺了伊朗革命衛隊「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani），伊朗不久後向美國駐伊拉克基地發射導彈，雖未有造成死亡，但仍造成多人受傷。

美國智庫昆西負責任治國研究會（Quincy Institute for Responsible Statecraft）執行副總裁帕西（Trita Parsi）則認為，伊朗可能會進行軍事報復，但會更為謹慎。帕西認為伊朗不太可能針對美國利益進行報復。

伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）早前表示，伊朗不會疏忽大意地掉入以色列的陷阱。

帕西認為，伊朗作出回應的時機和反應將取決於西方國家及拜登團隊對暗殺的反應。但至目前為止，拜登及特朗普（Donald Trump）政府均未有對事件直接回應，特朗普僅在個人Twitter上轉載以色列對事件的評論。