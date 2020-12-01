中國對澳洲的懲罰額度已超越1%

11月30日，比起澳洲總理莫里森（Scott Morrison）與中國外交官因澳軍暴行而起的口水仗，該國各界更關心其出口中國商品的遭遇。

11月上旬時，澳洲龍蝦入華遇阻後仍能通關，其葡萄酒在11月28日則遭遇傾銷裁定。

在歷經四個多月的調查後，中國商務部於11月28日最終認定澳洲葡萄酒在華存在傾銷問題。中方將加收相關公司的保證金，對參與調查的24家公司分別設置最低107.1%，最高169.3%不等的保證金徵收比率，並對未參與調查的其他公司均實施212.1%的保證金徵收比率。

保證金為一種擔保形式，公司向海關提交保證金後，便可以先行通關貨物，後續再補繳稅款。而中國海關保證金的計算方式為：保證金金額=（海關審定的完稅價格×保證金徵收比率）×（1+進口環節增值稅稅率）。

中國商務部曾在2020年5月曾宣布對澳洲大麥徵收合計80.5%的反傾銷稅和反補貼稅，外界可以對照澳洲出口中國商品統計表，發現此番中國對澳洲採取措施的商品除排名第20位，佔比0.4%的大麥外，亦包含排名12位，佔比0.76%的葡萄酒。

至此，中國對澳洲的懲罰額度已超過貿易總額的1%。這一信號對堪培拉是危險的。

澳洲輸華產品遭遇打擊的額度在不斷增加，點擊看解說

對分析人士來說，中國以往對澳洲的行動似有規律可循。有觀察家相信，北京在動用經濟武器之餘，並不想妨礙兩國經濟整體交流的活動空間。

此前的局面也驗證了猜測：中國對澳洲的經濟武器大多選擇單獨施用在貿易總額佔比小於1%的物資上。佔比超過1%的大類，往往能正常交易。

根據澳洲統計局2017年至2019年間的統計數據顯示，精煉銅及合金、鋅礦、藥品、其他礦產品、羊肉、葡萄酒、棉花、麥乳精、原油及瀝青提取物（如天然氣）、薪柴、甲殼動物（即龍蝦）、原木、大麥這13大類的佔比均在1%以下。因此，它們往往成為兩國瞠目相見時，北京宣布「檢出防疫問題」的重災區。

中國能源產業對澳洲煤炭的興趣似乎正在下降

中國海關、檢疫部門對澳洲產品的態度也並非完全苛責。譬如在5月遇阻的澳洲牛肉是澳方三家集團歸屬的四家肉類加工廠出品的牛肉牽涉「檢疫問題」，而非全部輸華牛肉遇阻。同理，在11月上旬時，澳洲輸華遇阻的木材也只是限於昆士蘭州一地，至於11月上旬時遇阻的龍蝦，也已在此後展開了檢驗檢疫過程。這意味着直到2020年11月下旬前，中國對澳洲的打擊範圍仍不超過1%。

但是，從澳洲牛肉遇阻開始，外界也逐漸發現一些端倪。譬如5月時澳洲被取消輸華資格的四家工廠2019年共計對華出口牛肉6.26萬噸，佔2019年澳洲對華出口牛肉總量的21.6%。

由於JBS澳洲公司等肉類巨頭此後因工人感染新冠等原因，被迫關閉工廠，降低輸華產能，澳洲難以填補每年對華出口17萬噸牛肉的配額，這一空缺可以被巴西等國產品填補。它意味着中方已在中澳貿易總額排名第五，佔比1.54%的牛肉上採取了實際措施，至少佔澳洲輸華貿易額的0.33%或已蒸發。這較之以往限於1%品類的行動就顯出了差異。

圖為新西蘭的一處牧場，在2019年下半年，新西蘭已在澳洲遭遇打擊後，逐步把中國視為其牛羊肉及乳製品的最大市場。與此同時，澳洲肉品輸華的渠道卻在逐漸收窄。（Getty）

當然，澳洲牛肉產能等問題與2020年的新冠疫情存在關聯，加之中方在冷鏈食品上的安全需求也無可厚非，因此，澳洲牛肉背後的細節容易被外界忽略。

事實上，除去牛肉、葡萄酒之外，澳洲似乎還可以留意另一點，即煤炭交易。當澳方稱約有至少53艘澳方運煤船通關受阻時，中國駐印度尼亞使館也在11月27日宣布，中方煤炭進口企業已與印尼煤炭出口企業簽約，預備採購2,872萬噸印尼煤炭，案值14.67億美元，這一數額相當於澳洲2019年輸華煤炭總額（96.21億美元）的15%，亦相當於2019年度澳洲輸華貿易總額的1.4%。

於是，當類似的問題又出現在葡萄酒上，澳洲的被打擊範圍也逐漸超越中澳兩國貿易總額的1%時，種種細節就在提醒觀察家，北京似乎要採取一種利用相關經貿關係打擊相關國家的新模式。