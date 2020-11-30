拜登的難題：伊朗核專家為何會在此時遇刺？

重返《伊朗核協議》是拜登重回多邊主義合作、重建美國國際地位、重建美歐關係，以至重拾奧巴馬外交遺產的核心外交政策。在伊朗強硬派來年料將上台之際，加上特朗普2018年以來的極限施壓制裁，這條路本來已經不好走，然而，上周五（11月27日）在德黑蘭郊區的爆炸與槍聲，使這個難題難上加難。

在德黑蘭以東44公里的阿布薩德（Absard），一向行蹤神秘的伊朗核計劃核心人物、核子工程師法克里扎德（Mohsen Fakhrizadeh）在遭遇汽車爆炸後，於其坐駕內被數名槍手開槍擊傷，送院不治。

旨在破壞外交的恐怖主義

事件雖與本年初伊朗革命衛隊「聖城軍」指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）被美方刺殺的案情相似，然而蘇萊曼尼至少可被勉強當作在戰場上對對方有威脅。相較之下，法克里扎德作為政府任用的科學家而遭伏擊刺殺，卻是明顯的恐怖主義行為：一來是阿布薩德的工作本身不會構成威脅到他國安全（其政府的決定當然是另一回事），二是其主理傳聞中的核武計劃早在2003年結束，至今正因美國制裁而逐步違反核協議的伊朗也未有重新發展核武。

雖然法克里扎德是國際原子能機構（IAEA）2015年對伊核計劃「最終評估」中唯一有點名的伊朗科學家，可是外界普遍認為法克里扎德之死並不會影響伊朗的核發展，亦不會影響他據報有份參與的導彈計劃。智庫「歐洲外交關係委員會」（ECFR）的一名高級政策研究員就指出，刺殺的目標並不是要阻礙核計劃，而是要破壞外交。

刺殺事件發生當晚，伊朗最高國家安全委員會大樓外就有示威者不顧疫情宵禁令聚集，高呼反對對美談判的口號，並要求當局趕走聯合國的核監察人員作報復。

11月27日，伊朗核武器專家法克里扎德（Mohsen Fakhrizadeh）在遭遇汽車爆炸後，於其坐駕內被數名槍手開槍擊傷，送院不治。（路透社）

以色列手影昭然若揭

雖然沒有人為刺殺承認責任，不過行凶主腦身份昭然若揭，即以色列特工組織摩薩德（Mossad）。伊朗外長扎里夫（Mohammed Javad Zarif）在刺殺當日已在Twitter上指有「嚴重迹象」顯示出以色列的角色。不過，以色列當局就未有為此作出回應。

其實早在2010年至2012年，摩薩德早已被指有份殺害4位伊朗核子科學家，後者亦有以美兩國記者在2012年出書陳述事件。到2013年伊朗核談判展開之時，據報出於奧巴馬對以色列施壓，刺殺行動才見止息。

法克里扎德本人亦早在國際社會的雷達上出現。他在2007年開始就被聯合國以威脅導致核擴散為由實施制裁；IAEA在一項2011年的報告中也點名指出他是1989年至2003年伊朗核武計劃「阿馬德工程（Project Amad）的「執行官員」;據美國消息由法克里扎德於2011年成立、涉嫌與核武技術有關的國防創新與研究組織（SPND）也在2014年被美國納入制裁之中。

11月28日，哀悼者在圍坐在包有伊朗國旗的法克里扎德棺材四周進行默哀。（AP）

到2018年以色列聲稱獲得文件指證伊朗繼續尋求發展核武之時，以國總理內塔尼亞胡（Netanyahu）更曾親身在一場發布會上首次公開法克里扎德的照片，叫人記住「法克里扎德」這個名字；以色列前總理奧爾默特（Ehud Olmert）同年也曾聲言法克里扎德不知道「我對他認識有多深」，更稱「如果我在行頭上碰到他，我很可能會認得出他」。

由此可見，法克里扎德很有可能早就成為摩薩德的刺殺目標之一。

特朗普政府的角色

事有「湊巧」，本月中美國國務卿蓬佩奧到訪完以色列後，盛傳在11月22日於沙特阿拉伯紅海沿岸城市「新未來」（Neom）與內塔尼亞胡、摩薩德局長科恩（Yossi Cohen），以及沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）見面。雖然沙特當局否定相關報道，而內塔尼亞胡也未有正面回應，不過在以色列教育部長公開承認會面存在的背景下，我們已可假設會面確有發生。

根據《華爾街日報》的消息，相關會面主要目的是以方想確認穆罕默德對雙邊關係正常化之意，可是後者出於拜登當選的變局，決定靜觀其變，或以此舉作為與新白宮改善關係的籌碼。

不過，刺殺法克里扎德之舉，摩薩德若未得美國首肯，卻絕不敢妄為。而蓬佩奧訪以時間的「湊合」，加上他訪問期間明言對付伊朗的所有選擇都「還在桌上」，餘下任期不足兩個月的特朗普政府似乎對刺殺事件也有一定責任。

為何事件會在此時發生？

對於特朗普當局而言，這很可能是為了阻礙拜登的對伊外交政策。早在11月12日，特朗普據報已曾詢問攻擊伊朗核設施的可行性，最終因行動可能造成大型軍事衝突而放棄。此次疑容許以色列刺殺深得伊朗最高領導層信任的核計劃要員，可算是圖達至同一目的的弱化手段。

如果伊朗即時為此作出強硬報復行動，與周邊國家打起小戰爭來，傳統上親近以色列和沙特的美國，在拜登上台後，也無法以政治上可行的方式積極重返伊朗核協議。如果伊朗不作出強硬報復，其國內強硬派仇美呼聲更高，也將加大美國重回核協議的難度。無論結果如何，這也有利特朗普當局與以色列（甚至沙特）。

11月28日，一群示威者在伊朗外交部外點燃特朗普及拜登的照片。（AP）

雖然伊朗方面一如既往有大談報復的言論，可是從其官員言行看來，此報復即使發生，其規模也只會是像年初報復蘇萊曼尼之死的行動般，未有造成對方人員死亡的形式動作。

伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）的軍事顧問兼前國防部長德甘（Hossein Dehghan）雖然將揚會以「閃電之勢降臨於這個受屈烈士的凶手之上」，卻點明以色列方面是想藉特朗普「最後的日子」去一博伊朗開戰。對此，他就說：「黑夜很長，我們醒着」——似乎暗示伊朗不會馬上作出強硬回應。而素有與以方交手的黎巴嫩真主黨也表明「對這宗罪行的回應在伊朗之手」。

即使伊朗沒有落入以色列佈置的「陷阱」而導致局勢一發不可收拾，要如何收拾這個爛攤子也確實考起拜登團隊——如何在伊朗再加受到不公對待、美國政治上又難以作出「補償」之時，說服對方（特別是料將上台的強硬派）放棄違反核協議，與美國「和好如初」？